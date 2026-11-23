Thống đốc Kaliningrad Alexey Besprozavnykh ngày 21.11 cho biết hệ thống cảnh báo mối đe dọa từ máy bay không người lái (UAV) đã được kích hoạt tại quận Nemansky sau khi phát hiện một vật thể khả nghi tiếp cận từ Lithuania, theo tờ Izvestia.

Hệ thống phòng không S-400 của Nga tại Kaliningrad năm 2020 ẢNH: REUTERS

Ông Besprozavnykh nói rằng các chuyên gia đã hoàn tất mọi cuộc kiểm tra cần thiết và hiện tại không có mối đe dọa nào. Vị quan chức bổ sung rằng lệnh cấm bay sẽ sớm được dỡ bỏ.

Cùng ngày, ông Alexander Drozdenko, thống đốc vùng Leningrad gần Kaliningrad, báo cáo rằng lực lượng phòng không đã đánh chặn 49 UAV của Ukraine trên bầu trời khu vực này.

Kaliningrad là vùng lãnh thổ của Nga ở vùng Baltic, giáp với Ba Lan, Lithuania và biển Baltic.

Ngoại trưởng Lithuania Kestutis Budrys khẳng định thông tin về một vật thể khả nghi được phóng từ lãnh thổ Lithuania về phía Nga là sai sự thật. "Cộng hòa Lithuania chưa bao giờ cho phép sử dụng không phận của mình để tấn công các mục tiêu ở Liên bang Nga, kể cả trong trường hợp này", ông Budrys viết trên X.

Sau đó, TASS dẫn một nguồn tin từ dịch vụ kiểm soát không lưu cho biết một máy bay trinh sát của NATO đăng ký tại Mỹ đã được ghi nhận bay vòng quanh khu vực Kaliningrad vào đầu giờ chiều 22.11. Nguồn tin nói rằng chiếc máy bay cất trinh sát Bombardier Artemis II cất cánh từ một trong những sân bay châu Âu thuộc NATO ở Romania.

Các bên nói trên chưa bình luận về thông tin trên.

Tàu cứu hộ chữa cháy cho tàu hàng Sparta II của Nga tại vịnh Phần Lan ngày 22.11 ẢNH: REUTERS

Trong một diễn biến khác, Giám đốc truyền thông quân đội Phần Lan Ali-Mauri Huhtinen cho rằng Ukraine nhiều khả năng đứng sau vụ tấn công tàu chở hàng Sparta II của Nga tại vùng biển quốc tế ở biển Baltic. Ông Huhtinen nói chưa rõ vì sao con tàu lại bị tấn công.

Thống đốc Leningrad Alexander Drozdenko cho biết con tàu, được cho là chở sơn, đang trên đường đến Kaliningrad thì bị UAV tấn công vào hôm 21.11 ở khu vực cách biên giới Nga khoảng 3 hải lý.

Thủy thủ đoàn 16 người đã được sơ tán sang một tàu khác của Nga trong khi tàu Sparta II đang được lai dắt về nước. Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb mô tả vụ tấn công ở vịnh Phần Lan là một sự cố "nghiêm trọng".

Ukraine chưa bình luận về vụ việc.