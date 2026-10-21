Tuyến đê biển ở Quảng Trị bị hư hỏng nghiêm trọng sau đợt mưa lớn

Ngày 21.10, ông Phan Ngọc Khoa, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hoàng (Quảng Trị), cho biết một đoạn đê ở biển Vĩnh Thái đã bị hư hỏng sau đợt mưa lớn vừa qua.

Cụ thể, từ ngày 5 - 15.10, trên địa bàn xã Vĩnh Hoàng xảy ra mưa lớn, có những ngày lượng mưa vượt 300 mm gây ảnh hưởng đến giao thông và các công trình thủy lợi trên địa bàn.

Phần đất đá bên dưới mặt đường bị xói lở, tạo lỗ hổng lớn, có nguy cơ đổ sập khi có phương tiện đi qua ẢNH: UBND XÃ VĨNH HOÀNG

Ở tuyến đê biển Vĩnh Thái, do lượng mưa lớn, nước không thoát hết qua cống tròn đường kính 0,75 m nên đã thấm, luồn xuống phía móng của cống, cuốn trôi phần đất cát trong lõi gây ra tình trạng xói lở.

Mái ta luy ở cống bị nứt gãy ẢNH: UBND XÃ VĨNH HOÀNG

Phần nền đường ở tuyến đê bị xói rỗng phía dưới, các tấm bê tông mặt đường xuất hiện các vết nứt cùng dấu hiệu thiếu ổn định, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập khi có phương tiện giao thông đi qua.

Cống thoát nước cũng bị sụt lún khoảng 15 - 20 cm so với tình trạng ban đầu, mái ta luy hai phía cống cũng xuất hiện vết nứt cùng nguy cơ xói lở lan rộng ra xung quanh.

UBND xã dựng rào chắn, hạn chế các phương tiện lưu thông trên tuyến đường ẢNH: UBND XÃ VĨNH HOÀNG

"Khu vực sạt lở cách khu dân cư khoảng 1 km. Tuyến đường này phục vụ việc đi lại, giao thương của người dân. Nếu tiếp tục hư hỏng, sụt gãy có thể gây chia cắt tuyến đường. Tuy nhiên, người dân vẫn có thể di chuyển bằng các tuyến đường khác", ông Khoa nói.

Cũng theo ông Khoa, hiện UBND xã đã bố trí rào chắn, đặt biển cảnh báo nguy hiểm và hạn chế các phương tiện đi qua khu vực này. Đồng thời, thực hiện các phương án khơi thông, điều chỉnh dòng chảy để hạn chế tình trạng xói lở tiếp tục lan rộng.

Tình trạng xói lở ở khu vực cống thoát nước đang có nguy cơ lan rộng ẢNH: UBND XÃ VĨNH HOÀNG

Trước nguy cơ mất an toàn, UBND xã Vĩnh Hoàng đã bố trí rào chắn, cảnh báo nguy hiểm và hạn chế phương tiện lưu thông qua khu vực hư hỏng; khơi thông, điều chỉnh dòng chảy nhằm hạn chế xói lở tiếp diễn.

UBND xã đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cùng các đơn vị chuyên môn khẩn trương kiểm tra, xác định nguyên nhân và hướng dẫn giải pháp xử lý, tránh nguy cơ sụt sập, bảo đảm an toàn cho người dân và công trình.