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Thời sự

Kết nối thân nhân liệt sĩ thông qua ‘siêu ứng dụng’ VNeID

Trần Cường
Trần Cường
Ứng dụng VNeID vừa bổ sung tính năng kết nối thân nhân liệt sĩ. Công dân có thể truy cập vào ứng dụng tìm thông tin liệt sĩ và nhận thân nhân nếu thấy thông tin trùng khớp.

Trong phiên bản cập nhật mới nhất, Bộ Công an đã tích hợp thêm nhiều tính năng mới trên "siêu ứng dụng" VNeID.

Theo đó, phiên bản 2.2.10 cho phép người dân cập nhật từ 1 tuần trước, Bộ Công an bổ sung các tính năng kết nối thân nhân liệt sĩ, hỗ trợ thân nhân tra cứu và kết nối thông tin liệt sĩ; bổ sung chức năng phản ánh, kiến nghị về tình trạng nhận thẻ căn cước.

Trong bản cập nhật này, Bộ Công an cũng cập nhật dịch vụ cung cấp phiếu lý lịch tư pháp theo thông tư 101/2026/TT-BCA có hiệu lực từ 1.7 vừa qua.

Kết nối thân nhân liệt sĩ thông qua ‘siêu ứng dụng’ VNeID- Ảnh 1.

Vừa qua, Công an Hà Nội tổ chức cao điểm lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ. Dữ liệu này được dùng để giám định, đối chiếu với mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính, từ đó trả lại tên tuổi và đưa các Anh hùng trở về quê hương

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Theo đại diện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an, tính năng kết nối thân nhân liệt sĩ nhằm cung cấp kênh tra cứu chính thống, tập trung và thuận tiện để người dân, thân nhân liệt sĩ tra cứu và thực hiện nhận liệt sĩ.

Tính năng này cũng góp phần hỗ trợ xác minh thông tin, kết nối thân nhân với phần mộ liệt sĩ và phục vụ công tác tri ân, đền ơn đáp nghĩa.

Để sử dụng tính năng kết nối thân nhân liệt sĩ, người dùng bắt buộc phải có tài khoản định danh mức độ 2.

Trong ứng dụng công dân chọn mục "dịch vụ khác" và chọn "kết nối thân nhân liệt sĩ". Tại mục này, công dân chọn chức năng "danh sách liệt sĩ" sau đó nhập thông tin liệt sĩ để tìm kiếm, xem chi tiết. Nếu thông tin đúng, công dân nhấn chọn "nhận thân nhân".

Kết nối thân nhân liệt sĩ thông qua ‘siêu ứng dụng’ VNeID- Ảnh 2.

Sau khi xác nhận đúng thông tin, công dân có thể nhận thân nhân thông qua ứng dụng VNeID

ẢNH: C06

Sau khi nhận thân nhân, công dân cung cấp thông tin số điện thoại, chụp ảnh tài liệu chứng minh và chọn "xác nhận" để gửi thông tin đến cơ quan chức năng.

Tính năng mới này cũng hiển thị danh sách đã nhận nhân thân, công dân có thể xem lại danh sách và thông tin của liệt sĩ cũng như người nhận.

VNeID là ứng dụng do Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (Bộ Công an) phát triển, xây dựng trên nền tảng cơ sở dữ liệu định danh, dân cư và hệ thống xác thực điện tử. Ứng dụng này có giá trị sử dụng thay thế các giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên môi trường số, cung cấp các tiện ích phát triển công dân số, Chính phủ số và xã hội số.

Đây được coi là "siêu ứng dụng" khi ví giấy tờ điện tử của công dân sẽ tích hợp và hiển thị các loại giấy tờ như: căn cước công dân, giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế, đăng ký xe, thông tin thuế, thông tin cư trú…

Ngoài ra, trên ứng dụng này, người dân cũng có thể làm các thủ tục hành chính tại nhà, như cấp đổi căn cước công dân; đăng ký tạm trú, thường trú, khai báo tạm vắng; cấp phiếu lý lịch tư pháp; đăng ký xe; đăng ký khai sinh, khai tử…

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