Kéo dài metro Bến Thành - Suối Tiên đến sân bay Long Thành theo hình thức cấp bách

Sáng 30.7, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo TP.HCM, TP.Đồng Nai và một số bộ, ngành liên quan về triển khai dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến trung tâm hành chính TP.Đồng Nai và sân bay Long Thành theo hình thức đầu tư công trình cấp bách.

Chính phủ đồng ý chủ trương kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến sân bay Long Thành theo hình thức cấp bách ẢNH: T.N

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND TP.Đồng Nai Hồ Văn Hà cho biết, hiện có 3 tuyến đường sắt được quy hoạch kết nối với sân bay Long Thành, gồm: tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành; tuyến kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính TP.Đồng Nai và sân bay Long Thành.

Theo ông Hồ Văn Hà, với quy mô dân số lớn, nhu cầu đi lại giữa TP.Đồng Nai và TP.HCM ngày càng tăng. Đặc biệt, khi sân bay Long Thành đi vào khai thác sẽ phát sinh nhu cầu kết nối giao thông khối lượng lớn giữa sân bay với các khu vực lân cận.

Việc kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên từ TP.HCM đến Đồng Nai (tổng chiều dài khoảng 44,5 km, trong đó khoảng 2,9 km đi qua địa bàn TP.HCM) sẽ tạo thêm phương án kết nối, bổ sung cho các tuyến giao thông khác, phù hợp với xu hướng phát triển đường sắt đô thị tại các quốc gia trên thế giới.

Dự án được đánh giá có tính cấp bách nhằm tăng cường năng lực kết nối giao thông giữa sân bay Long Thành với TP.HCM và các khu vực trong vùng đô thị mở rộng. HĐND TP.Đồng Nai và TP.HCM đã thống nhất xác định đây là dự án liên quan đến 2 địa phương, giao TP.Đồng Nai làm cơ quan chủ quản triển khai thực hiện.

Dự án dự kiến triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Đồng Nai đã quy hoạch các vị trí phát triển đô thị theo mô hình TOD dọc tuyến và chuẩn bị quỹ đất đối ứng để huy động nguồn lực triển khai dự án. Đồng thời, tách dự án giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập và đang triển khai trên toàn tuyến, cơ bản hoàn thành trước ngày 31.12.2026.

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc cho biết, việc triển khai dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên nhằm cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong buổi thăm và làm việc với cơ quan, đơn vị trên công trường dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành. Thủ tướng Chính phủ cũng đã đồng ý chủ trương triển khai dự án theo điều kiện khẩn cấp.

Phó thủ tướng thường trực nhấn mạnh, đối với các công trình giao thông cần sớm đưa vào khai thác, bảo đảm đồng bộ với Cảng hàng không quốc tế Long Thành và hệ thống giao thông khu vực, cần có cơ chế đặc biệt theo hướng khẩn cấp, cấp bách; nếu thực hiện theo quy trình đầu tư thông thường sẽ mất nhiều thời gian và ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đồng thời, thống nhất với đề xuất của TP.Đồng Nai, TP.HCM và các bộ, ngành về việc hoàn thiện cơ sở chính trị, pháp lý và thẩm quyền để trình Chính phủ xem xét ban hành nghị quyết về việc xác định hình thức công trình cấp bách đối với dự án.

Phó thủ tướng thường trực giao Bộ Xây dựng chủ trì hướng dẫn, hỗ trợ TP.Đồng Nai trong công tác thẩm định hồ sơ, báo cáo, thiết kế và các nội dung triển khai sau thiết kế cơ sở theo quy định của pháp luật; trường hợp cần thiết có thể huy động chuyên gia tham gia hỗ trợ địa phương.