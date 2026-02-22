Kẹt phà Cát Lái đến tận khuya

Ngay từ đầu giờ chiều, các loại phương tiện giao thông đổ về TP.HCM từ khu vực các tỉnh miền Trung tăng cao, dẫn đến đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây thường xuyên xảy ra ùn tắc. Một lượng lớn phương tiện đổi sang lộ trình di chuyển qua phà Cát Lái để về TP.HCM nhưng cũng lâm vào cảnh quá tải. PV Thanh Niên đã ghi nhận một số hình ảnh:

Dòng xe đổ về phà Cát Lái (TP.HCM) từ chiều mùng 5 Tết, xếp hàng kéo dài nhiều km ẢNH: QUANG THUẦN

Tuyến đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây trong ngày mùng 5 Tết đã xảy ra ùn tắc cục bộ nên nhiều tài xế chuyển hướng sang đi phà Cát Lái và tình trạng xếp hàng chờ qua phà cũng không khá hơn ẢNH: QUANG THUẦN

Nhiều chủ xe cho biết phải xếp hàng hơn 2 giờ đồng hồ mới tiếp cận được bến phà. Đến hơn 10 giờ đêm dòng xe vẫn còn chờ phà kéo dài ẢNH: QUANG THUẦN

Phà Cát Lái kết nối TP.HCM và Đồng Nai hoạt động 24/7 (liên tục cả ngày đêm), bao gồm cả ngày lễ. Tuy nhiên, tần suất chuyến phà thay đổi: từ 5 giờ - 21 giờ khoảng 10 phút/chuyến, từ 21 giờ -5 giờ hôm sau khoảng 30 - 60 phút/chuyến ẢNH: QUANG THUẦN

Nhiều người về quê ăn tết trở lại TP.HCM phải vất vả chờ đợi chuyến phà đêm ẢNH: QUANG THUẦN