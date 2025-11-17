Kê khai khống vốn điều lệ, một doanh nghiệp bị xử phạt 115 triệu đồng

Ngày 17.11, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai, lãnh đạo tỉnh vừa ban hành quyết định ﻿xử phạt hành chính﻿ Công ty cổ phần khu công nghiệp S. với số tiền 115 triệu đồng về hành vi kê khai khống vốn điều lệ.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đối với Công ty cổ phần khu công nghiệp S. (ở quốc lộ 14, phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai), tổng số tiền 115 triệu đồng về hành vi kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nội dung đăng ký thay đổi kinh doanh. Kê khai khống vốn điều lệ có giá trị hơn 99,6 tỉ đồng.

Kê khai khống vốn điều lệ, 1 doanh nghiệp ở Đồng Nai bị phạt 115 triệu đồng ẢNH: AI MINH HỌA

Căn cứ các quy định tại Điều 43 và Khoản 5 Điều 47 Nghị định số 122/2021/NĐCP ngày 28.12.2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, UBND tỉnh Đồng Nai đã quyết định xử phạt Công ty cổ phần khu công nghiệp S. số tiền nêu trên; đồng thời buộc công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng với số vốn thực góp. Nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Được biết, Công ty cổ phần khu công nghiệp S. đăng ký lần đầu ngày 19.6.2006; đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 16.8.2011. Người đại diện theo pháp luật là ông T.Q.S, chức danh tổng giám đốc.







