Kinh tế

Kẹt phà Cát Lái đến tận khuya

Quang Thuần
Quang Thuần
22/02/2026 05:32 GMT+7

Hơn 10 giờ tối qua 21.2 (mùng 5 Tết), phà Cát Lái dù hoạt động liên tục vẫn không giải tỏa nổi lượng xe đổ về sau kỳ nghỉ tết, dẫn đến ùn tắc kéo dài.

Ngay từ đầu giờ chiều, các loại phương tiện giao thông đổ về TP.HCM từ khu vực các tỉnh miền Trung tăng cao, dẫn đến đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây thường xuyên xảy ra ùn tắc. Một lượng lớn phương tiện đổi sang lộ trình di chuyển qua phà Cát Lái để về TP.HCM nhưng cũng lâm vào cảnh quá tải. PV Thanh Niên đã ghi nhận một số hình ảnh: 

Kẹt phà Cát Lái đến tận khuya - Ảnh 1.

Dòng xe đổ về phà Cát Lái (TP.HCM) từ chiều mùng 5 Tết, xếp hàng kéo dài nhiều km

ẢNH: QUANG THUẦN

Kẹt phà Cát Lái đến tận khuya - Ảnh 2.

Tuyến đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây trong ngày mùng 5 Tết đã xảy ra ùn tắc cục bộ nên nhiều tài xế chuyển hướng sang đi phà Cát Lái và tình trạng xếp hàng chờ qua phà cũng không khá hơn

ẢNH: QUANG THUẦN

Kẹt phà Cát Lái đến tận khuya - Ảnh 3.

Nhiều chủ xe cho biết phải xếp hàng hơn 2 giờ đồng hồ mới tiếp cận được bến phà. Đến hơn 10 giờ đêm dòng xe vẫn còn chờ phà kéo dài

ẢNH: QUANG THUẦN

Kẹt phà Cát Lái đến tận khuya - Ảnh 4.

Phà Cát Lái kết nối TP.HCM và Đồng Nai hoạt động 24/7 (liên tục cả ngày đêm), bao gồm cả ngày lễ. Tuy nhiên, tần suất chuyến phà thay đổi: từ 5 giờ - 21 giờ khoảng 10 phút/chuyến, từ 21 giờ -5 giờ hôm sau khoảng 30 - 60 phút/chuyến

ẢNH: QUANG THUẦN

Kẹt phà Cát Lái đến tận khuya - Ảnh 5.

Nhiều người về quê ăn tết trở lại TP.HCM phải vất vả chờ đợi chuyến phà đêm

ẢNH: QUANG THUẦN

Kẹt phà Cát Lái đến tận khuya - Ảnh 6.

Gần nửa đêm, các loại phương tiện vẫn ùn ùn xếp hàng lên phà

ẢNH: QUANG THUẦN

 

