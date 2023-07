Tiếp tục cảnh báo giả mạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để lừa đảo

Ngày 3.7, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát đi cảnh báo hiện nay có văn bản giả mạo cơ quan này lừa đảo nhà đầu tư. Văn bản giả mạo đề số 128/GCN-UBCK ngày 10.5.2023 với nội dung cấp giấy phép thành lập cho Công ty TNHH Quỹ đầu tư SAC CAPITAL VN.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định văn bản nêu trên là giả mạo. Cơ quan này không cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty TNHH Quỹ đầu tư SAC CAPITAL VN và không cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng cho Quỹ đầu tư SAC CAPITAL VN.

Văn bản giả mạo cấp giấy phép hoạt động cho Công ty TNHH Quỹ đầu tư SAC CAPITAL VN ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản gửi cơ quan công an để xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật. Danh sách các công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp đều được đăng tải đầy đủ, kịp thời trên trang thông tin điện tử của cơ quan này. Do vậy, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng, kiểm tra, đối chiếu các thông tin trước khi giao dịch.

Trước đây, cơ quan này cũng đã nhiều lần gửi đi thông báo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách giả mạo các quỹ đầu tư. Cụ thể, một số đối tượng đã sử dụng tên, logo, thông tin của một số công ty quản lý quỹ (Công ty cổ phần quản lý quỹ Dragon Capital Việt Nam, Công ty cổ phần quản lý quỹ VinaCapital,…) để lập các trang điện tử, tài khoản facebook, telegram… nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhà đầu tư.

Nhà đầu tư cần thận trọng trước các lời chào mời giao dịch giả mạo NGỌC THẮNG

Tương tự, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) cũng đã từng phát đi thông tin cảnh báo về tình trạng mạo danh để mời gọi nhà đầu tư trong các hội nhóm trên các trang mạng xã hội. Hay mới đây nhất, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cũng cảnh báo tình trạng nhiều nhà đầu tư về việc bị các đối tượng lừa đảo mạo danh kêu gọi tham gia ký kết hợp đồng hợp tác gói đầu tư siêu lợi nhuận. Các đối tượng sử dụng con dấu giả và cắt ghép chữ ký lãnh đạo HNX kêu gọi đầu tư siêu lợi nhuận qua hợp đồng hợp tác, các room chat trên các nền tảng xã hội...