KBC của Chủ tịch Đặng Thành Tâm bị phạt vì 'giấu' thông tin dùng vốn trái phiếu

Mới đây, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong đối với Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc - CTCP (Kinh Bắc city) có địa chỉ tại lô 7B, khu công nghiệp Quế Võ, P.Phương Liễu, TX.Quế Võ, Bắc Ninh.



Một nhà máy thuê tại khu công nghiệp Quang Châu do KBC làm chủ đầu tư tại Bắc Giang KBC

KBC bị phạt 85 triệu đồng theo quy định tại điểm a, khoản 4, điều 42, Nghị định 156/2020/NĐ-CP ngày 31.12.2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. KBC bị Thanh tra UBCKNN phạt vì hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, KBC có các vi phạm khi không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020. KBC gửi nội dung công bố thông tin không đúng thời hạn cho HNX các tài liệu: báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã được soát xét; báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2021.

Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT KBC NGỌC THẮNG

Theo thông tin từ KBC, hiện tại ông Đặng Thành Tâm đang là cổ đông sở hữu lượng cổ phiếu KBC lớn nhất, hơn 138,6 triệu cổ phiếu (18,06% tổng số cổ phần). Ông Tâm giữ chức Chủ tịch HĐQT của KBC.

Trước đó, KBC công bố báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2023 với ghi nhận lợi nhuận tăng thêm 265 tỉ đồng so với báo cáo tài chính quý 2.2023 do chính công ty lập trước đó.

Theo KBC giải trình, nguyên nhân lợi nhuận tăng thêm do điều chỉnh tăng doanh thu và điều chỉnh giảm chi phí quản lý trong kỳ. Báo cáo soát xét ghi nhận doanh thu 6 tháng đầu năm KBC đạt 4.551 tỉ đồng, tăng 277 tỉ đồng so với báo cáo công ty tự lập. Doanh thu điều chỉnh tăng, giá vốn cũng vì vậy điều chỉnh tăng 122 tỉ đồng so với cùng kỳ, dẫn tới lợi nhuận gộp còn tăng 156 tỉ đồng so với số liệu công ty tự lập trước đó. Doanh thu KBC tăng 277 tỉ đồng chủ yếu từ điều chỉnh tăng doanh thu cho thuê đất và cơ sở hạ tầng.

Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp 294 tỉ đồng là điều chỉnh giảm 110 tỉ đồng so với con số chính công ty tự lập trước đó. Chi phí điều chỉnh giảm chủ yếu ở hạng mục chi phí khác. Các chỉ tiêu khác trên báo cáo tài chính có điều chỉnh so với báo cáo công ty tự lập, tuy số liệu điều chỉnh không quá lớn.

Kết quả sau điều chỉnh, KBC báo lãi sau thuế 2.068 tỉ đồng, gấp 10 lần số lãi hơn 200 tỉ đồng đạt được nửa đầu năm ngoái và tăng 265 tỉ đồng so với số liệu công ty tự lập.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KBC từ cuối tháng 7 đến nay giao dịch ở vùng biên giá 30.000 - 33.000 đồng/cổ phiếu.