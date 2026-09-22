Jack đã chu cấp tiền cho con gái như thế nào trong thời gian đầu?

Sáng 22.9.2026, TAND khu vực 2, TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử vụ tranh chấp xác định cha cho con giữa ông Trịnh Trần Phương Tuấn (tức ca sĩ Jack) với bị đơn là bà Trần Nguyễn Thiên An.

Theo đơn khởi kiện ngày 28.3.2025, ông Trịnh Trần Phương Tuấn yêu cầu tòa án xác định bé gái sinh năm 2021 là con ruột của ông và yêu cầu bị đơn không được quyền ngăn cấm việc ông Tuấn thực hiện trách nhiệm làm cha đối với bé.

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Tại tòa, ông Tuấn cho biết năm 2020 ông và bà Thiên An có tìm hiểu nhau nhưng sau đó cảm thấy không phù hợp.

Cũng trong năm 2020, bà Thiên An báo cho ông biết bà có con với ông.

Ông Tuấn trình bày rằng thời điểm đó bản thân bối rối nhưng ông và gia đình đã hỗ trợ khá nhiều, sau một thời gian sau thì không liên lạc được.

Về phía bà Thiên An, bà An cho biết bà và ông Tuấn đến với nhau một cách tự nguyện. Trong thời gian bà mang thai, mọi thứ vẫn bình thường, bà vẫn ở nhà ông Tuấn và vẫn đi làm hàng ngày.

Bà An cho rằng từ ngày sinh con, đứa trẻ hoàn toàn ở với bà. Ban đầu ông Tuấn chu cấp 76 triệu chuyển khoản và 30 triệu tiền mặt, tổng cộng là 106 triệu đồng nhưng khoảng 5 đến 6 tháng sau thì không nhận được nữa. Việc chăm sóc đứa trẻ hoàn toàn do bà An. Bà cho biết gia đình bà còn mẹ và em gái hỗ trợ. Hiện tại bé đã 5 tuổi.

Phía bị đơn cho rằng từ trước đến nay ông Tuấn không chăm sóc, không qua lại. Bị đơn không ngăn cấm, tạo điều kiện rất nhiều cho ông Tuấn thực hiện quyền làm cha, đứng tên trên giấy khai sinh nhưng ông Tuấn từ chối nên phía bị đơn không đồng ý yêu cầu này.

Chủ tọa phiên tòa đề nghị các đương sự về không đăng thông tin trên mạng xã hội, tránh trường hợp dư luận ảnh hưởng đến đứa trẻ.

Chủ tọa cho biết kết quả giám định xác định đứa trẻ này là con của ông Tuấn. Tuy nhiên, bên cạnh vấn đề pháp lý thì các bên nên cân nhắc để vụ án có hậu, đứa trẻ cũng cần có sự chăm sóc của cha, làm sao để thuận lợi cho cả hai bên, không ảnh hưởng đến quyền lợi của trẻ.

Chủ tọa cũng lưu ý với ông Tuấn rằng vấn đề quan trọng nhất vẫn là tấm lòng. Càng là nghệ sĩ nổi tiếng, có uy tín trong nghề nghiệp thì chuyện đời tư càng kín đáo, nghiêm túc.

Hội đồng xét xử mong rằng quyết định của Hội đồng xét xử chỉ về mặt pháp lý còn thực hiện như thế nào phụ thuộc vào thái độ, tình yêu thương của ông Tuấn đối với con.

Diễn viên Thiên An rời tòa sau phiên xét xử ẢNH: THẢO NHÂN

Bà Thiên An cho rằng việc ông Tuấn lan truyền thông tin bà cấm ông thăm nuôi con làm ảnh hưởng tới bà rất nhiều. Bà yêu cầu ông Tuấn đưa ra bằng chứng về việc bà ngăn cấm ông thăm con, thực hiện nghĩa vụ với con.

Tại tòa, đại diện Viện Kiểm sát xác định Trịnh Trần Phương Tuấn và Thiên An có mối quan hệ quen biết, có 1 con chung. Có đủ cơ sở xác định ông Tuấn là cha của đứa trẻ.

Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, xác định ông Trịnh Trần Phương Tuấn là cha đẻ của đứa trẻ và có các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

(Còn tiếp)