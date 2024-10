Justin Bieber bất ổn tinh thần sau khi Diddy bị bắt

Hình ảnh bần thần của Justin Bieber khi lái xe ở Los Angeles (Mỹ) vào cuối tuần trước khiến người hâm mộ lo lắng cho tình trạng của anh ẢNH: BACKGRID

Nguồn tin Us Weekly tiết lộ hôm 9.10 (giờ địa phương): "Hiện Justin Bieber đang ở trong tình trạng khó khăn về mặt tinh thần. Anh ấy có quá khứ không vui với Diddy và những cáo buộc chống lại rapper này rất khó để giải quyết". Một nguồn tin thân cận khác tiết lộ với tạp chí rằng giọng ca 30 tuổi "hoàn toàn ghê tởm" vụ bê bối của Diddy và anh đã được khuyên nên tránh xa khỏi mọi thứ liên quan đến bê bối lần này. Giữa lúc thông tin này đang gây bàn tán xôn xao, phía chủ nhân hit Baby vẫn giữ im lặng.



PageSix tiết lộ cuối tuần trước, Justin Bieber được nhìn thấy ngoài đường với gương mặt thất thần, buồn bã sau vô lăng xe hơi. Trong khi đó, nguồn tin khác của Us Weekly chia sẻ chủ nhân hit Lonely đang tập trung nhiều hơn vào những khía cạnh tích cực trong cuộc sống riêng, chẳng hạn như việc cùng vợ chăm sóc con trai. "Niềm hạnh phúc khi được làm cha đã lấn át nỗi lo lắng của anh ấy về Diddy", người này tiết lộ đồng thời khẳng định ngôi sao nhạc pop không muốn liên quan gì đến những vấn đề của Diddy. Trong khi đó, nguồn tin khác chia sẻ: "Đó đã là quá khứ của anh ấy và anh ấy muốn dừng lại ở đó".

Kể từ khi Diddy bị bắt hồi tháng trước vì loạt cáo buộc tình dục, Justin Bieber trở thành cái tên làm "dậy sóng" mạng xã hội lẫn truyền thông ẢNH: GC IMAGES

Dù muốn tránh xa rắc rối, tên của Justin Bieber vẫn luôn được nhắc đến cạnh Diddy trong nhiều tuần qua vì mối quan hệ thân thiết của họ trong quá khứ. Cách đây ít lâu, một video cũ nói về việc nam ca sĩ 9X và "trùm nhạc rap" ở cùng nhau trong 48 tiếng và làm những điều không thể tiết lộ bỗng xuất hiện trở lại và tạo nên làn sóng bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Sự xuất hiện của Justin Bieber cùng những hình ảnh ẩn ý trong MV Yummy (2020), Where Are Ü Now (2015) cũng được dân tình "mổ xẻ". Ngoài ra, phát ngôn của nam ca sĩ về mặt tối của ngành giải trí và mong muốn bảo vệ đàn em Billie Eilish cũng bị "đào" lại và lan truyền rầm rộ.

Qua những chi tiết đó, nhiều người hâm mộ nghi ngờ mối quan hệ giữa Combs và Bieber có thể đã gây nên những tác động tiêu cực đến sức khỏe tinh thần của nam ca sĩ 9X, khiến anh trải qua chuỗi ngày bất ổn tâm lý trong quá khứ.

Mối quan hệ giữa "ông trùm âm nhạc" với nam ca sĩ sinh năm 1994 bị khui lại với những chi tiết bất ổn thậm chí có nhiều suy đoán cho rằng Bieber từng là nạn nhân của rapper quyền lực này ẢNH: FILMMAGIC

Bên cạnh đó, Forbes tiết lộ đĩa đơn Lonely mà Justin Bieber kết hợp Benny Blanco cho ra mắt vào tháng 10.2020 bất ngờ được săn đón trở lại. Theo Luminate, đĩa đơn đã bán được gần 1.500 bản, tăng 1.400% chỉ trong vài ngày. Sự chú ý đối với sản phẩm âm nhạc này nằm ngoài tầm kiểm soát của nam ca sĩ. Ca khúc được chú ý khi nhiều dân mạng cho rằng bài hát kể chi tiết về nỗi cô đơn của một nghệ sĩ và cái giá mà người đó phải trả cho sự nổi tiếng từ lúc còn trẻ đồng thời là một lời kêu cứu. Dân tình đã gán cho bài hát một ý nghĩa mới: nói lên mối quan hệ giữa Bieber với Diddy.

Hiện Justin Bieber vẫn giữ im lặng trước những suy đoán, bàn tán từ công chúng.