James Cameron nhẹ nhõm sau khi phần tiếp theo của 'Avatar' được phát hành

Kinh phí sản xuất Avatar: The Way of Water hơn 350 triệu USD và ra mắt 13 năm sau phần đầu thu về 2,9 tỉ USD trên toàn thế giới. James Cameron (68 tuổi) cho biết trong một cuộc phỏng vấn: “Thật nhẹ nhõm. Chúng tôi đã ngồi trên đống lửa một thời gian dài. Khi đưa phim trình chiếu, cho đến nay phản hồi là rất tốt”.

Lấy bối cảnh hơn một thập kỷ sau bản đầu, nơi những người Na'vi da xanh ở Pandora chiến đấu với những kẻ thực dân để giành tài nguyên thiên nhiên, Avatar: The Way of Water tái hiện hai nhân vật chính Jake Sully (Sam Worthington) và Neytiri (Zoe Saldana), hiện là cha mẹ của năm người con.

Khi được hỏi liệu có lo ngại khoảng cách 13 năm ảnh hưởng đến sự quan tâm của khán giả hay không, Cameron đáp: “Đó là một mối quan tâm rất chính đáng, tôi không cảm thấy điều đó nhưng luôn có khả năng xảy ra. Chúng tôi tung ra đoạn trailer đầu tiên vào tháng 5.2022 và đã có đến 148 triệu lượt xem trong 24 giờ. Tôi không còn lo lắng về điều đó nữa. Điều khiến tôi lo lắng là thị trường đã bị thu hẹp lại do tác động kép của nền tảng phát trực tuyến lẫn đại dịch. Vậy liệu chúng tôi có thể kiếm được lợi nhuận trong một thị trường đã thay đổi không? Chúng ta sẽ biết sau vài tuần nữa”.





Avatar: The Way of Water bắt đầu ra rạp toàn cầu từ ngày 14.12, đánh dấu lần tái hợp giữa James Cameron với ngôi sao Titanic - Kate Winslet, người đóng vai thủ lĩnh pháp sư của gia tộc Metkayina.

Kate Winslet tự mình thực hiện các pha nguy hiểm dưới nước và học cách nín thở trong khoảng 7 phút để vào vai diễn. “Với Titanic, khi bạn đang ở trong cảnh tàu chìm... bạn không bao giờ biết liệu sẽ có chiếc ghế trượt qua mặt mình hay không, ai đó sẽ va phải chiếc bàn hay một cái phao... Nhưng với Avatar: The Way of Water mọi thứ đều đã được lên kế hoạch hoàn chỉnh. Rõ ràng là phải đảm bảo an toàn vì bạn đang diễn dưới nước ở độ sâu 7 mét. Bạn phải hết sức cẩn trọng và bình tĩnh để mọi thứ diễn ra theo đúng thời gian đã định”, Kate Winslet nhớ lại.