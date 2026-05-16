Trong hai ngày 15 và 16.5.2025, tại Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí – Hội Nhà báo Việt Nam tại TP.HCM, 20 học viên đến từ nhiều cơ quan báo chí đã cùng tham gia khóa học “Kể chuyện thật – Dựng giá trị: Tư duy làm phim phóng sự & tài liệu trong kỷ nguyên số”.

‘Kể chuyện thật – Dựng giá trị’: Từ câu chuyện đời thường đến giá trị lan tỏa

Khóa học do Thạc sĩ, Đạo diễn Dương Văn Huy – Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh TP.HCM, giảng viên kiêm chức của trung tâm, trực tiếp giảng dạy. Với nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực làm phim tài liệu, giảng viên đã mang đến không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn là những bài học nghề nghiệp từ thực tế tác nghiệp.