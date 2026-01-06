Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

'Kẻ điên' đập cửa nhà Phó tổng thống Mỹ lúc nửa đêm

Vi Trân
Vi Trân
06/01/2026 11:43 GMT+7

Lực lượng chức năng đã bắt giữ một kẻ đột nhập nhà riêng của Phó tổng thống Mỹ JD Vance.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance ngày 5.1 cho biết một "kẻ điên" đã cố đột nhập nhà ông tại tiểu bang Ohio vào rạng sáng cùng ngày và đã bị cảnh sát bắt giữ.

'Kẻ điên' đập cửa nhà Phó tổng thống Mỹ lúc nửa đêm - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra cửa sổ ngôi nhà của Phó tổng thống Mỹ JD Vance tại thành phố Cincinnati, bang Ohio vào rạng sáng 5.1

"Theo như những gì tôi có thể thông báo, một kẻ điên đã cố đập vỡ cửa sổ nhà tôi. Tôi cảm ơn Mật vụ Mỹ và cảnh sát Cincinnati vì đã phản ứng nhanh lẹ. Chúng tôi không có nhà vì đã trở lại Washington D.C", ông Vance viết trên mạng xã hội X, đồng thời kêu gọi truyền thông không nên đăng hình ảnh hiện trường.

Mật vụ Mỹ thông báo đã bắt giữ một người đàn ông vì tội phá hoại tài sản và đột nhập tư gia của ông Vance, theo CNN. Mật vụ sẽ tiến hành thẩm vấn, điều tra liệu đối tượng có nhắm đến ông Vance và gia đình Phó tổng thống Mỹ hay không.

Đối tượng được xác định là William D. DeFoor (26 tuổi), sống ở Cincinnati, từng bị cáo buộc tội phá hoại tài sản vào năm 2024 và đồng ý điều trị tâm thần. Người này được cho là đã dùng búa đập vào một chiếc xe của Mật vụ Mỹ trước khi đến trước nhà Phó tổng thống Vance và đập vỡ cửa sổ kính. Đối tượng bỏ chạy nhưng đã bị bắt. Tổng mức thiệt hại được xác định là khoảng 28.000 USD.

Đây là trường hợp mới nhất trong số những vụ việc nhắm đến giới quan chức Mỹ. Hồi tháng 6.2025, Chủ tịch Hạ viện bang Minnesota Melissa Hortman và chồng bị bắn chết tại nhà riêng ở thành phố Brooklyn Park trong vụ việc được cho là mang động cơ chính trị.

Vào tháng 4.2025, một người đàn ông phóng hỏa đốt nhà Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro khi vị quan chức và gia đình đang ngủ.

Xa hơn nữa, vào tháng 10.2022, một đối tượng đột nhập nhà riêng bà Nancy Pelosi, khi đó là Chủ tịch Hạ viện Mỹ, và dùng búa tấn công chồng của nhà lập pháp.

Tin liên quan

Nhiều mảnh đạn pháo rơi xuống xa lộ, trúng xe hộ tống Phó tổng thống Mỹ

Nhiều mảnh đạn pháo rơi xuống xa lộ, trúng xe hộ tống Phó tổng thống Mỹ

Điều đáng chú ý là quân đội Mỹ trước đó quyết nã pháo qua một xa lộ đông đúc ở California vào dịp kỷ niệm thành lập Thủy quân Lục chiến, bất chấp lo ngại của Thống đốc Gavin Newsom.

Phó tổng thống Mỹ kêu gọi tố giác người vui mừng về vụ ám sát Charlie Kirk

Phó tổng thống Mỹ dịu giọng với châu Âu, khẳng định ‘chung một chiến tuyến’

Khám phá thêm chủ đề

Phó tổng thống Mỹ JD Vance đột nhập tư gia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận