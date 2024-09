IU lập kỷ lục với buổi diễn solo thứ 100

Như vậy, cô đã phá vỡ kỷ lục của chính mình khi vào năm 2022 khi thu hút 88.000 khán giả đến dự concert The Golden Hour: Under the Orange Sun tại sân vận động Olympic Jamsil.



Hai đêm diễn vào ngày 21 và 22.9 của IU trở thành tâm điểm truyền thông với khoảng gần 50 nghệ sĩ đến tham dự, bao gồm: G-Dragon (Big Bang), V và J-Hope (BTS), Chaewon và Sakura (LE SSERAFIM), Doyoung và Johnny (NCT), Kyuhyun (Super Junior), D.O (EXO), Lee Joo Young, Ko So Young… và bạn trai Lee Jong Suk.

Trong buổi hòa nhạc, IU khiến người hâm mộ bất ngờ khi ra mắt bài hát mới Bye Summer

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

World Cup Seoul là sân vận động lớn nhất ở Hàn Quốc với sức chứa hơn 66.000 chỗ ngồi và là một trong 5 địa điểm lớn nhất ở châu Á dành cho "môn thể thao vua". Nơi đây chỉ tổ chức một số đêm diễn chọn lọc, bao gồm các buổi hòa nhạc của nhóm Seo Taiji and Boys, Big Bang và Seventeen.

IU là nữ ca sĩ đầu tiên và nghệ sĩ solo thứ ba từng trình diễn tại địa điểm hoành tráng này, sau G-Dragon và Lim Young Woong. IU cũng là nữ ca sĩ duy nhất tổ chức concert solo ở cả sân vận động World Cup Seoul và sân vận động Olympic Jamsil. Trước đó, Seo Taiji là ca sĩ duy nhất biểu diễn solo ở cả hai địa điểm này.

IU biểu diễn tại sân vận động World Cup Seoul với hơn 66.000 chỗ ngồi ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên của mình, cô đã biểu diễn tổng cộng 31 buổi concert tại 12 quốc gia và 18 thành phố, chào đón 500.000 khán giả. Đặc biệt, concert của IU đã thu hút 100.000 khán giả ở Bắc Mỹ và châu Âu, những nơi lần đầu tiên cô tới biểu diễn. Những con số này chứng tỏ IU đã trở thành ngôi sao tầm cỡ thế giới.



Các ngôi sao nổi tiếng đến cổ vũ IU trong hai đêm diễn cuối ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Thành công ở nước ngoài, IU càng chỉn chu đầu tư cho concert trong nước. Vé concert của cô thuộc loại đắt, dao động từ 88.000 đến 187.000 won, nhưng lúc nào cũng trong tình trạng cháy vé. Và cảm giác của fan khi đi xem concert của IU là “không hề thấy phí tiền", "chưa đi thì không biết, nhưng đã đi một lần rồi thì chắc chắn phải đi lại những lần sau"... Chất lượng âm thanh ánh sáng hoàn hảo, người hâm mộ còn được tặng quà là nệm ngồi và ống nhòm khi vào sân vận động.

Trong đêm diễn cuối vào ngày 22.9, IU tiết lộ buổi hòa nhạc này đánh dấu buổi diễn solo thứ 100 của cô, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đến người hâm mộ và hứa hẹn sẽ tiếp tục phục vụ khán giả. Cô kết thúc đêm diễn với lời nhắn đầy cảm động: “Tôi hy vọng tất cả các bạn sẽ tìm thấy chiến thắng mỗi ngày và chúng ta có thể gặp lại nhau với những nụ cười”.