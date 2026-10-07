JICA sẽ tăng các khoản cam kết và cho vay với Việt Nam

Tại buổi họp báo giữa kỳ tài khóa 2026 diễn ra ngày 7.10, ông Kobayashi Yosuke, Trưởng đại diện Văn phòng Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) Việt Nam cho rằng, để đạt mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam đang tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới.

Ông Kobayashi Yosuke, Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam phát biểu ẢNH: JICA

Nhằm hỗ trợ Việt Nam thực hiện thành công bước chuyển mình chiến lược, ông Kobayashi Yosuke cho biết JICA đã xây dựng gói hỗ trợ tổng thể gồm 4 trụ cột mang tính bổ trợ chặt chẽ, bám sát chương trình cải cách của Việt Nam cũng như tầm nhìn chung đã được lãnh đạo hai nước Việt Nam và Nhật Bản thống nhất.

Trụ cột đầu tiên tập trung vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng phát triển nguồn nhân lực. JICA sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về chính sách, thể chế, giáo dục đại học, nghiên cứu và thúc đẩy liên kết giữa cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và các trường đại học, viện nghiên cứu.

Đáng chú ý, JICA xác định các lĩnh vực chiến lược mới gồm công nghệ vũ trụ, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số. Hiện cơ quan này đang thảo luận khả năng triển khai một khoản vay chương trình mới dành cho AI và chuyển đổi số.

Trụ cột thứ hai hướng tới phát triển doanh nghiệp trong nước và giúp các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. JICA sẽ hỗ trợ doanh nghiệp thông qua đổi mới sáng tạo, nâng cấp công nghệ, chuyển giao công nghệ, kết nối với doanh nghiệp Nhật Bản, kết nối kinh doanh và hỗ trợ tiếp cận tài chính.

Một điểm đáng chú ý khác là JICA sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực liên quan đến an ninh kinh tế như năng lượng, khoáng sản quan trọng, an ninh lương thực và an ninh hàng hải. JICA cũng dự kiến nghiên cứu khả năng hỗ trợ Việt Nam xây dựng nguồn dự trữ dầu khí chiến lược.

Trụ cột thứ ba tập trung cải thiện môi trường đầu tư, JICA sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách và thể chế nhằm xây dựng môi trường kinh doanh hấp dẫn và ổn định hơn.

Trụ cột cuối cùng là phát triển hạ tầng chiến lược. JICA tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng cơ sở vật chất giáo dục, nghiên cứu, hạ tầng công nghệ cao và hạ tầng đô thị chiến lược như đường sắt đô thị, cảng, đường giao thông, cầu, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải.

Cũng tại họp báo, ông Fukuda Chihiro, Phó trưởng đại diện JICA phụ trách các dự án vốn vay, nhận định, trong bối cảnh Việt Nam đang đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2030, nhu cầu nguồn vốn là rất lớn. Để góp phần đáp ứng nhu cầu vốn của Chính phủ Việt Nam trong chặng đường này, JICA đặt mục tiêu trong những năm tới sẽ tăng các khoản cam kết và cho vay lên hơn 100 tỉ yên mỗi năm (tương đương gần 650 triệu USD).