J&T Cargo tung dịch vụ nhận trực tiếp hàng nặng, giá từ 4.000 đồng/kg

Thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang chứng kiến sự dịch chuyển mạnh sang các ngành hàng có khối lượng lớn như nội thất, gia dụng, điện máy. Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2025 của Metric cho thấy, nhà cửa, nội thất, gia dụng tiếp tục là một trong những ngành hàng trụ cột của thương mại điện tử Việt Nam, đạt doanh số khoảng 56.700 tỉ đồng, tăng 39,47% so với năm trước. Tuy vậy, báo cáo Logistics 2025 của Bộ Công thương cho thấy chi phí logistics của Việt Nam vẫn ở mức cao, chiếm khoảng 16% GDP năm 2025, cao hơn mức trung bình thế giới (11,6%) cũng như một số quốc gia ASEAN như Singapore (8,5%) và Malaysia (13%).



Theo J&T Cargo, những con số trên cho thấy doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), các nhà bán lẻ đa kênh gặp nhiều rào cản về chi phí vận hành và năng lực giao nhận đối với hàng cồng kềnh. Việc chưa có nhiều đơn vị logistics cung cấp dịch vụ xử lý trọn gói hàng nặng từ lưu kho, vận chuyển an toàn đến giao hàng lên lầu và lắp đặt hoàn thiện tại nhà đã tạo ra điểm nghẽn trong chuỗi trải nghiệm khách hàng.

J&T Cargo chính thức ra mắt giải pháp logistics hàng nặng toàn trình ẢNH: J&T CARGO

Với việc nhận đơn gửi hàng trực tiếp, J&T Cargo cho biết doanh nghiệp đã gỡ bỏ giới hạn trước đây khi chỉ cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng nặng thông qua các sàn thương mại điện tử. Khách hàng và đối tác có thêm giải pháp vận chuyển hàng nặng toàn trình, đồng thời chủ động hơn trong việc kiểm soát dòng hàng hóa và vận hành chuỗi cung ứng.

Mức giá cước J&T Cargo áp dụng từ 4.000 đồng/kg đối với các đơn hàng gửi trực tiếp theo chính sách của doanh nghiệp. Bao gồm dịch vụ giao nhanh 24 giờ (Next-day Delivery) đảm bảo thời gian vận chuyển hàng nặng và giao đến tay người nhận trong ngày kế tiếp. Dịch vụ hàng cồng kềnh (Bulky Cargo) được J&T Cargo khai thác hạ tầng và mạng lưới bưu cục để xử lý, các kiện hàng lớn này có thể lên tới 300 kg.

Một khu xử lý hàng hóa tại Trung tâm phân loại J&T Cargo tại Tây Ninh ẢNH: BỘI VĂN

Bên cạnh dịch vụ vận chuyển, doanh nghiệp cho biết còn tích hợp các dịch vụ gia tăng như giao hàng kết hợp lắp đặt hoàn thiện được áp dụng cho các nhóm hàng điện máy, điện lạnh và thiết bị gia dụng lớn với đội ngũ kỹ thuật viên hỗ trợ lắp đặt trực tiếp tại nhà; dịch vụ hỗ trợ giao hàng lên lầu đối với các căn hộ chung cư, nhà cao tầng; dịch vụ kho bãi và quản lý hàng hóa kho lớn, có thể bảo quản hàng hóa công nghiệp.

Ông La Vỉnh Lương, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh J&T Cargo, cho biết: "Với việc ra mắt giải pháp logistics toàn trình này, công ty mong muốn mang đến khách hàng, đối tác dịch vụ vận chuyển hàng nặng toàn trình để hỗ trợ các nhà bán hàng tối ưu hóa chi phí logistics hàng nặng. Qua đó, nâng cao trải nghiệm khách hàng khi mua sắm các mặt hàng cồng kềnh, khối lượng lớn".

Chiến lược mở rộng dịch vụ này cũng hướng đến các chủ shop online, nhà bán hàng đa kênh, đại lý phân phối, doanh nghiệp SME và các đơn vị sản xuất, góp phần hỗ trợ tối ưu chi phí logistics và vận hành đối với phân khúc hàng nặng, hàng cồng kềnh.