Kendall Jenner muốn từ bỏ công việc người mẫu

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
12/09/2025 14:02 GMT+7

Ngôi sao truyền hình thực tế kiêm siêu mẫu Kendall Jenner mới đây đã chia sẻ mong muốn rút lui khỏi giới người mẫu để theo đuổi một cuộc sống giản dị hơn.

Ở tuổi 30, Kendall Jenner đang cho thấy sự thay đổi trong cách nhìn nhận về danh tiếng, bày tỏ mong muốn hướng đến một lối sống yên bình và gần gũi hơn. Cô gái từng bước vào làng giải trí khi mới 11 tuổi nhờ chương trình Keeping Up With The Kardashians giờ đây thừa nhận bản thân ngày càng trân trọng sự giản đơn hơn là sự nổi tiếng.

Từ ánh hào quang đến khát vọng sống giản dị

Trong cuộc trò chuyện cùng tạp chí Vogue, Kendall Jenner thẳng thắn tiết lộ: "Tôi thề là sẽ dừng mọi thứ lại và chỉ tập trung vào việc thiết kế nhà cửa. Tôi không đùa đâu".

Kendall Jenner muốn từ bỏ công việc người mẫu - Ảnh 1.

Kendall Jenner chia sẻ mong muốn rút lui khỏi sàn diễn để tìm kiếm một cuộc sống bình yên và gần gũi hơn

Ảnh: Instagram kendalljenner

Kendall Jenner cho biết cuộc sống tại Los Angeles (Mỹ) mang lại cho cô nhiều tiện nghi, nhưng đồng thời cô lại khao khát sự tự do thường nhật: "Tôi yêu không gian sống ở LA, nhưng tôi cũng thật sự thích một cuộc sống đơn giản. Tôi muốn được thức dậy mỗi sáng, chỉ mặc đồ bơi hay quần thể thao, không trang điểm và tự do làm những gì mình muốn".

Nữ siêu mẫu cũng bày tỏ khát vọng được sống như một người bình thường, dù bản thân đang sở hữu danh vọng và khối tài sản lớn. Một trong những niềm đam mê giúp cô thoát khỏi hào quang người nổi tiếng chính là cưỡi ngựa: "Tôi thích cảm giác bình thường. Tôi thích đến các cuộc thi cưỡi ngựa, ăn mặc như mọi người, đội mũ bảo hiểm, đeo kính râm, mặc đồng phục và có thể thi đấu dưới một cái tên hoàn toàn khác".

Hồi tưởng lại quãng thời gian nổi tiếng từ khi còn nhỏ với show thực tế Keeping Up With The Kardashians, Kendall Jenner từng chia sẻ trong podcast Anything Goes của Emma Chamberlain rằng cô và các anh chị em phải nỗ lực cân bằng giữa việc học và lịch quay chương trình: "Chúng tôi đi học. Chúng tôi đến trường lâu nhất có thể. Tôi bắt đầu học tại nhà từ lớp 11 và 12. Dù gia đình có một chương trình truyền hình, chúng tôi vẫn đến trường hằng ngày, chơi cùng những người bạn trước khi show bắt đầu. Không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng phần nào đó vẫn khá bình thường".

Kendall Jenner muốn từ bỏ công việc người mẫu - Ảnh 2.

Người đẹp 9X mong muốn trong tương lai sẽ trở thành 1 nhà thiết kế nội thất

Ảnh: Instagram kendalljenner

Cô cũng bày tỏ sự biết ơn đối với gia đình và những người thân thiết: "Tôi thật sự biết ơn vì nghĩ rằng mọi thứ có thể tệ hơn rất nhiều. Tôi và Kylie luôn có sự ổn định, nhiều tình yêu thương, một hệ thống hỗ trợ tuyệt vời và những người bạn tốt. Hơn nữa, chúng tôi cũng may mắn khi có những anh chị lớn làm gương, đi trước để chỉ dẫn cho mình".

Sự nghiệp của Kendall Jenner trải dài từ truyền hình thực tế, sàn diễn thời trang cao cấp cho đến vô số trang bìa tạp chí danh giá. Thế nhưng, bất chấp thành công vang dội, cô dường như sẵn sàng rút lui, tập trung vào những đam mê cá nhân như thiết kế nhà cửa và một lối sống đề cao sự bình yên, chân thực thay vì những xoi mói không ngừng của công chúng.

Với bước ngoặt này, Kendall Jenner đang lựa chọn viết tiếp hành trình của mình theo cách riêng - một cuộc sống tự do, ít ồn ào và nhiều giá trị cá nhân hơn.

