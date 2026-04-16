Kênh 19 Tháng 5 ô nhiễm nghiêm trọng: Sở Xây dựng TP.HCM nói gì về giải pháp?

Sỹ Đông - Trần Kha
16/04/2026 18:37 GMT+7

Trước tình trạng ô nhiễm kéo dài nhiều năm, Sở Xây dựng TP.HCM đã có phản hồi về hướng xử lý và kế hoạch cải tạo kênh 19 Tháng 5.

Tình trạng kênh 19 Tháng 5 ô nhiễm nghiêm trọng do rác thải và nước thải sinh hoạt đã kéo dài nhiều năm qua, gây bức xúc cho người dân các phường Bình Hưng Hòa và Tân Sơn Nhì, Tây Thạnh. Liên quan đến vấn đề này, Sở Xây dựng TP.HCM đã có những phản hồi cụ thể về kế hoạch nạo vét, cải tạo cũng như phương án quản lý tuyến kênh này.

Nước kênh 19 Tháng 5 đen, đặc quánh, bốc mùi hôi

Theo đó, tình trạng kênh 19 Tháng 5 ô nhiễm kéo dài được xác định do đặc thù mương hở, đi qua khu vực dân cư đông đúc và các chợ tự phát, dẫn đến lượng rác thải phát sinh từ hoạt động buôn bán, xả thải của người dân rất lớn. Đặc biệt, tại các điểm giao với Hương lộ 3 và đoạn từ Hương lộ 3 đến đường số 12, rác thải tái lắng đọng rất nhanh dù công tác vệ sinh được thực hiện định kỳ.

Tăng tần suất duy tu, chờ dự án nâng cấp

Trả lời về kế hoạch xử lý, đại diện Sở Xây dựng cho biết Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật (đơn vị trực thuộc sở) hiện đang thực hiện phát quang, nạo vét và vớt rác khơi thông dòng chảy định kỳ 4 lần/tháng. Trước thực trạng rác thải bủa vây, sở sẽ chỉ đạo tăng tần suất duy tu để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Rác thải tràn ngập dưới lòng kênh

Về giải pháp căn cơ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM đang thực hiện dự án nâng cấp, nạo vét khơi thông dòng chảy và cải thiện môi trường dọc tuyến kênh 19 Tháng 5. Dự án đang trong giai đoạn trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi để triển khai thực hiện.

Vì sao không giao về phường quản lý?

Trước đề xuất giao việc quản lý tuyến kênh về cho địa phương để chủ động xử lý, Sở Xây dựng cho rằng việc để sở làm đầu mối phụ trách là phù hợp với Quyết định số 31/2025/QĐ-UBND ngày 25.12.2025 của UBND TP.HCM.

Rác thải ứ đọng chặn lối thoát nước ở miệng cống

Theo Sở Xây dựng, do tuyến kênh đi qua địa bàn nhiều phường (Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Bình Hưng Hòa), đồng thời hệ thống cửa xả thoát nước do Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật quản lý, nên việc quản lý tập trung sẽ đảm bảo tính đồng bộ trong công tác tiêu thoát nước và chống ngập cho toàn khu vực. Nếu phân chia cho từng phường sẽ gây ra sự thiếu thống nhất trong vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Để giảm thiểu ô nhiễm trong thời gian tới, Sở Xây dựng đề nghị UBND các phường liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không xả rác xuống kênh. Đồng thời, các địa phương cần bố trí thêm thùng rác công cộng tại khu vực chợ dọc kênh và tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm môi trường.

Ô nhiễm kênh 19 Tháng 5 ở TP.HCM: Rác thải bủa vây, nước đen bốc mùi thối

