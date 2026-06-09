Kanye West được chào đón như người hùng dù bị tẩy chay kịch liệt

Theo Page Six ngày 8.6, sự nghiệp biểu diễn âm nhạc của Kanye West (Ye) đang chứng kiến hai thái cực đối lập chưa từng có. Sau hai đêm diễn cháy vé tại sân vận động SoFi ở Los Angeles (Mỹ), nam rapper sinh năm 1977 đã vấp phải làn sóng tẩy chay quyết liệt khi cố gắng đưa tour diễn sang châu Âu.

Cụ thể, chuỗi concert được lên kế hoạch tại Vương quốc Anh, Pháp, Ý và Ba Lan đã hoàn toàn "bốc hơi" sau khi các quan chức chính phủ can thiệp. Nguyên nhân xuất phát từ hàng loạt phát ngôn bài Do Thái và ủng hộ chủ nghĩa phát xít vô cùng cực đoan của Ye vào năm 2022. Gần đây, dù anh đã bỏ tiền mua trọn một trang quảng cáo trên Wall Street Journal để công khai xin lỗi, giới chức châu Âu vẫn không hề thay đổi quyết định.



Tại Anh, câu lạc bộ bóng đá Tottenham Hotspur đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị thuê sân của ê kíp Kanye West vì lo ngại mối liên hệ lâu đời của đội bóng với cộng đồng người Do Thái. Thủ tướng Anh Keir Starmer gọi việc mời nam rapper biểu diễn là "đáng lo ngại sâu sắc", trong khi lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Ed Davey thậm chí đã kêu gọi chính phủ ra lệnh cấm nhập cảnh đối với ngôi sao này. Tại Thụy Sĩ, ban quản lý sân vận động của câu lạc bộ bóng đá FC Basel cũng hủy lịch diễn của Ye với tuyên bố ngắn gọn: "Buổi biểu diễn không phù hợp với các giá trị của chúng tôi".

Hàng loạt quốc gia châu Âu đã đồng loạt hủy bỏ đêm diễn của Kanye West vì những bê bối phát ngôn trong quá khứ ẢNH: AP/REUTERS

Hiệu ứng domino từ cú vạ miệng của Kanye West

Sự xuất hiện của Kanye West không chỉ gây rạn nứt về mặt chính trị mà còn giáng đòn nặng nề vào kinh tế của các nhà tổ chức. Sau khi bị Tottenham từ chối, Kanye chuyển hướng làm nghệ sĩ biểu diễn chính trong cả 3 đêm tại Lễ hội âm nhạc Wireless Festival (London) từ ngày 10 - 12.7. Quyết định này lập tức biến ban tổ chức Wireless Festival thành tâm điểm chỉ trích của Hội đồng Lãnh đạo Do Thái (JLC) vì sự "vô trách nhiệm nghiêm trọng".

Hậu quả là hai "ông lớn" tài trợ đã lập tức quay lưng. Pepsi, nhà tài trợ chính của lễ hội, thông báo chấm dứt hợp đồng ngay tức khắc. Tập đoàn đồ uống khổng lồ Diageo (sở hữu thương hiệu Guinness và Johnnie Walker) cũng đưa ra quyết định tương tự để bảo vệ hình ảnh thương hiệu. Nhiều đối tác lớn khác như PayPal và AB InBev hiện cũng đang đứng trước áp lực phải đưa ra câu trả lời về việc có tiếp tục đồng hành cùng sự kiện hay không.

Trái ngược với sự ghẻ lạnh tại Tây Âu, tờ Page Six tiết lộ Kanye West chuẩn bị nhận được sự tiếp đón mang tính hoàng gia tại Georgia (quốc gia thuộc khu vực Đông Âu). Nam rapper chuẩn bị có một buổi biểu diễn bùng nổ vào thứ sáu tại Dinamo Arena ở thủ đô Tbilisi - sân vận động bóng đá lớn nhất nước này với sức chứa lên đến 70.000 khán giả cho các sự kiện âm nhạc.

Chính phủ Georgia xem sự xuất hiện của chủ nhân 24 giải Grammy là một cột mốc văn hóa lớn của quốc gia ẢNH: AP

Các nguồn tin của Page Six cho biết, đích thân Thủ tướng 47 tuổi của Georgia, ông Irakli Kobakhidze, cùng nhiều quan chức cấp cao của chính phủ sẽ trực tiếp tham dự đêm diễn để ủng hộ nam nghệ sĩ. Đây được xem là một bước đi đảo ngược hoàn toàn so với cách hành xử của các chính trị gia châu Âu đối với Kanye West.

Trong chuyến lưu lại Tbilisi từ ngày 12 đến 14.6, Kanye West sẽ nghỉ tại phòng tổng thống của khách sạn Telegraph, một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất thủ đô Gruzia, thuộc sở hữu của tỉ phú George Ramishvili. Đáng chú ý, theo Rolling Stone, đơn vị đồng tổ chức đêm diễn lần này là Live Nation Israel - một sự kết hợp được nhiều người xem là đầy nghịch lý nếu đặt cạnh những phát ngôn bài Do Thái từng gây tranh cãi của Ye trong quá khứ.

Sự xuất hiện của nam rapper sở hữu 24 giải Grammy đã tạo nên cơn sốt chưa từng có tại Gruzia. Theo truyền thông địa phương, lượng vé phát hành cho đêm diễn gần như được tiêu thụ hết trong thời gian ngắn, trong khi sự kiện được giới chức và người hâm mộ xem là một dấu mốc văn hóa quan trọng đối với Tbilisi. Nhiều ý kiến kỳ vọng đây sẽ là cơ hội để thủ đô Gruzia thu hút sự chú ý của công chúng quốc tế và khẳng định vị thế trên bản đồ các sự kiện âm nhạc lớn của khu vực.