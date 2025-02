Kế hoạch áp thuế đáp trả của ông Trump

Ông Trump và tỉ phú Musk bị 14 bang kiện

Tờ The Hill ngày 13.2 đưa tin 14 bang của Mỹ đã đệ đơn kiện Tổng thống Trump và tỉ phú Elon Musk, cho rằng những nỗ lực của ông Musk nhằm cắt giảm chi tiêu chính phủ là vi hiến. Nhóm 14 bang này, do bang New Mexico dẫn đầu, cáo buộc việc ông Musk làm lãnh đạo Ban Hiệu quả chính phủ (DOGE) đã vi phạm điều khoản bổ nhiệm của Hiến pháp Mỹ, khi ông chưa được thượng viện phê duyệt.

Những bang đâm đơn kiện cho rằng ngoài tổng thống, chưa có một cơ quan nào có quyền lực hành pháp rộng lớn lại được trao cho một cá nhân chưa được bầu và chưa được xác nhận. Những bang này yêu cầu tòa án cấm ông Musk và đội ngũ thuộc DOGE thực hiện những thay đổi về giải ngân tiền công, xử lý hợp đồng chính phủ, các vấn đề nhân sự và quy định, cũng như quyền tiếp cận hệ thống dữ liệu.