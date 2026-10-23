Kè chống sạt lở 'đe dọa' khu dân cư

Sau các đợt mưa lũ năm 2024, dãy núi dọc theo tuyến tỉnh lộ 523 qua địa bàn các xã Kim Tân và Thành Vinh (Thanh Hóa) xuất hiện nhiều điểm sạt lở, đe dọa đến sự an toàn của hàng trăm hộ gia đình sống dọc chân núi.

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản người dân, tháng 6.2025, UBND huyện Thạch Thành cũ quyết định đầu tư dự án kè chống sạt lở với tổng vốn 57,2 tỉ đồng. Dự án gồm 7 điểm kè thuộc địa bàn xã Kim Tân (6 điểm) và xã Thành Vinh (1 điểm). Tuy nhiên, một số điểm kè khi vừa thi công xong, đang chờ nghiệm thu, bàn giao thì bị sụt lún, sạt lở khiến người dân bất an.

Dự án kè chống sạt lở do Công ty CP xây lắp Hoàng Thạch (địa chỉ tại xã Vân Du, Thanh Hóa) thi công, triển khai từ năm 2025, hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên, điểm kè tại thôn Ngọc Nước (xã Kim Tân) khi đã xây dựng xong, chờ nghiệm thu thì lại xuất hiện sạt lở, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản người dân ẢNH: MINH HẢI

Kè chống sạt lở hơn 57 tỉ đồng ở Thanh Hóa vừa làm xong đã sụt lún, đứt gãy

Điểm kè tại thôn Ngọc Nước bị sạt lở và chưa có dấu hiệu dừng lại. Theo quan sát của phóng viên, thiết kế của kè từ đỉnh xuống chân núi được đào thành từng lớp bậc thang giảm cấp, giữa các bậc có thảm lớp bê tông mỏng. Nhiều điểm tại đoạn kè này đã bị hư hỏng, sạt lở, mặt bê tông giữa các bậc bị đứt gãy; nhiều rãnh thoát nước từ trên xuống và rãnh thoát nước dọc chân núi bị hư hỏng ẢNH: MINH HẢI

Phần bê tông nối giữa các lớp kè bị đứt gãy, hư hỏng nhiều vị trí ẢNH: MINH HẢI

Bà Nguyễn Thị Ngọc (58 tuổi, ngụ thôn Ngọc Nước, xã Kim Tân), cho hay: "Năm 2024 mưa kéo dài khiến đất đá sạt lở sát vào nhà gây nguy hiểm cho gia đình tôi và nhiều gia đình khác. Năm ngoái khi thấy họ xây dựng kè chống sạt lở tôi rất mừng, nghĩ rằng từ nay không còn lo lắng khi mưa nữa. Ai ngờ kè mới xây lại sụt lún, sạt lở nhanh thế. Bây giờ chúng tôi lại lo lắng giống như lúc chưa xây kè"

ẢNH: MINH HẢI

Nền đá và lớp bê tông của mái kè mới thi công xong đã bị vỡ tung ẢNH: MINH HẢI

Đoạn kè chống sạt lở ở thôn Ngọc Nước sát khu dân cư, nên khi xảy ra sạt lở sẽ đe dọa an toàn tính mạng và tài sản người dân ẢNH: MINH HẢI

Người dân sống ở khu vực chân núi đang sống trong tâm trạng bất an, họ đề nghị chính quyền địa phương sớm khắc phục sự cố sạt lở để đảm bảo an toàn ẢNH: MINH HẢI

Bê tông đứt gãy lòi cả lõi thép ẢNH: MINH HẢI

Nhiều rãnh thoát nước xây dựng bằng bê tông, hướng từ trên xuống bị đứt gãy ẢNH: MINH HẢI

Đất đá sạt lở chưa có dấu hiệu dừng lại ẢNH: MINH HẢI

Mới đây, ông Cao Văn Cường, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp kiểm tra hiện trạng dự án kè chống sạt lở xã Kim Tân, và được chính quyền, nhà thầu báo cáo nguyên nhân sạt lở do các đợt mưa kéo dài hồi tháng 8 vừa qua. Ông Cường đã yêu cầu UBND xã Kim Tân, đơn vị tư vấn giám sát tiến hành rà soát, đánh giá lại toàn bộ công trình, làm rõ trách nhiệm từng đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện dự án; có giải pháp khắc phục phù hợp việc sạt lở hoàn thành trước tháng 12.2026 ẢNH: MINH HẢI

Ngày 23.10, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Hà Đức Tâm, Phó chủ tịch UBND xã Kim Tân, cho biết UBND xã Kim Tân cùng với đơn vị tư vấn đã khảo sát, đưa ra phương án xử lý sạt lở, đã gửi hồ sơ phương án để xin ý kiến của các sở, ngành chuyên môn. Sau khi sở ngành chuyên môn có ý kiến đồng ý với phương án xử lý, sẽ triển khai sửa chữa lại các đoạn kè bị hư hỏng ẢNH: MINH HẢI



















