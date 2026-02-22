Kẹt phà Cát Lái đến tận khuya

Hơn 10 giờ tối qua 21.2 (mùng 5 Tết), phà Cát Lái dù hoạt động liên tục vẫn không giải tỏa nổi lượng xe đổ về sau kỳ nghỉ tết, dẫn đến ùn tắc kéo dài.
Ngay từ đầu giờ chiều, các loại phương tiện giao thông đổ về TP.HCM từ khu vực các tỉnh miền Trung tăng cao, dẫn đến đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây thường xuyên xảy ra ùn tắc. Một lượng lớn phương tiện đổi sang lộ trình di chuyển qua phà Cát Lái để về TP.HCM nhưng cũng lâm vào cảnh quá tải. PV Thanh Niên đã ghi nhận một số hình ảnh:
Bình luận (0)