Bị Sở VH-TT Hà Nội xử phạt, Jack xin cơ hội sửa sai

Sau 15 ngày vào cuộc xác minh sự việc, Sở VH-TT Hà Nội cuối cùng cũng đã thông tin tới báo chí hướng xử lý vi phạm nói trên của Jack cùng đơn vị tổ chức sự kiện. "Căn cứ quy định của pháp luật, Sở VH-TT Hà Nội đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ca sĩ Jack về việc biểu diễn bài hát có sử dụng từ ngữ trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây tác động tiêu cực đến cộng đồng xã hội", thông cáo báo chí nêu rõ. Sở cho biết sẽ hoàn thiện hồ sơ, quyết định xử phạt vi phạm hành chính và thông tin tới báo chí trong thời gian tới.

Như thông tin đã đưa, vụ việc diễn ra tối 16.10.2025, trong khuôn khổ chương trình Moonlit Childhood do Công ty TNHH Dịch vụ Giải trí The East tổ chức tại sân khấu Cung Xuân, phường Bạch Mai, TP.Hà Nội. Sau chương trình, nhiều khán giả và cơ quan báo chí đã phản ánh về phần biểu diễn của ca sĩ Jack (tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn), sử dụng những ca từ "nói lái" ngổ ngáo, phản cảm.

Jack với phần trình diễn gây phản cảm tại Hà Nội tối 16.10 ẢNH: TL

Theo đó, ngày 20.10, Sở VH-TT Hà Nội đã ban hành văn bản đề nghị đơn vị tổ chức sự kiện báo cáo về sự việc. Ngày 21.10, Sở đã chủ trì phối hợp với Công an thành phố, UBND phường Bạch Mai làm việc với Công ty TNHH Dịch vụ Giải trí The East để xác minh, làm rõ các nội dung phản ánh.

Kết quả xác minh cho thấy: Công ty TNHH Dịch vụ Giải trí The East đã đưa vào chương trình một bài hát không có trong danh mục được Sở VH-TT Hà Nội chấp thuận. Trong bài hát có một số ca từ phản ánh, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, có dấu hiệu vi phạm quy định về biểu diễn nghệ thuật.

Mặc dù trước đó đã cố bào chữa chống chế, nhưng sau cuộc họp, đại diện Công ty TNHH Dịch vụ Giải trí The East cũng đã buộc phải thừa nhận sai phạm, đồng thời nghiêm túc nhận trách nhiệm và cam kết khắc phục, không để xảy ra sự việc tương tự trong thời gian tới.

Sở VH-TT Hà Nội triệu họp tới 2 lần, đại diện của Jack mới có mặt

Căn cứ quy định của pháp luật, Sở VH-TT Hà Nội đã lập biên bản, xem xét xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dịch vụ Giải trí The East về việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời, tiếp tục mời ca sĩ Jack làm việc tại Sở vào ngày 27.10.

Nhưng tận đến chiều 29.10, đại diện được ủy quyền của ca sĩ Jack là bà Trần Thị Cẩm Loan mới tới làm việc theo giấy mời (lần 2) của Sở. Tại buổi làm việc, bà Loan cho biết bà và ca sĩ Jack đã nhận thức rõ ràng, sâu sắc việc vi phạm khi biểu diễn bài hát có nội dung ca từ không phù hợp, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây tác động tiêu cực đến cộng đồng, xã hội. Bà Loan cam kết sau sự việc này, ca sĩ Jack sẽ không tái phạm; đồng thời mong muốn được các cơ quan tạo điều kiện để Jack có cơ hội sửa sai và tiếp tục quá trình hoạt động biểu diễn, tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật.

Qua vụ việc này, Sở VH-TT Hà Nội cam kết sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhằm quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn thành phố đảm bảo chuẩn mực, đúng quy định của pháp luật, kiên quyết loại bỏ, ngăn chặn những tác phẩm nghệ thuật biểu diễn có nội dung trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Nhân dịp này, Sở cũng "mong muốn và kêu gọi các nghệ sĩ, những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn thủ đô không ngừng lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tình yêu Hà Nội thông qua hoạt động biểu diễn nghệ thuật một cách văn minh, sáng tạo và nhân văn, với mong muốn Hà Nội sẽ là điểm đến của nghệ thuật, là thành phố sáng tạo và trung tâm tổ chức các sự kiện tiêu biểu của Việt Nam và khu vực châu Á".

Liên quan đến vụ việc, trước đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cũng như Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn đều chung quan điểm cần xử lý nghiêm khắc những hiện tượng "lệch chuẩn" văn hóa này trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật.