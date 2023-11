Jennifer Lawrence bác tin phẫu thuật thẩm mỹ, hé lộ lý do thay đổi diện mạo

Jennifer Lawrence chia sẻ diện mạo của cô thay đổi do trang điểm GETTY

Thông qua cuộc trò chuyện với Kylie Jenner về vấn đề làm đẹp, Jennifer Lawrence khéo léo đáp trả những nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ mà cô phải đối diện trong vài tháng qua. Nữ diễn viên phim Đấu trường sinh tử phủ nhận chuyện "dao kéo" để cải thiện nhan sắc và cho rằng việc trang điểm đem đến những thay đổi đáng kinh ngạc cho gương mặt. Ngôi sao đoạt giải Oscar giải thích: "Thật không thể tin được những gì trang điểm có thể làm được. Tôi làm việc với Hung Vanngo và gọi anh ấy là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ vì trong vài tháng qua kể từ khi tôi làm việc cùng anh ấy, mọi người đều tin rằng tôi đã phẫu thuật mắt". Người đẹp khẳng định: "Tôi không phẫu thuật mắt, tôi chỉ đang trang điểm".

Trong khi đó, Kylie Jenner hết lời khen ngợi sự thay đổi của nữ diễn viên 9X và hỏi: "Chị trông rất tuyệt. Vậy lúc nào anh ấy cũng trang điểm cho chị sao?". Cô dường như xác nhận điều đó khi đáp lại đầy hài hước: "À thì có vẻ như tôi đã 'phẫu thuật thẩm mỹ' hoàn toàn".

Hung Vanngo - nhân vật mà Jennifer Lawrence nhắc đến như một "bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ" cho cô, chính là chuyên gia trang điểm gốc Việt có tiếng ở Hollywood. Anh từng trang điểm cho nhiều tên tuổi lớn: Selena Gomez, Shailene Woodley, Rosie Huntington-Whiteley, Katie Holmes, Elsa Hosk, Karlie Kloss, Cara Delevingne, Devon Aoki, Julia Garner… Hung Vanngo có trang Instagram hơn 4 triệu người theo dõi và thường xuyên chia sẻ diện mạo của những ngôi sao đình đám đã được mình "phù phép" trên khuôn mặt.

Thời gian qua, nữ diễn viên 33 tuổi liên tục được chuyên gia gốc Việt trang điểm và nhận nhiều lời khen AFP

Bên cạnh sự hỗ trợ tuyệt vời của trang điểm, Jennifer Lawrence cho biết diện mạo của cô thay đổi đáng kể do vấn đề tuổi tác. "Tôi bắt đầu xuất hiện nhiều ở tuổi 19 vì vậy tôi có những bức ảnh chụp lúc mới vào nghề và lúc tôi ở độ tuổi 30 như hiện tại, từ đó thường bị đem ra so sánh. Tôi chỉ nghĩ mình đã dần già đi, giảm cân, khuôn mặt của tôi gầy đi nhiều, không còn nét baby như trước, khuôn mặt của tôi thay đổi vì tôi ngày một lớn tuổi. Nhưng vì sự thay đổi đó, mọi người đều nghĩ tôi đã đi sửa mũi", ngôi sao loạt phim X-Men giải thích. Người đẹp 33 tuổi nói thêm: "Tôi chỉ có thể nói tôi có chiếc mũi giống hệt lúc xưa. Chỉ là má tôi trở nên nhỏ hơn".

Đây không phải lần đầu Jennifer Lawrence phủ nhận chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Hồi 2019, nữ diễn viên phim Winter's Bone nói với tạp chí Paper rằng cô chưa bao giờ "dao kéo" vì thấy sợ hãi. "Mọi người nghĩ rằng tôi đã đụng chạm 'dao kéo" và tái tạo lại hoàn toàn khuôn mặt của mình, điều đó hoàn toàn sai sự thật. Tôi rất sợ hãi! Tôi sẽ không bao giờ làm vậy. Họ không thể hiểu việc trang điểm, làm tóc chuyên nghiệp hay sử dụng các chất làm đầy có thể làm được điều đó", cô giải thích.

Nhan sắc gây thương nhớ của Jennifer Lawrence ở tuổi 33 GETTY

Jennifer Lawrence sinh năm 1990, cô là một trong những nữ diễn viên thế hệ 9X tài năng nhất của màn ảnh Hollywood. Ngôi sao 33 tuổi được biết đến với các tác phẩm như: loạt phim X-men, loạt phim The Hunger Games (Đấu trường sinh tử), Silver Linings Playbook, American Hustle, Passengers, Red Sparrow, Don't Look Up… Các bộ phim mà người đẹp này tham gia đã đem về khoản doanh thu hơn 6 tỉ USD đồng thời cô nhiều lần góp mặt trong danh sách những diễn viên được trả lương cao nhất thế giới. Đến nay, ngôi sao này đã giành 1 giải Oscar, 3 giải Quả cầu vàng cùng nhiều giải thưởng danh giá khác. Về đời tư, Jennifer Lawrence kết hôn với Cooke Maroney hồi 2019 và đón con trai đầu lòng vào tháng 2 năm ngoái.