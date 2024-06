Jodie Foster nhớ lại ký ức kinh hoàng về người ám sát Tổng thống Ronald Reagan

Vào ngày 30.3.1981, Hinckley, lúc đó 25 tuổi, đã bắn Ronald Reagan ở Washington, DC mà sau này anh ta nói là nhằm gây ấn tượng với Jodie Foster, một nữ diễn viên trẻ mới 18 tuổi vào thời điểm xảy ra vụ việc. Hinckley cuối cùng được tuyên vô tội vì bệnh tâm thần và được đưa vào bệnh viện.

Jodie Foster tiết lộ lý do cô không bao giờ diễn kịch nữa có liên quan đến mối liên hệ với Hinckley PEOPLE

Trò chuyện với nữ diễn viên Jodie Comer đóng phim The Bikeriders cho tạp chí Interview, Jodie Foster (61 tuổi) tiết lộ rằng lý do cô không bao giờ diễn kịch nữa có liên quan đến mối liên hệ với Hinckley.

Jodie Foster từng theo học tại Đại học Yale ở New Haven, Connecticut (Mỹ) cho biết: "Cuối cùng tôi cũng có thể thừa nhận rằng những lần diễn trên sân khấu mà tôi đã tham gia khi còn học đại học đã gây ra quá nhiều chấn thương tinh thần. Vở kịch diễn ra trong hai ngày cuối tuần. Tôi đã diễn vào cuối tuần đầu tiên và cuối tuần thứ hai thì John Hinckley bắn tổng thống. Đó là một khoảnh khắc trọng đại. Anh ta bắn tổng thống để gây ấn tượng với tôi. Trước đó anh ta đã viết thư cho tôi. Vì vậy đó là một khoảnh khắc quan trọng trong cuộc sống của tôi".

Bức thư của Hinckley có đoạn: "Jodie thân mến, có khả năng tôi sẽ bị giết trong nỗ lực ám sát Reagan... Tôi phải làm điều gì đó ngay bây giờ để em hiểu... rằng tôi đang làm tất cả những việc này vì em, Jodie. Tôi mong em hãy cảm nhận trái tim mình và ít nhất cho tôi cơ hội nhận được tình yêu và sự tôn trọng của em, với hành động lịch sử này".

Sinh viên Jodie Foster tại Đại học Yale PEOPLE

Jodie Foster tiếp tục, "một anh chàng ngồi ở hàng ghế đầu. Tôi để ý rằng đây là đêm thứ hai anh ta đến đó. Ngày hôm sau, người ta tiết lộ rằng anh chàng đặc biệt này có một khẩu súng và anh ta đã mang nó đến buổi biểu diễn, rồi bỏ chạy", cô tiếp tục.

"Thế giới như sụp đổ, mật vụ ở khắp mọi nơi, tôi có vệ sĩ và được đưa đến một ngôi nhà an toàn. Tôi nghĩ, 'mình phải diễn tiếp", cô nhớ lại.

Ngôi sao Hollywood kể tiếp: "Đó là một khoảnh khắc đau buồn và tôi chưa bao giờ thừa nhận rằng có lẽ điều đó liên quan đến việc tôi không bao giờ muốn diễn kịch nữa. Tôi đã thuyết phục bản thân mình yêu thích sân khấu và đi xem kịch, nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy như mình không thể thực hiện cam kết đó nữa".

Hinckley hiện đã 69 tuổi và được trả tự do hoàn toàn vào tháng 6.2022. Trong một cuộc phỏng vấn với CBS News vào năm 2022, kẻ si tình xin lỗi những nạn nhân mà anh ta đã bắn trong vụ ám sát và xin lỗi Jodie Foster vì đã liên kết cô với vụ việc.

Hinckley hiện đã 69 tuổi và được trả tự do hoàn toàn vào tháng 6.2022 PEOPLE

Hinckley nói: "Có lẽ họ không thể tha thứ cho tôi nhưng tôi ước gì họ có thể tha thứ. Tôi cảm thấy thật tồi tệ vì những gì mình đã làm. Tôi hối hận trong nhiều năm về những gì mình làm. Nếu có thể rút lại mọi thứ thì tôi sẽ làm. Tôi thề, tôi sẽ rút lại tất cả. Tôi không có trái tim nhân hậu. Tôi đã làm những việc mà một người tốt không làm. Vì vậy, thật khó để tôi có mối quan hệ với Jodie vào thời điểm đó". Anh bày tỏ thêm: "Hồi đó tôi mắc một căn bệnh tâm thần nghiêm trọng khiến không thể phân biệt đúng sai".

Jodie Foster nổi tiếng từ tuổi thiếu niên với vai cô gái điếm nhỏ tuổi trong Taxi Driver (1976), Cô liên tục có những vai diễn lớn ở Hollywood mà tiêu biểu là 2 vai trong The Accused (1988) và The Silence of The Lamps (1991) giúp cô giành 2 tượng vàng Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Từ đầu thập niên 2000, cô tham gia vào nhiều bộ phim ăn khách như Panic Room (2002), Flightplan (2005), Inside Man (2006), The Brave One (2007)…