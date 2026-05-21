Karaoke, vũ trường sẽ bị hạn chế hoạt động tại Hội An

Theo dự thảo, quy chế tập trung siết chặt quản lý không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị và hoạt động xây dựng trong khu phố cổ. Các công trình, hạng mục hoặc vật dụng làm phá vỡ cảnh quan, xâm phạm di tích sẽ không được phép tồn tại; trường hợp đã có phải giải tỏa, cải tạo hoặc phục hồi theo hướng hài hòa với không gian phố cổ.

Đối với khu vực bảo vệ I, quy chế yêu cầu bảo tồn nguyên trạng các công trình có giá trị đặc biệt và loại I; việc thay thế vật liệu, cấu kiện phải bảo đảm tính chính xác, phù hợp với yếu tố gốc của di tích. Các quy định về biển hiệu, mái che, màu sắc, vật liệu xây dựng, hệ thống chiếu sáng cũng được kiểm soát chặt nhằm giữ đặc trưng kiến trúc truyền thống Hội An, trong đó tiếp tục khuyến khích sử dụng mái ngói âm dương đất nung. Dự thảo cũng định hướng ngầm hóa hệ thống điện, cáp viễn thông; quản lý đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, không gian công cộng và các yếu tố cảnh quan sinh thái như sân vườn, mặt nước trong khu phố cổ.

Bên cạnh bảo tồn kiến trúc, quy chế nhấn mạnh yêu cầu hài hòa giữa bảo tồn di sản với đời sống và sinh kế người dân. Các hoạt động kinh doanh vẫn được phép duy trì nhưng phải bảo đảm không ảnh hưởng đến cảnh quan và giá trị di sản; đồng thời ưu tiên phát triển các ngành nghề mang bản sắc văn hóa Hội An, như nghệ thuật truyền thống, nghề thủ công, bảo tồn di sản và ẩm thực đặc trưng Việt - Hoa - Nhật… Ngược lại, nhiều loại hình có nguy cơ tác động tiêu cực đến không gian di sản, như karaoke, vũ trường, kinh doanh vật liệu xây dựng, phế liệu… sẽ bị hạn chế hoặc không được phép hoạt động tại một số khu vực.

Quy chế cũng đề cập việc bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu như sắc phong, văn bia, tài liệu Hán Nôm, mộc bản; đồng thời đẩy mạnh số hóa dữ liệu phục vụ lưu trữ, nghiên cứu lâu dài.

Đặc biệt, quy chế xác định cộng đồng cư dân và chủ sở hữu di tích là chủ thể trực tiếp tham gia bảo vệ di sản.