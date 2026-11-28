Bác sĩ Jean-Marcel Guillon, Tổng giám đốc Bệnh viện FV, chia sẻ: “Thông qua hợp tác này, các bác sĩ FV sẽ có cơ hội đến Tokyo nâng cao kỹ năng phẫu thuật robot trong những ca tiết niệu phức tạp, nhận tư vấn chuyên môn từ các chuyên gia NTT Medical Center Tokyo trong những trường hợp khó. Đây mới chỉ là khởi đầu cho một hợp tác đầy triển vọng về học thuật và y khoa”.

Bệnh viện FV tổ chức chương trình phẫu thuật robot thị phạm tại bệnh viện, truyền hình trực tiếp từ phòng mổ ra hội trường ẢNH: F.V

Hợp tác chuyên môn nâng cao chất lượng phẫu thuật robot

Một trong những nội dung trọng tâm của hợp tác là tổ chức các chương trình quan sát lâm sàng ngắn hạn tại NTT Medical Center Tokyo (Trung tâm phẫu thuật robot hàng đầu Nhật Bản) dành cho các bác sĩ tiết niệu của FV. Các bác sĩ sẽ được tìm hiểu quy trình và cách xử lý các tình huống phẫu thuật, tập trung vào những thách thức trong phẫu thuật tiết niệu bằng robot.

Bên cạnh đào tạo, tiến sĩ - bác sĩ Masaki Nakamura, Giám đốc Khoa Tiết niệu, Trung tâm Điều trị Tuyến tiền liệt, Trung tâm Y khoa NTT Tokyo (Nhật Bản), sẽ đảm nhận vai trò Cố vấn quốc tế về phẫu thuật robot tiết niệu cho bệnh viện FV, đồng thời là chuyên gia phẫu thuật thị phạm và đồng hành trong các hội thảo khoa học do FV tổ chức.

Phát biểu tại Lễ ký kết, tiến sĩ - bác sĩ Masaki Nakamura, cho biết: “Tôi tin rằng Việt Nam có tiềm năng rất lớn trong phát triển phẫu thuật robot. Ở hợp tác này, tôi đánh giá đây sẽ là mối quan hệ hai chiều: Chúng tôi mong muốn chia sẻ kinh nghiệm với FV, đồng thời cũng kỳ vọng được học hỏi từ FV và sự phát triển của phẫu thuật robot tại Việt Nam”.

Tiến sĩ - bác sĩ Masaki Nakamura, Giám đốc Khoa Tiết niệu, Trung tâm Điều trị Tuyến tiền liệt, Trung tâm Y khoa NTT Tokyo, Nhật Bản (thứ 2 từ trái qua) ẢNH: FV

Phẫu thuật robot - lựa chọn lý tưởng trong phẫu thuật ung thư thận

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hoàng Đức, Phó giám đốc Y khoa - phụ trách Ngoại khoa, Trưởng đơn vị Ung thư tiết niệu, Bệnh viện FV, cho biết phẫu thuật cắt u thận là một kỹ thuật khá phức tạp, đòi hỏi độ chính xác cao.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phải kẹp cuống mạch máu thận để kiểm soát chảy máu, sau đó cắt bỏ khối u và khâu phục hồi phần thận còn lại. Thời gian kẹp mạch máu phải được rút ngắn tối đa; các thao tác cắt và khâu phải được thực hiện tỉ mỉ, bảo đảm loại bỏ khối u triệt để.

“Sự ra đời của robot là một bước ngoặt lớn về kỹ thuật. Các nghiên cứu trên thế giới hiện nay cho thấy phẫu thuật robot có nhiều ưu điểm trong phẫu thuật cắt u thận. Phương pháp này giúp rút ngắn thời gian kẹp mạch máu thận, hỗ trợ khâu nối tốt hơn, hạn chế chảy máu hoặc rò nước tiểu và tạo điều kiện cắt bỏ khối u một cách triệt để. Vì vậy, đối với ung thư thận, phẫu thuật robot là một lựa chọn rất lý tưởng”, bác sĩ Hoàng Đức nói.