Ji Chang Wook dính bê bối nợ thuế hàng chục tỉ đồng

Cuộc điều tra thuế đặc biệt đối với Ji Chang Wook

Theo The Chosun ngày 2.6, Cục Thuế quốc gia Seoul (Hàn Quốc) đã tiến hành một cuộc kiểm toán và điều tra thuế đặc biệt, không thường xuyên đối với tài tử Ji Chang Wook từ tháng 3 năm nay. Cuộc điều tra này do Phòng Điều tra số 2 thuộc Sở Thuế vụ Seoul trực tiếp đảm nhiệm và kéo dài liên tục trong hàng chục ngày.

Cơ quan chức năng cho biết đã tập trung xem xét kỹ lưỡng thời điểm và nhận dạng lợi nhuận từ các hoạt động giải trí trong và ngoài nước của Ji Chang Wook. Bên cạnh đó, tính phù hợp của quá trình thanh toán tiền cát xê, chi phí xử lý dòng tiền thông qua công ty giải trí và các công ty liên quan cũng bị đưa vào tầm ngắm.

Tài tử Ji Chang Wook bất ngờ bị cơ quan thuế Hàn Quốc truy thu số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng ẢNH: AFP

Kết quả xác minh từ cuộc kiểm toán cho thấy cơ quan thuế phát hiện nhiều trường hợp trốn thuế hoặc xử lý chi phí không đúng quy định của pháp luật. Mặc dù phía nam diễn viên báo cáo các khoản chi phí này là hợp lệ cho hoạt động giải trí, nhưng cơ quan chức năng đã phân loại chúng thành chi tiêu cá nhân hoặc chi phí không được pháp luật thuế công nhận rõ ràng. Hệ quả, Ji Chang Wook bị yêu cầu phải nộp phạt và truy thu khoản thuế nợ lên đến hàng tỉ won.

Trước thông tin trên, Spring Company - công ty quản lý của Ji Chang Wook đã lên tiếng phản hồi. Theo Star News, phía công ty cho biết: "Hiện tại, chúng tôi đang tiến hành xác minh cụ thể chi tiết mối quan hệ giữa hai bên và sẽ đưa ra tuyên bố chính thức sau khi có kết quả rõ ràng".

Hàn Quốc siết chặt quản lý thuế đối với các công ty giải trí cá nhân

Bê bối của Ji Chang Wook nằm trong chiến dịch càn quét thuế vụ quy mô lớn của Cục Thuế quốc gia Hàn Quốc thời gian gần đây. Cơ quan này đang tiến hành kiểm tra, thắt chặt quản lý đối với các công ty giải trí theo mô hình pháp nhân một người và thực hiện điều tra mạnh mẽ những nghệ sĩ có dấu hiệu trốn thuế.

Trước Ji Chang Wook, các diễn viên khác như Lee Yi Kyung và Lee Min Ki cũng đã phải tiếp nhận điều tra. Tuy nhiên, các nghệ sĩ này đều lên tiếng khẳng định họ không hề có hành vi cố ý gian lận thuế.

Ji Chang Wook trong phim Hoàng hậu Ki ẢNH: CẮT TỪ TRAILER PHIM

Vụ việc lần này gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của Ji Chang Wook, đặc biệt khi anh vừa ra mắt phim điện ảnh mới vào ngày 21.3 và gần đây đang gây ấn tượng với công chúng qua bộ phim Colony.

Sinh năm 1987, Ji Chang Wook sở hữu sự nghiệp nghệ thuật kéo dài gần 20 năm. Khởi đầu từ sân khấu nhạc kịch, anh từng bước vươn lên thành ngôi sao hạng A nhờ ngoại hình điển trai, nam tính cùng lối diễn xuất biến hóa đa dạng. Tài tử 39 tuổi ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả quốc tế qua siêu phẩm cổ trang Hoàng hậu Ki (đóng cùng Ha Ji Won) và hàng loạt tác phẩm ăn khách như Cười lên Dong Hae, Mật danh K2, Chào mừng đến Samdalri, Revolver…

"Mợ chảnh" Jun Ji Hyun (trái) và Ji Chang Wook trong phim Colony ẢNH: CẮT TỪ TRAILER PHIM

Nhiều năm qua, nam diễn viên liên tục góp mặt trong danh sách những ngôi sao được trả lương cao nhất xứ kim chi, với mức cát xê ước tính khoảng 100 triệu won (hơn 1,9 tỉ đồng) cho mỗi tập phim truyền hình. Ngoài ra, với trang cá nhân sở hữu hơn 28 triệu người theo dõi, anh còn là gương mặt đại diện đắt show được nhiều thương hiệu thời trang và mỹ phẩm quốc tế săn đón. Việc vướng vào bê bối nợ thuế nghiêm trọng lần này được dự đoán sẽ là một thử thách lớn đối với danh tiếng và sự nghiệp của "nam thần" xứ Hàn.