Juky San khép lại năm 2023 bằng MV mới

Juky San tiếp tục đưa hình ảnh trẻ trung, năng lượng tích cực vào sản phẩm âm nhạc mới

Juky San khép lại năm 2023 bằng MV Có một người ở đâu đó trong thành phố vừa được trình làng vào sáng 15.12. Nữ ca sĩ 25 tuổi cùng ê kíp tiếp tục mang đến một sản phẩm âm nhạc được thực hiện chỉn chu với bản phối bắt tai, có giai điệu trong trẻo vui tươi - mang đậm phong cách mà giọng ca Lâm Đồng theo đuổi từ khi ra mắt cho đến nay.



"Có một người ở đâu đó trong thành phố là một bài hát rất đặc biệt. Nếu chỉ đọc ca từ, bạn sẽ hình dung đây là một bản nhạc buồn, là lời nhắn nhủ của ai đó dành cho người đặc biệt của mình đang lẩn khuất trong một thành phố rộng lớn. Tuy nhiên, khi nghe giai điệu, ca khúc lại có sự tươi vui lạc quan tích cực và đó chính là thông điệp mà tôi muốn gửi đến mọi người. Trong cuộc sống này, vẫn sẽ có điều tích cực nằm trong sự tiêu cực, chỉ cần bạn thay đổi góc nhìn, lạc quan hơn, thì bạn sẽ cảm thấy khác biệt", người đẹp chia sẻ về tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường.

Nữ ca sĩ trẻ mong muốn mỗi sản phẩm âm nhạc của mình đều đem đến sự tích cực cho người nghe

Từ khi chính thức ra mắt với ca khúc Phải chăng em đã yêu, Juky San luôn truyền tải nguồn năng lượng tích cực của mình thông qua những sản phẩm âm nhạc. Nữ ca sĩ 9X gây ấn tượng với khán giả bởi phần trình diễn lôi cuốn kết hợp với vũ đạo cùng chất giọng trong trẻo nhưng vẫn đầy nội lực.

Cô bộc bạch: "Tôi luôn nghĩ, âm nhạc của mình phải là vitamin dành cho người nghe. Nếu bình thường một người sử dụng vitamin để bổ sung các loại dưỡng chất, giúp cơ thể khỏe mạnh thì tôi hy vọng âm nhạc của mình trở thành một nguồn năng lượng tích cực cho tinh thần của họ. Bạn có thể bật nhạc của Juky San lúc vừa thức dậy để khởi đầu một ngày mới hoặc trong lúc di chuyển đến trường hay nơi làm việc. Tôi luôn lựa chọn bài hát dựa trên tiêu chí này nhằm mang đến sự lạc quan tươi trẻ cho khán giả. Cuộc sống lúc nào cũng có rất nhiều bất ngờ, nhưng quan trọng mình phải vui vẻ, luôn đặt niềm tin và hy vọng mà tiến về phía trước".

MV Có một người ở đâu đó trong thành phố được thực hiện theo phong cách one-shot. Juky San chia sẻ mình sẽ luôn thực hiện MV one-shot như một "chấp niệm" của bản thân kể từ sau Em là coffee

Nhìn lại năm 2023, Juky San chia sẻ đây là khoảng thời gian có nhiều biến chuyển lớn trong cuộc sống, sự nghiệp lẫn tư duy của mình. "Tôi đã chào đón sự xuất hiện của nhiều người và đồng thời phải tạm biệt nhiều người. Tôi học được quy luật cuộc sống, rằng bất cứ ai đến và rời đi, đều do số phận an bài, đều có lý do cho sự có mặt của họ. Tôi nhận thấy mình trưởng thành hơn, chín chắn hơn và có nhiều nghị lực hơn. Tôi chưa thể tự nhận bản thân đã có những bứt phá vượt bậc nhưng tôi tự hào vì mình đã có một năm trọn vẹn cảm xúc để tạo nên một Juky San mạnh mẽ hơn bao giờ hết ở thời điểm hiện tại", nữ ca sĩ trẻ tâm sự.