Jack bị phạt 55 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 9 tháng

"Ngày 7.11.2025, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sĩ Jack), với lỗi biểu diễn nghệ thuật có sử dụng từ ngữ trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội. Phạt tiền: 55 triệu đồng; xử phạt bổ sung: đình chỉ hoạt động biểu diễn, thời hạn 9 tháng (Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1491/QĐ-XPHC ngày 7.11.2025)", Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thông báo.

Jack đã phải trả giá cho màn trình diễn phản cảm của mình Ảnh: TL

Trước đó, thông qua phản ánh của báo chí và dư luận về màn trình diễn phản cảm của Jack trong chương trình Tuổi thơ dưới ánh trăng (Moonlit Childhood) tối 16.10 tại Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc, xác minh.

Ngày 20.10, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã ban hành văn bản đề nghị Công ty TNHH Dịch vụ Giải trí The East báo cáo về sự việc.

Ngày 21.10, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì phối hợp với Công an TP.Hà Nội, UBND phường Bạch Mai làm việc với Công ty TNHH Dịch vụ Giải trí The East để xác minh, làm rõ các nội dung phản ánh.

Kết quả xác minh cho thấy: Công ty TNHH Dịch vụ Giải trí The East đưa vào chương trình 1 bài hát không có trong danh mục được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chấp thuận. Trong bài hát có một số ca từ được phản ánh là không phù hợp với thuần phong, mỹ tục, có dấu hiệu vi phạm quy định về biểu diễn nghệ thuật. Đại diện Công ty TNHH Dịch vụ Giải trí The East đã thừa nhận sai phạm, đồng thời nghiêm túc nhận trách nhiệm và cam kết khắc phục, không để xảy ra sự việc tương tự trong thời gian tới.

Căn cứ quy định của pháp luật, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã lập biên bản, xem xét xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dịch vụ Giải trí The East về việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời, tiếp tục mời ca sĩ Jack làm việc tại Sở vào ngày 27.10.

Chiều 29.10, đại diện được ủy quyền của Jack đã tới làm việc theo giấy mời (lần 2) của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Tại buổi làm việc, phía Jack đã nhận thức rõ ràng, sâu sắc được vi phạm của mình và cam kết sẽ không tái phạm; đồng thời bày tỏ mong muốn được tạo điều kiện sửa sai.

Ngày 4.11, Sở đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dịch vụ Giải trí The East với lỗi Tổ chức biểu diễn nghệ thuật không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận. Phạt tiền 50 triệu đồng.

"Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhằm quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn thành phố đảm bảo chuẩn mực, đúng quy định của pháp luật, kiên quyết loại bỏ, ngăn chặn những tác phẩm nghệ thuật biểu diễn có nội dung trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc", Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nhấn mạnh.