Tòa tuyên ca sĩ Jack - J97 được xác định là cha của con gái diễn viên Thiên An

Sáng nay (22.9), TAND khu vực 2 TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án tranh chấp về xác định cha cho con giữa nguyên đơn là ông Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sĩ Jack - J97) và bị đơn là bà Trần Nguyễn Thiên An (diễn viên Thiên An).

Jack tổ chức họp báo thông tin về vụ kiện hồi tháng 9.2025 ẢNH: TƯ LIỆU

Ca sĩ Jack - J97 yêu cầu tòa án xác định cháu T.N.Y.Đ là con của ông. Bà Thiên An không được quyền ngăn cấm ông thực hiện trách nhiệm làm cha với cháu Đ.

Tại tòa, về yêu cầu xác định cháu Đ. là con của ca sĩ Jack - J97, bị đơn không ý kiến vì đã có giám định về xác định huyết thống cha con, đề nghị tòa xem xét theo quy định pháp luật.

Diễn viên Thiên An bác yêu cầu "ngăn cấm quyền làm cha"

Về yêu cầu buộc bị đơn không được ngăn cấm nguyên đơn trách nhiệm làm cha với cháu Đ. bị đơn đề nghị không chấp nhận yêu cầu khởi kiện này. Bà Thiên An nêu đã nhiều lần tạo điều kiện để Jack cung cấp hồ sơ làm giấy khai sinh cho con, đặt họ của Jack cho con, đồng thời luôn tạo điều kiện để Jack thực hiện nghĩa vụ làm cha cho con nhưng Jack chưa bao giờ thực hiện.

Khi được HĐXX hỏi về việc hỗ trợ, nuôi dưỡng trẻ, Jack trình bày, giai đoạn năm 2020, khi hai bên đang tìm hiểu thì được Thiên An thông báo có con. Cũng thời gian này, cả hai thấy không phù hợp nên dừng. Sau đó, Jack cũng hỗ trợ cho Thiên An, nhưng được vài tháng thì không liên lạc được với Thiên An.

Tại tòa, Thiên An cũng trình bày khoảng thời gian đầu, Jack có hỗ trợ, tổng số tiền khoảng 106 triệu đồng, nhưng sau đó không nhận được một khoản chu cấp nào. “Tôi chưa bao giờ yêu cầu Jack chu cấp nuôi con, việc chu cấp tự nguyện, dừng lại cũng là do nguyên đơn dừng. Số tài khoản và số điện thoại tôi không thay đổi, nếu nguyên đơn tiếp tục chu cấp thì vẫn thực hiện bình thường”, Thiên An bày tỏ quan điểm.

Theo Thiên An, từ năm 2022 đến nay, việc chăm sóc trẻ hoàn toàn dựa vào 100% kinh tế của cô.

HĐXX nhắc nhở về uy tín và trách nhiệm của người nổi tiếng

Quá trình hỏi các bên, HĐXX cũng trao đổi, đề nghị các đương sự bình tĩnh, tiết chế cảm xúc để có những hành xử phù hợp trên mạng xã hội, để rồi có những dư luận không phù hợp, ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ, vì hiện đứa bé cũng đã được 5 tuổi và còn cả tương lai phía trước.

Khi hỏi Jack, chủ tọa cũng thẳng thắn với nguyên đơn, rằng để thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của người cha không phải dễ, và phải biết cách thực hiện cho phù hợp, cả về vật chất lẫn tinh thần.

“Sau phiên tòa, chúng tôi mong ông phải nhận thức được sự chăm sóc với trẻ nhỏ là phải như thế nào. Giai đoạn này cần ông phải hỗ trợ về vật chất, chăm sóc tinh thần. Lớn lên thì cần định hướng nghề nghiệp, xã hội. Tùy thuộc vào độ tuổi để có cách chăm sóc phù hợp. Nhưng vấn đề quan trọng nhất, lớn nhất vẫn là tấm lòng của ông đối với con. Mình là người lớn, phải xử sự sao cho kết quả tốt đẹp, sắp xếp chuyện cá nhân tốt đẹp. Đừng để chuyện đời tư lan truyền một cách mất kiểm soát. Người càng nổi tiếng, uy tín thì đời tư càng kín đáo, nghiêm túc”, chủ tọa nhắc nhở nguyên đơn.

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Khi được trình bày, Thiên An nêu khi vụ kiện xảy ra, “có nhiều thông tin đưa ra, nói tôi ngăn cản quyền làm cha của Jack, ảnh hưởng rất nhiều danh dự, nhân phẩm của tôi. Trong 5 năm, nguyên đơn đã thực hiện những quyền nào?”, Thiên An bức xúc.

Đáp lại, Jack nêu: “Tôi chỉ xin cho con gái của tôi có tên cha trên giấy tờ, không có ý giành quyền nuôi con hay tách con ra khỏi mẹ. Bây giờ việc ai ngăn cản không quan trọng, cứ mãi như vậy thì không giải quyết được vấn đề”.

Thiên An cũng trình bày: “Sau khi trẻ sinh ra đời, tôi đã yêu cầu Jack cung cấp thông tin để làm giấy khai sinh. Tuy nhiên, nguyên đơn thể hiện quan điểm không muốn để tên của mình trên giấy khai sinh của con. Nên khoảng một tháng sau, tôi làm giấy khai sinh cho con không có tên cha”.

Diễn viên Thiên An rời tòa sau phiên xét xử ẢNH: THẢO NHÂN

Ngược lại, Jack nói và nhấn mạnh thêm rằng: “Tôi chưa bao giờ nhận được tin nhắn, cuộc gọi hay bất cứ điều gì mà phía nguyên đơn liên lạc để thực hiện quyền làm cha. Bản thân tôi muốn làm trách nhiệm cao nhất có thể. Vì hiện tại bé chưa biết tôi, tôi chậm rãi, từ tốn tiếp xúc. Và tôi có thể mở số tài khoản riêng cho bé, để 18 tuổi, bé đi học đại học hay gì đó. Tôi cũng muốn thăm nom bé một cách đàng hoàng, không muốn giành quyền nuôi con hay tách con ra khỏi mẹ”.

“Tôi tin đây là lời hứa danh dự của ông”, chủ tọa nói.

Quá trình hỏi, Thiên An nghẹn ngào trình bày: “Khoảng thời gian vất vả nhất là con vừa chào đời, khi đi sinh con tôi cũng thông báo cho Jack, sao lúc đó không có mặt. Trong 3 năm đầu đời, một tay tôi phải chăm sóc con, tại sao khoảng thời gian đó họ không xuất hiện, đến khi trẻ lớn thì họ lại xuất hiện làm xáo trộn. Tôi rất ấm ức trong thời gian nuôi con vất vả một mình như thế.

Quyền làm cha không dễ như nói. Nó là tình cảm gắn kết giữa cha và con, chứ không phải là sắp xếp tiền bạc và thời gian. Tôi chưa bao giờ yêu cầu chu cấp hay gì quá đáng. Ngay từ đầu tôi cũng đã tạo điều kiện nhưng nguyên đơn từ chối và một lần nữa làm xáo trộn cuộc sống của nó. Mong tòa hiểu tâm tư và những gì tôi đã phải chịu đựng”.

Chia sẻ với những vất vả của diễn viên Thiên An khi một mình nuôi con suốt 5 năm qua, HĐXX cũng khuyên bị đơn nên khép lại những chuyện đã qua để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn cho cháu bé và cả bản thân mình.

Tòa chấp nhận yêu cầu của Jack

Sau phần hỏi và tranh luận, HĐXX nhận định ông Trịnh Trần Phương Tuấn và Trần Nguyễn Thiên An có quan hệ tình cảm trên cơ sở tự nguyện, sau đó Thiên An sinh con vào năm 2021.

Ngoài ra, việc thực hiện giám định ADN đúng quy định, nên có cơ sở xác định ông Tuấn là cha đẻ của đứa trẻ. Từ ngày được tòa án xác định trên, ông Tuấn có đủ quyền, nghĩa vụ của cha đối với con, không ai có quyền cản trở. Cạnh đó, ông Tuấn không được cản trở, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của đứa trẻ.

Từ đó, HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Xác định ông Tuấn là cha đẻ của đứa trẻ, có các quyền, nghĩa vụ của cha đối với trẻ.