Kinh tế Doanh nghiệp

JCI phát động cuộc thi hùng biện tiếng Anh dành cho lãnh đạo trẻ

Quang Thuần
Quang Thuần
12/10/2025 15:15 GMT+7

Hàng năm, hội nghị JCI ASPAC là sự kiện thường niên trọng điểm trong khu vực, kết nối các nhà lãnh đạo trẻ, doanh nhân, chuyên gia để thảo luận các chủ đề nóng như phát triển bền vững, sáng tạo số, lãnh đạo toàn cầu và giao lưu văn hóa quốc tế.

JCI phát động cuộc thi hùng biện tiếng Anh dành cho lãnh đạo trẻ- Ảnh 1.

Cuộc thi hùng biện tiếng Anh JCI toàn quốc nhằm tìm kiếm tài năng lãnh đạo trẻ tham gia hội nghị quốc tế tại Nhật Bản năm 2026

ẢNH: JCI

Trước đó, vào tháng 6 vừa qua, Hội nghị JCI Châu Á - Thái Bình Dương (JCI Asia-Pacific Conference - ASPAC) đã diễn ra tại thủ đô Ulaanbaatar, Mông Cổ, quy tụ gần 5.000 đại biểu đến từ hơn 20 quốc gia. JCI Vietnam đã tạo nên dấu ấn mạnh mẽ với đoàn đại biểu kỷ lục 54 thành viên, thể hiện năng lực lãnh đạo trẻ và tinh thần hội nhập quốc tế.

Tiếp nối thành công đó, Liên đoàn Lãnh đạo và Doanh nhân trẻ Việt Nam phát động cuộc thi "Đỉnh cao hùng hiện" được tổ chức bởi JCI East Saigon và dự án Global Leaders Academy trên quy mô toàn quốc. Cuộc thi hướng đến sứ mệnh phát triển kỹ năng tư duy phản biện, hùng biện tiếng Anh và năng lực lãnh đạo toàn cầu cho giới trẻ Việt Nam từ 9 - 40 tuổi trong và ngoài nước. Đây không chỉ là sân chơi học thuật, mà còn là bệ phóng để tìm ra những gương mặt có thể cơ hội trở thành đại diện của JCI Việt Nam tham dự Cuộc thi "Debating & Public Speaking 2026" tại Hội nghị châu Á - Thái Bình Dương, Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi phát động, ông Long Phan - Giám đốc Dự án Global Leaders Academy, đại diện đội thi JCI Việt Nam tại ASPAC 2025, chia sẻ: “Hành trình ở Mông Cổ đã chứng minh rằng người Việt Nam hoàn toàn có thể đứng vững trên sân khấu quốc tế bằng tri thức, bản lĩnh và trái tim phụng sự. Năm nay, chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần đó đến hàng ngàn bạn trẻ Việt Nam để mỗi tiếng nói đều có sức ảnh hưởng tích cực với cộng đồng". 

Theo Ban tổ chức, thí sinh có thể đăng ký tại: https://forms.gle/tp6wovk5xTQdJv4Q8 từ nay đến hết ngày 25.10.2025. Vòng loại được tổ chức trực tiếp và chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra ngày 30.11.2025 tại TP.HCM.

HÙNG BIỆN TIẾNG ANH lãnh đạo trẻ doanh nghiệp trẻ
