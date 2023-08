'Kế hoạch năm học phải của riêng mình, đừng giông giống, chung chung'

Mỗi trường mầm non, mỗi phòng GD-ĐT các quận, huyện, TP.Thủ Đức có những đặc thù NHẬT THỊNH

Chiều nay, 25.8, tại UBND Q.6, TP.HCM, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có Hội nghị góp ý kế hoạch năm học 2023-2024 cấp học giáo dục mầm non.



Sau khi nghe kế hoạch năm học mới bậc giáo dục mầm non của Phòng GĐ-ĐT Q.6 và một số trường mầm non công lập, tư thục, lớp mầm non độc lập tại quận, các đại biểu dự hội nghị đã góp ý nhiều ý kiến về nội dung, cách thức trình bày các nhiệm vụ trọng tâm, kế hoạch cụ thể năm học theo từng tháng.

Đáng chú ý, có ý kiến cho rằng kế hoạch của bậc học mầm non của Q.6 bám khá "sát" kế hoạch năm học của bậc mầm non của Sở GD-ĐT TP.HCM, 6 giải pháp thực hiện "hơi giống" kế hoạch của sở. Hay nên bổ sung nhiệm vụ trọng tâm thực hiện phổ cập mầm non 3-4 tuổi vào kế hoạch năm học của quận.

Đồng thời có ý kiến cho hay kế hoạch năm học của Trường mầm non Rạng Đông Q.6 cần tính toán lại mục tiêu đạt 100% giáo viên nâng chuẩn trình độ đào tạo theo luật Giáo dục đại học. Vì hiện tại nhà trường đang có 37/38 giáo viên đạt trình độ trên chuẩn, nhà trường cho biết "sẽ vận động 1 giáo viên đi học nâng chuẩn trong năm học này". Nếu giáo viên không đi học, hoặc học năm nay chưa xong, thì khó có thể đạt 100% mục tiêu...

Các đại biểu góp ý tại hội nghị THÚY HẰNG

Thầy Hà Thanh Hải, Phó phòng GD-ĐT Q.7, TP.HCM, góp ý tại hội nghị: "Khi xây dựng kế hoạch năm học, ngoài việc bám sát kế hoạch chung của Sở GD-ĐT, tôi nghĩ chúng ta cần có một mảng nữa, đó là mảng riêng, đặc thù của quận, huyện mình, của trường học của mình. Ví dụ năm nay mục tiêu trọng tâm của giáo dục mầm non là xây dựng trường mầm non hạnh phúc, lấy trẻ là trung tâm, thì các trường học ở Q.6 có thể làm những hoạt động gì để bám sát mục tiêu đó. Hay đặt thêm những nhiệm vụ gì trọng tâm khác, thứ tự ra sao, bởi đó là kế hoạch của riêng mình".

"Đội ngũ con người rất quan trọng, trong mục tiêu nhiệm vụ năm học, tôi nghĩ rằng ngoài nhiệm vụ đào tạo, nâng cao nghiệp vụ của giáo viên thì cần đặt ra vấn đề là tham gia hiệu quả các chuyên đề của Sở GD-ĐT về giáo dục mầm non và triển khai hiệu quả các chuyên đề đó về các trường, các nhóm lớp, cho đồng nghiệp", ông Hà Thanh Hải nói thêm.

Đơn vị A không thể giông giống đơn vị B

Tại hội nghị, cô Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM, nhấn mạnh kế hoạch năm học của các phòng GD-ĐT, các trường, nhóm lớp cần có phần nhìn lại những kết quả, hạn chế/khó khăn trong năm học trước để cải thiện trong năm học mới. Kế hoạch năm học phải có nét riêng, cái cụ thể, đặc thù của quận mình, trường mình.

Cô Lương Thị Hồng Điệp trao đổi ý kiến THÚY HẰNG

Ví dụ với trường mầm non chất lượng cao như Trường mầm non Rạng Đông Q.6 thì sẽ cần những giải pháp riêng của trường này để thực hiện được những mục tiêu cụ thể đặt ra trong năm học mới. Mục tiêu cũng phải gắn với những đặc thù của nhà trường. Như đầu tư thêm một phòng học thông minh, hay đầu tư thư viện sách nói, phát triển chương trình của mình chẳng hạn… Làm sao để kế hoạch năm học phải cho người đọc thấy được cái mới, cái khác, không thể nào chung chung, đơn vị A không thể giông giống đơn vị B.

Thầy Nguyễn Mạnh Thắng, Phó phòng Kế hoạch tài chính, Sở GD-ĐT TP.HCM, cũng góp ý tới các phòng GD-ĐT 21 quận, huyện, TP.Thủ Đức, các trường mầm non trực thuộc... cần bám sát các nghị quyết, chính sách về miễn giảm học phí hay hỗ trợ ăn trưa cho trẻ, hỗ trợ trẻ mầm non về các chế độ, chính sách kịp thời, chính xác, đảm bảo công bằng, nhân văn trong giáo dục.

Hội nghị góp ý kế hoạch năm học 2023-2024 cấp học giáo dục mầm non của Sở GD-ĐT TP.HCM có sự tham gia của đại diện lãnh đạo, chuyên viên các phòng, trung tâm thuộc Sở GD-ĐT; lãnh đạo, chuyên viên phụ trách giáo dục mầm non của 21 phòng GD-ĐT các quận, huyện và TP.Thủ Đức; hiệu trưởng các trường mầm non trực thuộc.