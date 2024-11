Jang Won Young (Ive) xinh đẹp với ngoại hình đầy đặn

Jang Won Young với ngoại hình đầy đặn hơn trong một sự kiện diễn ra đầu tháng 11 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH KOREABOO

Những khoảnh khắc mới nhất về Jang Won Young tại sự kiện một lần nữa trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn công cộng Hàn Quốc. Lần này, nữ thần tượng Kpop đình đám gây sốt vì vẻ ngoài có phần đầy đặn hơn so với những lần xuất hiện trước.

Cộng đồng mạng khen ngợi Jang Won Young dường như đã tăng cân nên trông tràn đầy sức sống, toát lên vẻ đáng yêu và quyến rũ hơn. Người hâm mộ nhận xét thành viên nhóm Ive quay lại thời kỳ "có da có thịt" dễ thương như lúc tham gia chương trình Produce 48 cách đây 6 năm.

Nữ ca sĩ không ít lần lộ thân hình quá mảnh khảnh trước công chúng

Fan thường xuyên tỏ ra lo lắng trước ngoại hình đôi khi thiếu sức sống của nữ thần tượng

"Chị ấy trông thậm chí còn đẹp hơn sau khi tăng cân", "Jang Won Young có lẽ đã tăng cân một chút, nhưng cô ấy hợp với ngoại hình bây giờ đó", "Tuyệt vời, Jang Won Young xinh xắn như nàng công chúa vậy"… là nhiều bình luận có cánh xoay quanh ngoại hình thay đổi theo hướng tích cực hơn của nữ ca sĩ.

Fan hy vọng mỹ nhân 10X vẫn giữ được ngoại hình rạng rỡ như hiện giờ. Jang Won Young là sao Kpop nữ hiếm hoi được khán giả ủng hộ tăng cân. Trước đây, cô nhiều lần khiến người hâm mộ lo lắng bởi ngoại hình quá mảnh mai. Người đẹp cao 1,73m và chỉ nặng 47kg. Có thời điểm, giọng ca 20 tuổi còn nhẹ cân hơn, đặc biệt là khi cô bận rộn bởi lịch trình tuyên truyền với nhóm Ive và tất bật các hoạt động cá nhân.

Tên tuổi Jang Won Young liên tục tăng cao

Sinh năm 2004, Jang Won Young đang là một trong những mỹ nhân thế hệ mới nổi bật tại làng giải trí xứ kim chi. Nữ ca sĩ gia nhập showbiz Hàn với vai trò thành viên nhóm IZ*One vào năm 2018. Tháng 4.2021, IZ*One tan rã. Đến tháng 11.2021, cô ra mắt một lần nữa cùng Ive, nhóm nhạc nữ gồm sáu thành viên trực thuộc Starship Entertainment.

Sau ba năm debut, Ive đã có chỗ đứng riêng tại Kpop với loạt hit Eleven, Love Dive, I Am, After Like, Heya... Trong nhóm, Jang Won Young sở hữu lượng fan đông đảo nhờ lợi thế về hình thể cùng gương mặt nhỏ nhắn và vẻ đẹp ngọt ngào như búp bê.

Jang Won Young được tán thưởng ngày càng xinh đẹp, trưởng thành hơn ở tuổi 20

Trên sân khấu, Jang Won Young luôn là tâm điểm cùng vẻ đẹp ngọt ngào cuốn hút qua những kiểu tạo hình sang chảnh. Người xem khó rời mắt khỏi sắc vóc quyến rũ cùng đôi chân dài miên man của cô. Những video xoay quanh nữ ca sĩ lúc biểu diễn thu hút lượng người xem khủng. Khán giả cũng đánh giá khả năng ca hát của mỹ nhân 10X ngày càng tốt hơn trước.

Song song với sự nghiệp âm nhạc, Jang Won Young còn gây chú ý cùng loạt bộ ảnh quảng cáo thương hiệu, trên bìa các tạp chí đình đám. Hiện "gà cưng" nhà Starship Entertainment đang là tên tuổi được nhiều nhãn hàng săn đón. Thời gian gần đây, Jang Won Young còn được nhắc đến nhiều hơn khi chị gái Jang Da Ah trở thành diễn viên. Jang Da Ah ghi dấu ấn qua vai phản diện Baek Ha Rin điên loạn trong phim Trò chơi kim tự tháp.