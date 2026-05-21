Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Karaoke, vũ trường sẽ bị hạn chế hoạt động tại Hội An

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
21/05/2026 06:30 GMT+7

Ngày 20.5, UBND TP.Đà Nẵng cho biết đang xây dựng Quy chế bảo vệ Di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý, tăng cường bảo tồn các giá trị nguyên gốc của di sản trước áp lực đô thị hóa, phát triển du lịch và biến đổi khí hậu.

Theo dự thảo, quy chế tập trung siết chặt quản lý không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị và hoạt động xây dựng trong khu phố cổ. Các công trình, hạng mục hoặc vật dụng làm phá vỡ cảnh quan, xâm phạm di tích sẽ không được phép tồn tại; trường hợp đã có phải giải tỏa, cải tạo hoặc phục hồi theo hướng hài hòa với không gian phố cổ.

Karaoke, vũ trường sẽ bị hạn chế hoạt động tại Hội An- Ảnh 1.

Theo dự thảo, quy chế tập trung nhiều về việc tăng cường quản lý không gian kiến trúc và cảnh quan phố cổ Hội An

ẢNH: HOÀNG SƠN

Đối với khu vực bảo vệ I, quy chế yêu cầu bảo tồn nguyên trạng các công trình có giá trị đặc biệt và loại I; việc thay thế vật liệu, cấu kiện phải bảo đảm tính chính xác, phù hợp với yếu tố gốc của di tích. Các quy định về biển hiệu, mái che, màu sắc, vật liệu xây dựng, hệ thống chiếu sáng cũng được kiểm soát chặt nhằm giữ đặc trưng kiến trúc truyền thống Hội An, trong đó tiếp tục khuyến khích sử dụng mái ngói âm dương đất nung. Dự thảo cũng định hướng ngầm hóa hệ thống điện, cáp viễn thông; quản lý đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, không gian công cộng và các yếu tố cảnh quan sinh thái như sân vườn, mặt nước trong khu phố cổ.

Karaoke, vũ trường sẽ bị hạn chế hoạt động tại Hội An- Ảnh 2.

Đà Nẵng khuyến khích những nghề truyền thống gắn liền với phố cổ Hội An

ẢNH: HOÀNG SƠN

Bên cạnh bảo tồn kiến trúc, quy chế nhấn mạnh yêu cầu hài hòa giữa bảo tồn di sản với đời sống và sinh kế người dân. Các hoạt động kinh doanh vẫn được phép duy trì nhưng phải bảo đảm không ảnh hưởng đến cảnh quan và giá trị di sản; đồng thời ưu tiên phát triển các ngành nghề mang bản sắc văn hóa Hội An, như nghệ thuật truyền thống, nghề thủ công, bảo tồn di sản và ẩm thực đặc trưng Việt - Hoa - Nhật… Ngược lại, nhiều loại hình có nguy cơ tác động tiêu cực đến không gian di sản, như karaoke, vũ trường, kinh doanh vật liệu xây dựng, phế liệu… sẽ bị hạn chế hoặc không được phép hoạt động tại một số khu vực.

Quy chế cũng đề cập việc bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu như sắc phong, văn bia, tài liệu Hán Nôm, mộc bản; đồng thời đẩy mạnh số hóa dữ liệu phục vụ lưu trữ, nghiên cứu lâu dài.

Đặc biệt, quy chế xác định cộng đồng cư dân và chủ sở hữu di tích là chủ thể trực tiếp tham gia bảo vệ di sản.

Tin liên quan

Hội An đề xuất cơ chế đặc thù di dời dân khỏi khu di tích

Hội An đề xuất cơ chế đặc thù di dời dân khỏi khu di tích

Chính quyền phường Hội An (thành phố Đà Nẵng) kiến nghị xây dựng cơ chế đặc thù để hỗ trợ di dời người dân sinh sống trong khu di tích ra bên ngoài, kể cả các trường hợp chưa có sổ đỏ.

Di dời dân khỏi di tích ở Hội An: toàn bộ hay một phần?

Phố cổ Hội An và vùng lân cận cần 'chiếc áo mới'

Khám phá thêm chủ đề

Hội An siết chặt quản lý kiểm soát nghệ thuật truyền thống
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận