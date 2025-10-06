J&T Express khẳng định cam kết phát triển bền vững tại Better Choice Awards 2025

Ngoài việc được vinh danh ở vị trí top 5 thương hiệu cống hiến vì phát triển bền vững và chuyển đổi xanh, J&T Express còn nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng qua phần bình chọn trực tuyến trên nền tảng BetterChoice.vn khi được ghi nhận ở vị trí thứ 2 cho hạng mục Giải pháp Đột phá cho Giao thông Vận tải trên Nền tảng Số và vị trí thứ 3 cho hạng mục Sáng kiến Đột phá về Công nghệ Xanh và Năng lượng Bền vững.

Những thành tích này không chỉ là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của doanh nghiệp trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu "Net Zero 2050", mà còn thể hiện rõ cam kết của J&T Express trong việc theo đuổi chiến lược logistics xanh, góp phần thúc đẩy sự chuyển đổi toàn diện của ngành vận chuyển Việt Nam theo hướng thân thiện với môi trường.

J&T Express được vinh danh là top 5 thương hiệu cống hiến vì phát triển bền vững và chuyển đổi xanh tại Better Choice Awards 2025 Ảnh: CTV



Tính đến tháng 7.2025, J&T Express đã sở hữu hơn 226.000 túi sinh thái với gần 10 triệu lượt sử dụng, góp phần giảm đáng kể lượng rác thải nhựa phát sinh trong hoạt động giao nhận. Đặc biệt, trong năm nay, doanh nghiệp dự kiến đưa vào vận hành hơn 1.000 xe đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hiện thực hóa chiến lược giảm phát thải 3R (Reduce - Replace - Resolve).

Đại diện J&T Express chia sẻ: "J&T rất tự hào khi được cộng đồng và hội đồng chuyên môn ghi nhận tại Better Choice Awards 2025. Đây vừa là động lực, vừa là minh chứng cho những nỗ lực bền bỉ của chúng tôi trong hành trình phát triển xanh".

Trong bối cảnh hạ tầng hỗ trợ logistics xanh tại Việt Nam còn đang trong quá trình hoàn thiện, từ tiêu chuẩn khí thải cho đến hệ thống năng lượng sạch, J&T Express lựa chọn hướng tiếp cận "từng bước chắc chắn". Doanh nghiệp bắt đầu từ những giải pháp tiết kiệm và khả thi, tập trung vào đổi mới công nghệ và quản lý vận hành. Từ việc áp dụng hệ thống e-logistics chuẩn hóa trong phân loại hàng hóa đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để định tuyến thông minh, J&T hướng tới tối ưu hành trình giao nhận, tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải.



Không chỉ chú trọng hoàn thiện vận hành nội bộ, J&T Express còn lan tỏa tầm nhìn xanh đến cộng đồng bằng chương trình “Kiến tạo tương lai xanh” Ảnh: CTV



Song song đó, các yếu tố như bao bì sinh thái, vận đơn điện tử và ô tô chở hàng đạt chuẩn khí thải Euro 5 cũng đang được triển khai đồng bộ, giúp J&T vừa duy trì hiệu quả hoạt động, vừa tạo nền tảng vững chắc cho việc mở rộng quy mô khi hạ tầng logistics xanh trong nước phát triển hơn.

Chia sẻ về việc J&T được vinh danh tại Better Choice Awards 2025, đại diện doanh nghiệp cho biết, cuộc rượt đuổi sát sao về lượt bình chọn công khai trên website chương trình cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của cộng đồng đối với các sáng kiến xanh và thân thiện môi trường. "Việc J&T được ghi nhận tại giải thưởng này là minh chứng cho tính khả thi và hiệu quả của các giải pháp ESG mà chúng tôi đang triển khai", đại diện doanh nghiệp cho biết.