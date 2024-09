Keanu Reeves và Winona Ryder vẫn xem nhau như 'vợ chồng' sau 32 năm đóng 'Dracula'

Keanu Reeves và Winona Ryder duy trì tình bạn thân thiết hơn 30 năm qua ẢNH: GETTY

Xuất hiện trên podcast Happy Sad Confused mới đây, Winona Ryder tiết lộ về mối quan hệ đặc biệt giữa cô và tài tử Keanu Reeves. Cặp sao đóng vai Jonathan Harker và Mina Murray trong bộ phim kinh dị Dracula (1992) và đùa nhau là "vợ chồng" dù hiện tại họ đều đang hạnh phúc với tình yêu riêng. Hai diễn viên từng tiết lộ khi họ đóng chung bộ phim này, đạo diễn Francis Ford Coppola đã thuê một linh mục người Romania thực sự để thực hiện cảnh đám cưới của cặp đôi trong nhà thờ với những nghi thức bài bản như một hôn lễ thực sự.



Khi được hỏi về cách mà cô và Keanu Reeves giữ liên lạc suốt bao năm qua, Winona Ryder chia sẻ: "Chúng tôi vẫn nhắn tin thường xuyên và chúng tôi luôn nói rõ đây là ai mặc dù thông tin được ghi rõ trên tin nhắn… Vào sinh nhật của anh ấy, khi tôi nhắn: 'Chúc mừng sinh nhật anh, chồng của em' thì anh ấy sẽ đáp lại: 'Ồ vợ à, yêu em, KR57' hoặc số tuổi lúc đó của mình. Anh ấy vẫn luôn làm thế".

Cặp sao Hollywood trong phim Dracula (1992) ẢNH: COLUMBIA PICTURES

Việc từng thực hiện nghi lễ kết hôn bài bản khiến họ vẫn đùa rằng mình là vợ chồng dù không bị ràng buộc về mặt pháp lý và cả hai không có mối quan hệ tình cảm. Thậm chí, Keanu Reeves từng chia sẻ mình và Winona Ryder "đã kết hôn dưới sự chứng kiến của Chúa". Trong một cuộc phỏng vấn hồi 2018, nữ diễn viên loạt phim Stranger Things chia sẻ rằng trải nghiệm chân thực khi quay cảnh đó khiến cô nghĩ rằng mình và "người tình màn ảnh" thực sự đã kết hôn ngoài đời. Cô cũng thừa nhận mình luôn có tình cảm đặc biệt đối với bạn diễn. Trong một cuộc phỏng vấn chung, Winona Ryder bày tỏ mình từng "cảm nắng" Keanu Reeves trong khi tài tử loạt phim John Wick cũng thừa nhận điều tương tự.

Ngoài Dracula, Keanu Reeves và Winona Ryder còn hợp tác trong phim A Scanner Darkly (2006) và Destination Wedding (2018).

Keanu Reeves và Winona Ryder có nhiều màn kết hợp ăn ý trên màn ảnh ẢNH: REGATTA

Winona Ryder sinh năm 1971, cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ giữa thập niên 1980 và quen thuộc với khán giả quốc tế qua loạt tác phẩm: Lucas, Beetlejuice (Ngôi nhà ma ám), Heathers, Edward Scissorhands (Người Kéo học yêu), The Age of Innocence, Little Women (bản 1994), Girl, Interrupted, Star Trek… Từ năm 2016 trở lại đây, minh tinh Mỹ gây chú ý với vai Joyce Byers trong loạt phim Stranger Things. Cô từng nhận 2 đề cử Oscar, thắng 1 giải Quả cầu vàng, 1 giải SAG cùng nhiều giải thưởng uy tín khác.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất nổi bật, Winona Ryder còn là bóng hồng nức tiếng Hollywood những năm 1980, 1990. Minh tinh này từng trở thành tâm điểm chú ý với mối tình bên Johnny Depp khi mới 18 tuổi, thậm chí họ đã đính hôn. Nữ diễn viên cũng từng hẹn hò ca sĩ Dave Pirner, Page Hamilton, tài tử Matt Damon trước khi gắn bó với bạn đời Scott Mackinlay Hahn hơn chục năm qua.

Trong khi đó, Keanu Reeves có mối tình kín tiếng bên bạn gái Alexandra Grant.