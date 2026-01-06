'Kẻ điên' đập cửa nhà Phó tổng thống Mỹ lúc nửa đêm

Phó tổng thống Mỹ JD Vance ngày 5.1 cho biết một "kẻ điên" đã cố đột nhập nhà ông tại tiểu bang Ohio vào rạng sáng cùng ngày và đã bị cảnh sát bắt giữ.

Lực lượng chức năng kiểm tra cửa sổ ngôi nhà của Phó tổng thống Mỹ JD Vance tại thành phố Cincinnati, bang Ohio vào rạng sáng 5.1

"Theo như những gì tôi có thể thông báo, một kẻ điên đã cố đập vỡ cửa sổ nhà tôi. Tôi cảm ơn Mật vụ Mỹ và cảnh sát Cincinnati vì đã phản ứng nhanh lẹ. Chúng tôi không có nhà vì đã trở lại Washington D.C", ông Vance viết trên mạng xã hội X, đồng thời kêu gọi truyền thông không nên đăng hình ảnh hiện trường.

Mật vụ Mỹ thông báo đã bắt giữ một người đàn ông vì tội phá hoại tài sản và đột nhập tư gia của ông Vance, theo CNN. Mật vụ sẽ tiến hành thẩm vấn, điều tra liệu đối tượng có nhắm đến ông Vance và gia đình Phó tổng thống Mỹ hay không.

Đối tượng được xác định là William D. DeFoor (26 tuổi), sống ở Cincinnati, từng bị cáo buộc tội phá hoại tài sản vào năm 2024 và đồng ý điều trị tâm thần. Người này được cho là đã dùng búa đập vào một chiếc xe của Mật vụ Mỹ trước khi đến trước nhà Phó tổng thống Vance và đập vỡ cửa sổ kính. Đối tượng bỏ chạy nhưng đã bị bắt. Tổng mức thiệt hại được xác định là khoảng 28.000 USD.

Đây là trường hợp mới nhất trong số những vụ việc nhắm đến giới quan chức Mỹ. Hồi tháng 6.2025, Chủ tịch Hạ viện bang Minnesota Melissa Hortman và chồng bị bắn chết tại nhà riêng ở thành phố Brooklyn Park trong vụ việc được cho là mang động cơ chính trị.

Vào tháng 4.2025, một người đàn ông phóng hỏa đốt nhà Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro khi vị quan chức và gia đình đang ngủ.

Xa hơn nữa, vào tháng 10.2022, một đối tượng đột nhập nhà riêng bà Nancy Pelosi, khi đó là Chủ tịch Hạ viện Mỹ, và dùng búa tấn công chồng của nhà lập pháp.