Kết nối không đúng cách có thể lan truyền tâm lý tiêu cực

Khi mạng xã hội trở nên nguy hiểm

Khi nhắc đến các nền tảng mạng xã hội, một trong những ưu điểm của các “thế giới ảo” này là sự kết nối. Đa phần giới trẻ hiện nay ở Việt Nam được tiếp xúc với mạng xã hội từ rất sớm.

Trương Hoàng Trúc Phương, học sinh lớp 8 Trường THCS Trường Sơn (Q.Gò Vấp, TP.HCM), cho biết trong lớp em có khoảng 50 bạn, đa phần đều có tài khoản Facebook từ năm lớp 4. Sử dụng mạng xã hội từ sớm dường như là một điều cần thiết để các học sinh kết bạn và trao đổi vấn đề học tập. Đặc biệt là trong việc giải tỏa cảm xúc, khi đăng tải những câu chuyện buồn, các em có thể nhận được sự đồng cảm và kết nối từ nhiều bạn. Nhiều người cho rằng việc kết nối có thể giúp các bạn trẻ đỡ cô đơn hơn khi phải gặp nhiều chuyện không mấy vui vẻ. Theo lời kể từ Nguyễn Minh Khuê, học lớp 9, Trường THCS Gò Vấp (Q.Gò Vấp, TP.HCM) các bạn nữ cùng lớp đa phần đều dùng mạng xã hội sớm hơn bạn nam do nhu cầu trò chuyện, giao lưu.

Tuy nhiên, mạng xã hội dần trở nên nguy hiểm và có thể ảnh hưởng nhận thức, tâm lý của các bạn trẻ nếu nội dung tiêu cực không được kiểm soát. Hiện nền tảng TikTok có chức năng đề xuất video phù hợp với người xem, dẫn đến các nội dung tiêu cực dễ tiếp cận với bạn trẻ hơn.

Lệ Quân, sinh viên năm 2 Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, chia sẻ: “Mỗi lúc mình buồn, lướt TikTok thì thường dừng lại lâu ở những cái video có cùng cảm xúc. Sau đó thì cứ bắt gặp hoài, nhưng xem xong thì tâm trạng lại không khá lên nổi và suy nghĩ tiêu cực còn nhiều hơn”.

Bà Châu Thanh Trúc (Q.12, TP.HCM) có con học lớp 7, gặp vấn đề nan giải khi cho con tiếp xúc với mạng xã hội. “Con mình hay lấy điện thoại mình để xem TikTok. Lúc mình vào xem thì thấy toàn các video với nội dung đại loại như buồn vì ba mẹ, áp lực học hành. Mình thấy con có những suy nghĩ và lời nói tiêu cực dù chỉ mới cấp 2 nên cũng lo lắng lắm”, bà Trúc băn khoăn.





Cần nhiều giải pháp với thông điệp tích cực

Nói về MV There’s No One At All của Sơn Tùng M-TP tràn ngập hình ảnh có thể dẫn đến hành vi tiêu cực cho người trẻ, ông Trần Lê Duy, giáo viên môn văn Trường Trung học thực hành Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho rằng mặc dù chỉ giải quyết được một vấn đề nhỏ nhưng ít nhất việc dừng phát hành MV này vẫn cần thiết ở thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó, tất nhiên vẫn cần đến nhiều giải pháp cụ thể, trong đó có giải pháp hoặc thông điệp tích cực, đa chiều đi kèm chứ không nên chỉ tập trung vào mặt tiêu cực.

Hiện nay, công tác tư vấn tâm lý vẫn đang được đẩy mạnh tại một số trường học thông qua việc mở phòng tham vấn tâm lý, các buổi chuyên đề... Tuy nhiên, không nên chỉ truyền tải lý thuyết suông mà cần những tác động rõ ràng, trực tiếp từ những người thường xuyên tiếp xúc với học sinh như cha mẹ, thầy cô, bạn bè… Bên cạnh đó, cần mở rộng và tuyên truyền các khóa học, bài viết với nội dung giáo dục, hỗ trợ phụ huynh trong việc học cách lắng nghe, thấu hiểu và nuôi dạy con cái.

Hiện nay, trên mạng xã hội ngày càng có nhiều nội dung với các yếu tố bạo lực, nhạy cảm và không phù hợp với độ tuổi vị thành niên nhưng lại không hạn chế đối tượng xem. Điều này dẫn đến việc khi các bạn trẻ “gia nhập” mạng xã hội, sẽ dễ dàng tiếp cận và bị ảnh hưởng bởi những nội dung đó. Vì thế, phụ huynh cần chủ động hơn trong việc kiểm soát và bảo vệ con thông qua việc áp dụng các chế độ “dành cho trẻ” mà đa số nền tảng đều có. Cách này sẽ giúp các nền tảng mạng xã hội hạn chế và ngăn các em tìm đến những nội dung không phù hợp.

Đặc biệt, khi các bậc cha mẹ nhận ra những hành vi tiêu cực của con cái, cần bình tĩnh tìm hiểu, kết nối với con cái. Sức khỏe tâm lý không nên bị phán xét một cách phiến diện và tiêu cực. Điều này có thể khiến học sinh không dám chia sẻ cảm xúc và dễ gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn.