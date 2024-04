Jun Vũ nói gì về việc tái xuất trong phim ngập cảnh nóng?

Jun Vũ áp lực khi trở lại điện ảnh sau 2 năm ing ắng bằng bộ phim ngập cảnh nóng FBNV

Cảnh nóng chỉ có vấn đề khi nhằm mục đích 'câu view'

* Xin chào diễn viên Jun Vũ! Trở lại điện ảnh sau 2 năm, điều gì khiến chị quyết định nhận lời tham gia dự án B4S: Trước giờ yêu?

- Diễn viên Jun Vũ: Vắng bóng trên phim ảnh sau 2 năm, tôi nóng lòng muốn sớm trở lại với khán giả. Khi đọc kịch bản, tôi cảm thấy đây là bộ phim phản ảnh cách yêu của một bộ phận giới trẻ hiện nay. Tôi có sự đồng cảm với nhân vật Su, một cô gái đã trải qua những tổn thương trong tình yêu, mất niềm tin và dè dặt trong tình cảm. Đâu đó tôi thấy nhân vật giống với mình ngoài đời nên quyết định nhận vai diễn. Đây là hình tượng khác hoàn toàn với những vai diễn của tôi trước đây. Tôi hy vọng mọi người thấy được một Jun Vũ mới hơn sau thời gian đi học và không thất vọng về vai diễn này.

* Khán giả bất ngờ khi thấy Jun Vũ xuất hiện trong hình tượng ăn chơi, đóng nhiều cảnh nóng táo bạo. Jun Vũ có áp lực khi tham gia bộ phim có nhiều cảnh nóng như thế?

- Đây là những cảnh nóng táo bạo nhất mà tôi từng quay trong sự nghiệp của mình. Từ trước đến nay, tôi quan niệm nếu cảnh nóng trong phim mà cần thiết và phù hợp thì không phải là vấn đề. Cảnh nóng chỉ có vấn đề khi bộ phim không cần cảnh nóng đó nhưng mọi người cố tình nhét vào để câu view. Với một bộ phim nói về vấn đề hẹn hò và tình dục trong tình yêu thì theo tôi những cảnh nóng là cần thiết.

Tôi biết xưa nay với phim Việt thì đây là đề tài nhạy cảm, chắc chắn khi chọn khai thác về đề tài này sẽ là con dao hai lưỡi. Có thể phim sẽ được nhiều sự chú ý của khán giả nhưng ngược lại sẽ có ý kiến trái chiều. Tôi nghĩ khán giả bây giờ rất thông minh, họ sẽ nhận ra chẳng có bộ phim nào làm ra chỉ đơn giản nói về tình dục để câu view mà phải có thêm thông điệp nào đó.

* Khi tham gia bộ phim có cảnh nóng, Jun Vũ có cân nhắc, hỏi ý kiến gia đình không?

- Ngày xưa đúng là những lần mới vào nghề, tôi ít khi nào đóng những bộ phim có cảnh nóng. Gia đình tôi không có ai làm nghệ thuật nên tôi sợ mọi người không yên tâm về mình. Sau một thời gian làm nghề, mọi người trong gia đình đã biết tôi đang làm gì và có sự tin tưởng ở mình. Từ đó, tôi được toàn quyền quyết định mình sẽ làm gì. Tôi cũng hy vọng những quyết định của mình sẽ không làm mọi người thất vọng.

Nữ diễn viên cho biết bộ phim B4S: Trước giờ yêu có cảnh nóng táo bạo nhất mà cô từng thực hiện

* Bạn diễn Tôn Kinh Lâm nhận xét rằng Jun Vũ rất "bạo dạn" khi thể hiện cảnh nóng trong phim. Chị có muốn nói thêm về nhận xét này?

- Tôi cũng không nghĩ mình có thể làm được như thế. Đây là dự án đầu tiên tôi tham gia sau thời gian đi học và muốn áp dụng những điều mình đã học được. Tôi thoải mái hơn trong diễn xuất, sáng tạo nhiều hơn, tập trung vào vai diễn thay vì quan tâm mọi người đang nghĩ gì về mình. Chính vì thế trước khi vào set quay, chúng tôi ngồi lại cùng đạo diễn bàn về nhân vật, cảnh quay sao cho tốt nhất. Tôi luôn cố gắng để không bị phân tâm bởi những chuyện xung quanh, chỉ tập trung vào nhân vật.

* Jun Vũ có ngại sau bộ phim, chị sẽ gắn mác "diễn viên đóng cảnh nóng"?

- Khi chọn nghề diễn viên và chọn bất cứ vai diễn nào đó, điều tôi suy nghĩ đầu tiên là mình có thích vai diễn đó không, có muốn góp mặt trong bộ phim hay không. Đó là vấn đề quan trọng nhất với tôi, chứ tôi ít khi quan tâm sau bộ phim mình sẽ được gì và mất gì. Tôi chọn vì thích thì dù thành công hay thất bại, tôi đều không hối hận.

* Từ tay ngang vào nghề, Jun Vũ đã nỗ lực như thế nào để thoát khỏi định kiến hot girl đóng phim?

- Với tôi thì nghề nào cũng cần học cả. Tôi tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, một ngành không liên quan gì đến diễn viên nên khi chân ướt chân ráo vào nghề, ngoài kinh nghiệm của bản thân thì tôi cũng phải đi học thêm. Lý do tôi vắng bóng suốt 2 năm qua một phần cũng là để đi trau dồi thêm kỹ năng. Tôi có học thêm về diễn xuất, đài từ, MC, vũ đạo, cascadeur...

Jun Vũ cho biết không cần hỏi ý kiến ai, dù là gia đình hay người yêu khi thực hiện cảnh nóng vì mọi người tôn trọng và tin tưởng lựa chọn của cô

Tôi thấy mình may mắn khi là tay ngang nhưng được góp mặt trong một số bộ phim. Chính vì may mắn đó nên tôi tự nhủ mình không được chủ quan mà luôn phải trau dồi bản thân. Còn để nói đã thoát được danh xưng hot girl đi đóng phim, tôi nghĩ chính khán giả mới là người nhận xét. Danh xưng như thế nào là do khán giả nhìn nhận chứ bản thân không thể tự nói mình là ai, mình tốt hay chưa. Theo tôi, quan trọng nhất vẫn là sự công nhận của khán giả. Tôi vẫn thường xuyên đọc bình luận, xem khán giả nói gì về mình và đón nhận những khen chê một cách khách quan. Ví dụ khán giả chê tôi về đài từ, tôi sẽ đi học thêm. Bởi tôi không nghĩ mình đã tốt hay hoàn hảo mà sẽ luôn nhìn nhận thực tế, hoàn thiện những điểm chưa tốt của bản thân.

Chỉ muốn công khai đời tư khi nào kết hôn, sinh con

* Việc thường xuyên theo dõi những góp ý, khen chê của khán giả có khiến Jun Vũ thấy áp lực, stress?

- Tôi có buồn, có áp lực nhưng nghĩ rằng mình phải biết. Bởi mình làm sản phẩm cho khán giả nhưng lại không biết họ cần gì, muốn gì thì không được. Vốn không phải là người xuất thân từ nghệ thuật nên ban đầu khi bị ai đó nhận xét chưa tốt về mình, tôi cũng khó chịu, muốn đáp trả. Nhưng khi dần quen với điều đó, tôi hiểu rằng mình không thể đáp trả hết mọi ý kiến mà phải học cách chấp nhận. Dĩ nhiên tôi không thể làm hài lòng được hết tất cả mọi người nhưng sẽ giữ ở mức độ những người yêu mến mình không thất vọng, bản thân cũng biết mình đang tốt hơn từng ngày.

* Từ cô gái trong Tháng năm rực rỡ đến Jun Vũ hiện tại đã có sự thay đổi như thế nào?

- Tôi thay đổi rất nhiều. Bởi từ sau Tháng năm rực rỡ tôi mới nhận thức được sự nổi tiếng của mình. Trước đó, dù có tham gia một số phim, đóng MV nhưng xong dự án là tôi lại bay về Thái, không có cơ hội tham gia nhiều hoạt động trong showbiz nên luôn là người mới. Sau này, tôi mới về hẳn Việt Nam, có cơ hội tham gia nhiều sự kiện, hoạt động giải trí hơn. Lúc đầu tôi có hơi ngợp vì không biết sự nổi tiếng sẽ đến với mình như thế nào. Sau này, tôi quen dần và nhận ra áp lực đó khiến tôi phải cố gắng nhiều hơn, lúc nào cũng phải chỉn chu, hoàn thiện mình. Khi đã là người của công chúng, tôi ý thức rằng mình không thể thích nói gì nói, thích làm gì làm mà mọi thứ phải trong khuôn khổ nhất định.

Nữ diễn viên sinh năm 1995 khẳng định dù gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp nhưng cô luôn cầu tiến, không ngừng học hỏi

* Có vẻ như Jun Vũ đang xây dựng phong cách của người phụ nữ sexy, trưởng thành, không còn là "nàng thơ" mong manh, ngọt ngào của trước đây?

- Tôi thích lúc này lúc kia. Trước đây tôi có hình tượng nàng thơ lâu quá rồi, mọi người muốn tôi thay đổi để không bị một màu thì tôi có thay đổi. Tôi chăm chỉ tập luyện để có vóc dáng quyến rũ hơn nên cũng muốn diện những bộ cánh mà trước đây chưa dám mặc. Tôi tự hào về những thành quả của mình.

* Jun Vũ có khó chịu khi đối diện với những bình luận khiếm nhã, cho rằng chị khoe thân để tìm đại gia?

- Lúc đầu tôi đọc những bình luận như thế rất nhiều và cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng tôi nghĩ nếu mình không phải người như thế thì chẳng có gì phải ngại, người ta nói mãi mà không có chuyện thì cũng sẽ thôi. Có thể vì thực tế có những trường hợp như khán giả nói, nên họ mất niềm tin. Tôi tâm niệm khi khán giả hiểu mình hơn hoặc hiểu mình đủ nhiều sẽ biết mình là người như thế nào. Còn mình cứ giải thích chưa chắc họ sẽ tin, cứ để thời gian chứng minh.

* Vì sao Jun Vũ hiếm khi chia sẻ về chuyện tình cảm của mình?

- Tôi là người không thích chia sẻ quá nhiều về chuyện đời tư. Tôi chỉ muốn chia sẻ khi nào mọi thứ đạt được đích đến, đó là hôn nhân. Khi đó tôi sẽ hạnh phúc và muốn thông báo cho mọi người chuyện mình kết hôn, sinh con... Còn khi chưa xác định chắc chắn, tôi không muốn khán giả phân tâm vào đời tư, chỉ muốn họ tập trung vào sản phẩm nghệ thuật của mình. Tôi không muốn khi nhắc đến tên mình, khán giả chỉ nhớ là người yêu của ai, chuyện tình cảm có lùm xùm gì.

Sắc vóc xinh đẹp, quyến rũ của Jun Vũ ở tuổi 29

* Sắp bước sang tuổi 30, Jun Vũ định hướng con đường sự nghiệp của mình như thế nào?

- Tôi đặt ra những mục tiêu rất đơn giản để dễ thực hiện. Sau bộ phim này, tôi hy vọng sẽ tìm được những vai diễn khác chất lượng, nhiều màu sắc khác. Hiện tại, tôi muốn làm tốt vai trò của một diễn viên nên luôn cố gắng trau dồi. Nếu tương lai tôi khám phá được khía cạnh, tài năng nào khác của bản thân thì sẽ thử sức.

* Xin cảm ơn JunVũ về những chia sẻ!