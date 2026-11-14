Mỹ nhân Ana de Armas sau khi chia tay Tom Cruise

Nữ diễn viên Ana de Armas sánh vai bên ca sĩ Alberto "Beto" Montenegro tại sự kiện hôm 12.11 vừa qua ẢNH: AFP

Đời tư của Ana de Armas thu hút sự chú ý của truyền thông trở lại khi cô liên tục sánh bước bên cạnh bạn trai Alberto "Beto" Montenegro. Mới đây nhất, cặp đôi cùng dự lễ trao giải Latin Grammy tại Las Vegas (Mỹ) hôm 12.11 (giờ địa phương). Trước đó một ngày, cả hai cũng thu hút ống kính khi tay trong tay dự gala Nhân vật của năm 2026 do Học viện Thu âm Latin tổ chức. Minh tinh gốc Cuba vẫn gây thương nhớ với vẻ đẹp ngọt ngào, quyến rũ cùng phong cách thời trang gợi cảm, táo bạo như mọi khi. Cô liên tục mỉm cười, luôn bên cạnh ngôi sao âm nhạc người Venezuela trong suốt sự kiện.

Theo tạp chí Hello!, Ana de Armas lần đầu vướng tin đồn hẹn hò là vào tháng 8.2026 khi cả hai bị bắt gặp ôm hôn và chụp ảnh trên đảo Formentera ngoài khơi bờ biển Tây Ban Nha. Hai nghệ sĩ giữ mối quan hệ kín tiếng, không công khai chia sẻ về chuyện tình cảm.

Cặp đôi liên tục sánh bước tại các sự kiện công khai ẢNH: AFP

Còn Daily Mail tiết lộ khoảng một tháng trước, mỹ nhân phim No Time to Die lại gây bàn tán về chuyện yêu nhạc sĩ Venezuela khi anh xuất hiện thoáng qua trong bài đăng Instagram của nữ diễn viên. Cặp đôi cùng cùng tham dự Tuần lễ thời trang Paris (Pháp) cách đây ít lâu. Trong một bức ảnh Instagram, minh tinh 8X khoe hai tấm thẻ ghi tên của họ được đặt cạnh nhau khi thưởng thức một bữa ăn sang trọng. Ngoài ra, họ đều được bắt gặp xuất hiện tại buổi trình diễn thời trang Louis Vuitton hồi tháng 10 cũng như một bữa tiệc xa hoa sau đó.

Được biết, Alberto "Beto" Montenegro là một ca sĩ, nhạc sĩ và nghệ sĩ guitar người Venezuela từng đoạt giải Grammy và Latin Grammy, nổi tiếng nhất với vai trò là thủ lĩnh và đồng sáng lập của ban nhạc Latin alternative Rawayana.

Hiện hai nhân vật chính vẫn chưa phản hồi về chuyện tình cảm đang gây bàn tán.

Ana de Armas và những cuộc tình gây bàn tán

Chuyện tình cảm của Ana de Armas liên tục gây bàn tán. Ở vai trò diễn viên, cô chưa có phim nào ra mắt trong năm nay sau khi bận rộn với hàng loạt dự án trước đó ẢNH: AFP

Ana de Armas sinh năm 1988 tại Cuba. Năm 18 tuổi, cô chuyển sang hoạt động nghệ thuật tại Tây Ban Nha. Vài năm sau đó, Ana de Armas Mỹ tiến, từng bước trở thành ngôi sao đang lên ở Hollywood. Những năm gần đây, sự nghiệp diễn xuất của người đẹp này thăng hạng vượt bậc nhờ tham gia loạt dự án lớn: Knives Out, No Time to Die, The Gray Man, Blonde, Ballerina…

Thành công trong sự nghiệp diễn xuất nhưng chuyện tình cảm của Ana de Armas lại đầy thăng trầm. Trong quá khứ, cô từng có cuộc hôn nhân kéo dài 2 năm với nam diễn viên người Tây Ban Nha Marc Clotet (từ 2011 đến 2013). Khi tham gia bộ phim Deep Water hồi cuối năm 2019, mỹ nhân 8X "bén duyên" với tài tử Ben Affleck. Cả hai có mối tình mặn nồng kéo dài khoảng một năm.

Ana de Armas - Tom Cruise từng trở thành tâm điểm chú ý trên các phương tiện truyền thông khi liên tục xuất hiện bên nhau ẢNH: AFP

Hồi 2025, Ana de Armas vướng tin đồn hẹn hò Tom Cruise. Mối quan hệ giữa diễn viên sinh năm 1988 và tài tử loạt phim Điệp vụ bất khả thi từng là tâm điểm chú ý trên các phương tiện truyền thông quốc tế khi cả hai liên tục lộ ảnh xuất hiện bên nhau, du lịch chung hay tay trong tay dạo phố. Mặc dù chưa từng công khai nói về nghi vấn tình cảm, nhiều nguồn tin tiết lộ hai ngôi sao điện ảnh này đã âm thầm hẹn hò trong nhiều tháng trước khi chấm dứt chuyện tình vào tháng 10.2025. Sau khi "đường ai nấy đi", cặp đôi này được cho là vẫn duy trì mối quan hệ thân thiện và kết nối công việc.

Sau mối quan hệ gây bàn tán với Tom Cruise hồi năm ngoái, Ana de Armas từng được nhìn thấy thân thiết bên nhà đầu tư Marcelo Valente (cuối năm 2025) rồi nam diễn viên Jacob Elordi (tháng 1.2026)… trước khi sánh vai bên Alberto "Beto" Montenegro.

Trong một cuộc phỏng vấn với F Magazine hồi 2025, Ana de Armas từng bày tỏ mong muốn sớm lập gia đình, có con. Tuy nhiên, người đẹp thừa nhận điều đó không phụ thuộc vào riêng cô và cho rằng tình yêu là điều khó đoán trước và các mối quan hệ không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát.