Johnny Depp gây xôn xao với hình ảnh khác lạ

Ngày 14.4, Lionsgate công bố việc khởi quay bộ phim kinh dị Day Drinker và chia sẻ hình ảnh đầu tiên của Johnny Depp trên phim trường. Trong ảnh, nam diễn viên 62 tuổi cầm một ly nước và xuất hiện với diện mạo gần như không thể nhận ra: râu tóc bạc trắng, đôi mắt màu xanh lam thay vì màu nâu đặc trưng và "mái tóc hoa râm" được buộc gọn gàng.

Dù trước đó, Johnny Depp từng xuất hiện trong một bộ phim của nước Pháp - Jeanne du Barry (2023), nhưng Day Drinker mới là dự án điện ảnh đầu tiên của anh với một hãng phát hành lớn kể từ Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018).

Johnny Depp trông không thể nhận ra với hình ảnh mới Ảnh: Instagram lionsgate

Johnny Depp hợp tác với Penélope Cruz trong phim mới

Theo IMDb, trong phim, Johnny Depp vào vai một vị khách bí ẩn trên du thuyền, bất ngờ tạo nên một mối liên kết kỳ lạ với nữ bartender đang gặp phải chuyện buồn (do Madelyn Cline thủ vai). Cả hai nhanh chóng bị cuốn vào những rắc rối liên quan đến một nhân vật tội phạm nguy hiểm, do Penélope Cruz - bạn diễn lâu năm của Johnny Depp - đảm nhận.

Johnny Depp và Penélope Cruz từng hợp tác trong các dự án nổi bật như Blow (2001), Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011) và Murder on the Orient Express (2017).

Trước đó, Johnny Depp đã rút lui khỏi Hollywood sau phiên tòa kiện tụng ồn ào với vợ cũ Amber Heard năm 2022. Trong vụ kiện phỉ báng liên quan đến bài viết năm 2018 của Amber Heard cáo buộc Johnny Depp bạo hành, nam diễn viên đã giành chiến thắng ở cả 3 cáo buộc chính và được bồi thường 15 triệu USD (sau đó giảm còn 10,3 triệu USD). Amber Heard thắng một cáo buộc phản tố và nhận được 2 triệu USD bồi thường.

Sau vụ kiện tụng ồn ào với vợ cũ, Johnny Depp lui về "ở ẩn" và tập trung vào các sở thích khác như hội họa và âm nhạc Ảnh: Instagram johnnydepp

Dù Amber Heard ban đầu kháng cáo, nhưng hai bên sau đó đạt được thỏa thuận và nữ diễn viên đã chuyển 1 triệu USD cho Johnny Depp, số tiền mà anh tuyên bố sẽ quyên góp toàn bộ cho các tổ chức từ thiện.

Sau vụ kiện, Amber Heard chuyển đến sống tại Tây Ban Nha và rút khỏi làng giải trí. Trong khi đó, Johnny Depp chọn một cuộc sống yên tĩnh hơn tại ngoại ô London (Anh), tập trung cho sức khỏe, hội họa và âm nhạc.