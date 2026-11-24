Theo hồ sơ tòa án do Page Six thu thập hôm 24.11, khoản tiền dành cho Cash Warren được trích từ phần quyền lợi hưu trí của Jessica Alba trong chương trình chia sẻ lợi nhuận của HonorBar Inc., công ty của nữ diễn viên Thiên thần bóng tối. Số tiền thực nhận có thể cao hơn hoặc thấp hơn 577.481 USD, tùy theo lãi hoặc lỗ từ đầu tư tính đến ngày chuyển tiền. Sau khi hoàn tất việc chuyển tiền, ngôi sao Sin City sẽ không còn nghĩa vụ chi trả cho chồng cũ bất kỳ quyền lợi nào khác liên quan đến HonorBar Inc.

Hai người chia tài sản ra sao sau ly hôn?

Trước đó, khi hai bên đạt thỏa thuận ly hôn vào tháng 2.2026, tòa yêu cầu Jessica Alba trả cho Cash Warren 3 triệu USD để bù chênh lệch trong phân chia tài sản. Theo TMZ, khoản này được chia thành hai đợt, mỗi đợt 1,5 triệu USD.

Jessica Alba và Cash Warren từng có 16 năm hôn nhân và ba con chung trước khi chia tay Ảnh: AP

TMZ cũng cho biết hai người không ký thỏa thuận tiền hôn nhân. Honest Company, doanh nghiệp do Jessica Alba đồng sáng lập, được định giá 623 triệu USD, trong khi Pair of Thieves, thương hiệu tất và đồ lót của Cash Warren, có giá trị ít nhất 100 triệu USD.

Jessica Alba và Cash Warren ly thân vào tháng 12.2024, sau 16 năm kết hôn. Hai người có ba con chung, gồm hai con gái Honor (18 tuổi), Haven (15 tuổi) và con trai Hayes (8 tuổi). Theo thỏa thuận, cả hai cùng trực tiếp nuôi con và có quyền quyết định những vấn đề quan trọng liên quan đến các con.

Tháng 1.2025, Jessica Alba lần đầu lên tiếng về việc chia tay. Trên Instagram, nữ diễn viên bày tỏ niềm tự hào khi nhìn lại hành trình hai người cùng trưởng thành trong 20 năm bên nhau. Cô cho biết đã đến lúc mỗi người bước sang một chặng đường riêng. "Chúng tôi bước tiếp với tình yêu thương, sự tử tế và tôn trọng dành cho nhau. Chúng tôi sẽ mãi là một gia đình. Các con vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và chúng tôi mong được tôn trọng quyền riêng tư trong thời gian này", Jessica Alba viết.

Một tháng sau, nữ diễn viên nộp đơn ly hôn với lý do những khác biệt không thể hòa giải. Đến tháng 7.2025, cô được cho là đang hẹn hò với nam diễn viên Danny Ramirez. Khi TMZ hỏi về chuyện tình mới của vợ cũ, Cash Warren đáp ngắn gọn: "Tôi mừng cho cô ấy".

Tháng 5 vừa qua, Jessica Alba (45 tuổi) và Danny Ramirez (34 tuổi) được chụp ảnh ôm hôn trên bãi biển trong kỳ nghỉ ở Florida (Mỹ). Cũng trong tháng đó, Jessica Alba và Cash Warren cùng dự lễ tốt nghiệp trung học của con gái lớn Honor tại Los Angeles (Mỹ). Hai người ngồi ở hai phía khác nhau trên cùng một hàng ghế, giữa họ là các thành viên khác trong gia đình.