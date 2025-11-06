Jun Ji Hyun ra sao sau vụ tẩy chay dữ dội từ Trung Quốc?

Ở tuổi 44, Jun Ji Hyun - người được xem là biểu tượng nhan sắc và tài năng của màn ảnh Hàn đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp. Từ một ngôi sao toàn cầu, cô trở thành tâm điểm tranh cãi vì phát ngôn và lựa chọn sai lầm.

Jun Ji Hyun hạn chế đóng phim mang yếu tố chính trị sau tranh cãi

Theo truyền thông Hàn Quốc, sau sự việc xảy ra, Jun Ji Hyun đã có những động thái đáng chú ý. Thứ nhất, cô xuất hiện bình thường trở lại trong video trên kênh YouTube của một người bạn. Thứ hai, nữ diễn viên xác nhận đã rút khỏi dự án phim mới The Korean.

Theo Sina, vụ việc khiến chuỗi kinh doanh của minh tinh 8X tại thị trường Trung Quốc bị gián đoạn, tổn thất ước tính từ hàng triệu đến chục triệu USD Ảnh: Instagram everything.is.peachy

Công ty quản lý của Jun Ji Hyun sau đó đã ra thông cáo chính thức, giải thích rằng cô rời dự án vì lịch trình bị trùng. Theo nguồn tin từ giới truyền thông, Jun Ji Hyun từng nhận được lời mời cho hai dự án cùng lúc là The Korean và Human X Gumiho.

Hiện bộ phim Human X Gumiho đã ấn định lịch quay, dự kiến khởi động vào tháng 3.2026, trong khi The Korean bị trì hoãn sản xuất. Vì vậy, lịch quay của hai phim trùng nhau và Jun Ji Hyun buộc phải lựa chọn.

Làn sóng chỉ trích khiến một số thương hiệu lớn như LV, Piaget, La Mer gỡ bỏ quảng cáo liên quan đến Jun Ji Hyun tại Trung Quốc Ảnh: Instagram disneypluskr

Dù lời giải thích này có vẻ hợp lý, song nhiều khán giả Hàn Quốc và Trung Quốc cho rằng nó không thuyết phục. Khi tìm hiểu về nội dung và thể loại của hai tác phẩm, người hâm mộ nhận thấy sự khác biệt rõ rệt, khiến họ nghi ngờ Jun Ji Hyun đang tìm cách tránh xa một đề tài nhạy cảm.

The Korean vốn được kỳ vọng rất cao khi quy tụ hai ngôi sao Lee Byung Hun và Jun Ji Hyun. Dù Lee Byung Hun từng vướng nhiều bê bối đời tư, anh vẫn là Ảnh đế danh giá của Hàn Quốc. Bộ phim được đầu tư lớn, phát sóng trên nền tảng hàng đầu và chuyển thể từ siêu phẩm Mỹ The Americans, mang đậm yếu tố trinh thám chính trị.

Trái lại, Human X Gumiho chỉ là một phim tình cảm thần thoại, kể về câu chuyện của một hồ ly chín đuôi vô tình biến thành người và nảy sinh mối tình oái oăm với một cầu thủ bóng đá nổi tiếng. Dự án này ban đầu được giới thiệu là có biên kịch Kim Eun Sook (tác giả của Hậu duệ mặt trời), nhưng thực tế do trợ lý biên kịch Yoon Mi Ah Ri chấp bút.

Với độ tuổi và danh tiếng của Jun Ji Hyun, việc cô nhận vai trong một bộ phim thần thoại tình cảm bị đánh giá là tụt hạng. Nhiều cư dân mạng Trung Quốc cho rằng xung đột lịch trình chỉ là cái cớ, còn lý do thật sự là nữ diễn viên muốn tránh rủi ro chính trị và "giữ mình" sau làn sóng chỉ trích từ khán giả.

Giới quan sát cho rằng việc từ chối phim The Korean cho thấy Jun Ji Hyun đang thận trọng hơn bao giờ hết. Sau tranh cãi từ Tempest, cô không chỉ mất thiện cảm trong mắt khán giả Trung Quốc mà còn phải dè dặt trước công chúng Hàn Quốc.



Dù đối mặt scandal, Jun Ji Hyun vẫn giữ danh xưng diễn viên hàng đầu và có cát sê quảng cáo cao nhất xứ Hàn Ảnh: Instagram zigbang

The Korean được cho là có yếu tố nhạy cảm liên quan đến chính trị và bản sắc dân tộc, vì vậy Jun Ji Hyun có thể lo ngại sẽ bị chỉ trích nếu tham gia. Tuy nhiên, cộng đồng mạng Trung Quốc cho rằng lý do này không thuyết phục: "Khi quay Tempest với lời thoại bôi nhọ Trung Quốc, cô ấy đâu có sợ gây tranh cãi. Giờ lại lấy lý do tránh thị phi để từ chối phim chính kịch, chẳng trách bị khán giả tẩy chay".

Không chỉ vậy, việc Jun Ji Hyun lựa chọn thể loại hồ ly chín đuôi cũng gây phản cảm. Trong quá khứ, nhiều bộ phim Hàn Quốc bị cáo buộc "mượn" hình tượng hồ ly từ văn hóa Trung Hoa. Việc cô tham gia một dự án như vậy khiến cư dân mạng cho rằng nữ diễn viên không rút kinh nghiệm, tiếp tục bỏ qua yếu tố văn hóa nhạy cảm.

Từ khi tranh cãi về lời thoại trong Tempest bùng nổ, Jun Ji Hyun chưa từng lên tiếng. Hiện tại, người đẹp 44 tuổi gần như đánh mất hoàn toàn thiện cảm của khán giả Trung Quốc. Nhiều người tuyên bố sẽ không ủng hộ các sản phẩm có sự tham gia hoặc đại diện hình ảnh từ mỹ nhân phim Huyền thoại biển xanh.