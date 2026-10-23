Kè chống sạt lở 'đe dọa' khu dân cư

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Đoạn kè chống sạt lở ở xã Kim Tân (Thanh Hóa) nằm trong dự án kè có tổng vốn đầu tư hơn 57,2 tỉ đồng, khi vừa thi công xong, đang chờ nghiệm thu, bàn giao thì bị sụt lún, sạt lở, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của người dân.
Sau các đợt mưa lũ năm 2024, dãy núi dọc theo tuyến tỉnh lộ 523 qua địa bàn các xã Kim Tân và Thành Vinh (Thanh Hóa) xuất hiện nhiều điểm sạt lở, đe dọa đến sự an toàn của hàng trăm hộ gia đình sống dọc chân núi.
Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản người dân, tháng 6.2025, UBND huyện Thạch Thành cũ quyết định đầu tư dự án kè chống sạt lở với tổng vốn 57,2 tỉ đồng. Dự án gồm 7 điểm kè thuộc địa bàn xã Kim Tân (6 điểm) và xã Thành Vinh (1 điểm). Tuy nhiên, một số điểm kè khi vừa thi công xong, đang chờ nghiệm thu, bàn giao thì bị sụt lún, sạt lở khiến người dân bất an.
Kè chống sạt lở hơn 57 tỉ đồng ở Thanh Hóa vừa làm xong đã sụt lún, đứt gãy
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