Kéo cha mẹ, em gái và cậu mợ hầu tòa sau khi chiếm đoạt 115 tỉ đồng

Ngày 22.9, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Nguyễn Trung Kiên (36 tuổi, quê Đồng Tháp) cùng 4 đồng phạm về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Trung Kiên ẢNH: PHAN THƯƠNG

Ngoài ra, Kiên còn bị truy tố về tội “rửa tiền” cùng các bị cáo Nguyễn Văn Rồng (59 tuổi, cha Kiên), Dương Thị Ánh Hoa (61 tuổi, mẹ Kiên), Nguyễn Thị Cẩm Vân (25 tuổi, em Kiên), Dương Minh Phát (49 tuổi, cậu Kiên), Nguyễn Thị Hồng Diệu (43 tuổi, vợ bị cáo Phát) và Nguyễn Văn Bình (31 tuổi).

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Trung Kiên là trưởng nhóm kinh doanh tại Công ty cổ phần Bao bì nhựa Thành Phú (Công ty Thành Phú) từ năm 2019. Công ty có trụ sở tại Long An (nay thuộc tỉnh Tây Ninh) và chi nhánh tại phường An Lạc, TP.HCM.

Giữa năm 2021, Trần Minh Thạnh, khách hàng nhiều lần mua hàng tồn kho của Công ty Thành Phú, biết giá bán bao bì của công ty nhưng muốn mua với giá thấp hơn nên trao đổi với Kiên và đề nghị không xuất hóa đơn.

Kiên đồng ý bán các loại túi hút chân không với giá 47.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với giá của Công ty Thành Phú. Hai bên còn thống nhất bóc tem Thành Phú trên các thùng hàng nhằm che giấu nguồn gốc.

Sau đó, Kiên cùng một số nhân viên kinh doanh gian dối trong việc nhập thông tin khách hàng, sử dụng mã khách hàng cũ để lập lệnh sản xuất, xuất kho thành phẩm rồi đưa hàng cho Thạnh.

Để che giấu việc thất thoát hàng hóa, Kiên bàn bạc với Bùi Thị Tố Oanh, kế toán công ty, không xuất hóa đơn bán hàng. Việc này nhằm không ghi nhận công nợ phải thu và tránh bị công ty phát hiện.

Từ ngày 30.10.2021 đến trước ngày 26.7.2022, Kiên cùng các đồng phạm đã lấy gần 990 tấn bao bì nhựa, trị giá hơn 85 tỉ đồng của công ty.

Sau khi nghỉ việc, từ ngày 26.7.2022 đến ngày 29.12.2022, Kiên tiếp tục cấu kết với Huỳnh Thị Lan Nhi, nhân viên kinh doanh của Công ty Thành Phú, bán bao bì cho Thạnh.

Trong giai đoạn này, Nhi tự ý điều chỉnh giá bán mà không được ban giám đốc công ty phê duyệt. Kiên và Nhi bán gần 490 tấn bao bì cho Thạnh với giá hơn 22 tỉ đồng, nhưng Nhi chỉ báo công ty số công nợ phải thu là 12,7 tỉ đồng.

Theo kết quả định giá, Kiên, Nhi và Thạnh phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi chiếm đoạt hàng hóa của Công ty Thành Phú, với tổng trị giá gần 115 tỉ đồng.

Sau khi có tiền từ việc phạm tội, Kiên mua nhiều tài sản như nhà đất, ô tô, vàng miếng và vàng trang sức. Đầu tháng 12.2022, khi biết sự việc bị phát hiện, Kiên nhờ người thân, bạn bè đứng tên và cất giấu tài sản nhằm che giấu nguồn gốc, cản trở cơ quan điều tra xác minh.

Theo hồ sơ, Nguyễn Văn Bình (bạn của Kiên) đứng tên giúp một căn hộ tại một dự án và một thửa đất ở xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp, trị giá 4,2 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Rồng được xác định giúp con che giấu tài sản dù biết số tài sản này có nguồn gốc từ hành vi phạm tội. Trong đó, gần 11 tỉ đồng được dùng để xây nhà và 55 miếng vàng có giá trị hơn 2,5 tỉ đồng.

Mẹ Kiên và em gái là Nguyễn Thị Cẩm Vân cũng bị cáo buộc giúp bị cáo cất giấu 55 miếng vàng. Ngoài ra, Cẩm Vân còn ngăn cản một phụ nữ nộp 1 tỉ đồng cho cơ quan điều tra. Đây là khoản tiền Kiên đã cho người này vay.

Dương Minh Phát bị cáo buộc đứng tên giúp chiếc Mercedes-Benz GLC 300 trị giá 2,3 tỉ đồng. Vợ Phát là bà Nguyễn Thị Hồng Diệu giúp Kiên đứng tên căn nhà tại dự án ở thành phố Tân An, tỉnh Long An (cũ), trị giá 2,2 tỉ đồng.

Tại tòa, các bị cáo bị truy tố về tội “rửa tiền” đồng loạt kêu oan. Các bị cáo cho rằng không biết nguồn tiền, vàng, tài sản nhận từ Kiên do Kiên có được từ hành vi phạm tội.

Phiên tòa đang tiếp tục phần hỏi của các luật sư đối với thân chủ của mình.