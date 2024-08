Kendall Jenner thừa nhận từng có hành trình vất vả khi làm nghề người mẫu

Người đẹp sinh năm 1995 chia sẻ trên chương trình Anything Goes của Emma Chamberlain: "Tôi sẽ không ngồi đây và nói rằng mình đã có hành trình vất vả như thế nào. Tôi nghĩ mình đã có cuộc sống cực kỳ may mắn. Nhưng tôi cũng có những thách thức riêng, đó là làm việc quá sức hoặc không tìm được công việc mà mình thực sự mong muốn".

Kendall thú nhận mình đã từng khóc nhiều lần trong suốt quá trình đấu tranh làm nghề

Ngôi sao truyền hình thực tế chia sẻ: "Thật sự rất cô đơn. Tôi đã có những đêm đen tối khi ở những thành phố khác nhau và khóc lóc thảm thiết cho đến khi ngủ thiếp đi. Tôi không về nhà trong 3 tháng và tôi gần như lạc lõng trong suốt quãng thời gian đó".



Bất chấp sự nổi tiếng và thành công, Kendall Jenner vẫn nhiều lần tự hỏi liệu những hy sinh của mình có thực sự xứng đáng hay không. Chân dài người Mỹ nói: "Đã có rất nhiều khoảnh khắc khiến tôi tự hỏi: "Chuyện gì đang xảy ra vậy, liệu tất cả những điều này có đúng hay không và tôi có thực sự vui vẻ?".

Tuy sở hữu chiều cao 1,79 m đáng mơ ước cùng tỷ lệ cơ thể hoàn hảo nhưng Kendall Jenner thuở ban đầu lại có những màn catwalk tệ hại

Trước đây, Kendall từng phải đối mặt với chứng bệnh lo âu từ khi còn nhỏ và trong suốt quãng thời gian đầu làm nghề người mẫu. Nhưng cuối cùng, em gái Kim Kardashian khẳng định hiện tại cô cảm thấy ổn định và có nhiều điều hy vọng hơn trong sự nghiệp của mình: "Đến bây giờ tôi cảm thấy thực sự biết ơn, thực sự tràn đầy hy vọng. Nhưng tôi đã có những tháng ngày khó khăn. Tôi không phải là chính mình và bạn bè, gia đình của tôi cũng cảm thấy điều đó. Tôi buồn hơn bình thường. Tôi lo lắng hơn bình thường rất nhiều".



Tuy kỹ năng trình diễn không mấy ấn tượng nhưng Kendall vẫn thành công trong việc làm gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu lớn nhỏ

Ngoài thu nhập chính từ sự nghiệp người mẫu, vào năm 2021, Kendall Jenner còn ra mắt thương hiệu đồ uống do mình làm chủ có tên là 818 Tequila, đồng thời được bổ nhiệm làm giám đốc sáng tạo của nhãn hiệu thời trang FWRD. Hiện nay, Kendall vẫn giữ vững danh hiệu siêu mẫu được trả lương cao nhất thế giới và tổng khối tài sản của cô hiện tại ước tính lên đến 60 triệu USD.