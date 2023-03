J-Hope (BTS) nhận được thông báo nhập ngũ

J-Hope (BTS) đã nhận được thông báo nhập ngũ từ quân đội Hàn Quốc KOREABOO

Vào ngày 16.3, J-Hope chia sẻ với người hâm mộ về việc đã nhận được thông báo nhập ngũ trên WeVerse: "Tôi không thể nói chính xác với các bạn nhưng tôi đã có ngày nhập ngũ rồi. Đã đến lúc chuẩn bị sẵn sàng". Nam rapper sinh năm 1994 chia sẻ thêm, "Kể từ khi Jin nhập ngũ, tôi đã nghĩ về thời điểm mình nên làm điều đó, tôi quyết định đi càng sớm càng tốt và cho các bạn thấy một khía cạnh tốt hơn của bản thân".

Ngay khi nhận được thông báo, J-Hope chia sẻ đã được Jin gọi điện hỏi thăm và cho lời khuyên: "Anh ấy đã gọi ngay cho tôi khi tôi nhận được thông báo nhập ngũ. Tôi đã hỏi nhiều câu hỏi về vấn đề này và Jin đã cho lời khuyên về mọi thứ tôi cần biết”. J-Hope cũng tiết lộ mục tiêu của mình khi ở trong quân đội: "Mục tiêu của tôi trong thời gian ở trong quân đội là không già đi. Đừng già đi và luôn trong tình trạng tốt".

Khi người hâm mộ tiếc nuối và lo lắng cho những hoạt động của BTS khi vắng mặt hai thành viên, nam rapper liền trấn an: “Nhập ngũ không phải là một vấn đề lớn, tôi sẽ quay lại thật nhanh chóng. Tôi luôn tin tưởng các bạn và các bạn cũng tin tưởng tôi đúng chứ? Dù sao thì tôi cũng chưa nhập ngũ ngay lập tức đâu. Tôi chỉ mới bắt đầu quá trình chuẩn bị thôi. Kể cả khi tôi đi rồi thì tôi vẫn sẽ chuẩn bị những thứ dành tặng riêng cho các bạn".

Trước đó, công ty chủ quản của BTS đã thông báo với người hâm mộ rằng J-Hope đã bắt đầu quá trình nhập ngũ bằng cách nộp đơn xin chấm dứt việc hoãn nhập ngũ. Các fan của BTS và J-Hope đã rất bất ngờ trước thông báo này nhưng họ vẫn ủng hộ và hy vọng rằng nam idol sẽ vượt qua được thử thách.

On The Street (ft J. Cole) là "món quà" dành cho người hâm mộ của J-Hope trước khi anh bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc của mình HYPE LABELS

Vào 12 giờ trưa 3.3 (giờ Việt Nam), J-Hope chính thức phát hành single mới mang tên On The Street kết hợp với rapper nổi tiếng J. Cole. Đây được coi là sản phẩm cuối cùng của nam idol trước khi lên đường nhập ngũ. Với giai điệu vui tươi, nhẹ nhàng, bài hát này mang đến cho người nghe một thông điệp tràn đầy hy vọng và nhanh chóng nhận được sự yêu thích, ủng hộ từ các fan trên toàn thế giới. Theo thống kê mới nhất của Billboard, bài hát đã chính thức gia nhập bảng xếp hạng Hot 100 - bảng xếp hạng hằng tuần cho các bài hát nổi tiếng nhất tại Mỹ ở vị trí thứ 60. Điều đáng chú ý là On The Street đã trở thành bài hát solo có thứ hạng cao nhất của J-Hope trên Billboard Hot 100, và là bài hát thứ tư của nam ca sĩ lọt vào Hot 100, sau Chicken Noodle Soup (hạng 81), MORE (hạng 82) và Arson (hạng 96).

Không chỉ có vị trí cao trên Hot 100, On The Street cũng đang có màn ra mắt mạnh mẽ trên nhiều bảng xếp hạng khác. Sự thành công này không chỉ là niềm vui và tự hào của J-Hope mà còn chứng minh cho khả năng âm nhạc đáng kinh ngạc của anh và vị thế của anh trong làng nhạc Kpop. Dù sắp phải nhập ngũ, anh sẽ tiếp tục phát triển và đem lại những sản phẩm âm nhạc đáng mong đợi cho người hâm mộ trong tương lai.