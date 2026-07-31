Johnny Trí Nguyễn tái xuất phong độ, tiết lộ niềm tự hào trong phim mới

Sự kiện ra mắt phim Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh được tổ chức tại TP.HCM, quy tụ sự góp mặt của dàn diễn viên như Tuấn Trần, Trần Thiên Tú, Lê Vũ Long, Đỗ Thị Hải Yến, Quách Ngọc Ngoan, Hứa Vĩ Văn, Lê Minh Thuấn… Dù lịch trình bận rộn nhưng ngay sau giờ làm việc, NSND Tự Long đã vội vã sắp xếp bay vào để tham dự rồi trở về Hà Nội ngay trong đêm.

Niềm hạnh phúc của NSND Tự Long, Johnny Trí Nguyễn

Dàn diễn viên Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh trong buổi gặp gỡ truyền thông Ảnh: NSX

Tại sự kiện, những thước phim đầu tiên của Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh được công bố, khiến người xem bất ngờ. Trong vai trò đạo diễn hành động lẫn diễn viên, Johnny Trí Nguyễn tự hào chia sẻ: “Nếu như có cơ hội để quay về những ngày đầu tiên tập luyện của hai diễn viên chính, thì các bạn sẽ rất bất ngờ khi so với những màn hành động của họ trong phim”.

Diễn viên Tuấn Trần và diễn viên Thiên Tú bồi hồi nhắc lại những kỷ niệm giọt mồ hôi và chấn thương trên phim trường Ninh Bình, đồng thời bày tỏ sự tự hào khi được sống trọn vẹn với nhân vật trong một tác phẩm huyền sử có quy mô lớn. Đỗ Thị Hải Yến cho biết bản thân đã phải cố gắng 200% năng lực để hoàn thành vai diễn trong phim. “Với tôi, đây không chỉ là một vai diễn mà còn là sứ mệnh của một người con đất Việt với nước Việt”, cô nói.

Bộ phim đánh dấu sự trở lại của Johnny Trí Nguyễn sau quãng thời gian vắng bóng Ảnh: NSX

NSND Tự Long cho hay: “Tôi có đọc rất nhiều phản ứng về các yếu tố lịch sử và phục trang của phim, nào là giống nước khác, nào là bắt chước… Nhưng mà đây cũng là trang phục của chính dân tộc chúng ta nghìn năm trước đấy. Chẳng qua trước giờ chúng ta chưa đầu tư để quảng bá và từ Hộ linh tráng sĩ này, nhiều nét văn hóa lịch sử của nước Việt chúng ta sẽ được lan tỏa tốt hơn để nhiều thế hệ, để chúng ta hiểu và tự hào về lịch sử dân tộc hơn”.

Cũng trong dịp này, nhà sản xuất Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh chính thức công bố MV nhạc phim chính thức. Ca khúc Tráng sĩ ca của Quốc Trung do Đông Hùng thể hiện, mang theo giai điệu hào hùng, lòng tự tôn dân tộc. Theo tiết lộ sản phẩm này sẽ chính thức phát hành trên các nền tảng vào ngày 6.8. Trong khi đó, ngày 1.8, đoàn phim sẽ kết hợp triển khai một số hoạt động quảng bá trong một võ đấu tại TP.HCM.

Dù bận rộn công việc nhưng NSND Tự Long vẫn sắp xếp thời gian đến đồng hành cùng đoàn phim Ảnh: NSX

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh là bộ phim huyền sử mở đầu bằng trận chiến 12 sứ quân oanh liệt của Đinh Tiên Hoàng và về hành trình của 7 hộ linh tráng sĩ. Họ phải chạy đua với thời gian, đối đầu với các thế lực thù địch, đưa 99 quan tài của vua đi theo 7 hướng khác nhau, đánh lừa kẻ thù đang rắp tâm phá hoại lăng mộ - nơi được tin là cội nguồn vượng khí của dân tộc.

Phim điện ảnh Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh sẽ chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc với định dạng IMAX và định dạng tiêu chuẩn, mang đến trải nghiệm điện ảnh trọn vẹn hơn về không gian thiên nhiên, các đại cảnh chiến trận, âm thanh và những màn hành động được đầu tư cho màn ảnh rộng từ ngày 28.8.



