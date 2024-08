Justin Timberlake không nhận tội lái xe khi say rượu

Justin Timberlake tham dự phiên điều trần trực tuyến tại Sag Harbor, New York, đã trả lời với Thẩm phán Carl Irace rằng anh không say khi bị bắt.

Justin Timberlake cho rằng không say khi lái xe CNN

Phiên điều trần chủ yếu mang tính thủ tục. Có lúc thẩm phán đã khiển trách luật sư của Justin Timberlake là Edward Burke, vì những bình luận trước đó đưa ra bên ngoài tòa án với giới truyền thông. Thẩm phán nói luật sư phải thận trọng hơn.

Nam ca sĩ bị bắt vào tháng 6.2024 sau khi cảnh sát phát hiện anh lái chiếc BMW 2025 "trong tình trạng say xỉn".

Theo một tuyên bố từ Cảnh sát Sag Harbor, Timberlake bị cáo buộc không dừng lại ở biển báo dừng và cũng không giữ đúng làn đường đang đi. Một cảnh sát mô tả anh "nói chậm, đi không vững và thực hiện kém trong tất cả các bài kiểm tra độ tỉnh táo trên đường theo quy định".

Trong hồ sơ tòa án, Justin Timberlake khai với cảnh sát rằng anh "chỉ uống một ly martini và đi theo bạn về nhà".

Tại phiên điều trần vào cuối tháng 7, luật sư của Timberlake phản bác cáo buộc nam ca sĩ đã say rượu, cho rằng anh ta không nên bị bắt.

Luật sư Burke nhận định: "Cảnh sát mắc một số lỗi rất nghiêm trọng trong vụ án này".

Justin Timberlake hiện đang lưu diễn ở châu Âu CNN

Ngày 2.8, Burke khẳng định lại rằng Timberlake không say rượu vào thời điểm bị bắt. Giấy phép lái xe cấp tại Tennessee của nam ca sĩ đã bị đình chỉ tại tiểu bang New York.

Timberlake hiện đang lưu diễn ở châu Âu để quảng bá album mới nhất Everything I Thought It Was.

Phiên tòa hôm 2.8 diễn ra sau khi luật sư của Timberlake lập luận trong phiên điều trần trước đó rằng có lỗi về giấy tờ.

Sẽ có một phiên điều trần khác về vụ án này vào ngày 9.8, mặc dù Justin Timberlake không bắt buộc phải tham dự vào thời điểm đó.