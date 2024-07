Kết phim 'Sweet home: Thế giới ma quái 3' gây thất vọng

Sê ri Sweet home: Thế giới ma quái khép lại hành trình kéo dài bốn năm với cái kết mở POSTER PHIM

Hôm 19.7, mùa 3 và cũng là mùa cuối cùng của sê ri Sweet home: Thế giới ma quái chính thức ra mắt. Tác phẩm có cái kết mở, tất cả các nhân vật đều đứng trước ngã ba đường khi phải đối mặt với một thế giới bước vào thời kỳ mới - nơi quái vật và nhân loại ở giữa ranh giới mơ hồ.

Tiếp nối mùa hai gây nhiều tranh cãi khi phát sóng cuối năm ngoái, Sweet home: Thế giới ma quái 3 tiếp tục thu hút nhiều sự quan tâm. Trên Rotten Tomatoes, tác phẩm được chấm 72% cà chua tươi từ người xem thông thường (tính đến 23.7). Mặc dù đây là một sự cải thiện đáng kể so với con số 50% cà chua tươi từ người xem của mùa 2, nhưng vẫn kém xa so với điểm số ấn tượng 85% của mùa 1.

Phim có nhiều cảnh bạo lực POSTER PHIM

Còn tại các nền tảng mạng xã hội và trang tin tức phim ảnh, đứa con tinh thần của đạo diễn Lee Eung Bok nhận phản hồi trái chiều, chủ yếu là chê bai. Đáng chú ý, phần lớn người xem cho rằng mùa 3 mang đến một câu chuyện hoàn toàn khác, không hề liên quan đến hai mùa phim trước. Sự thiếu liên kết mùa 1 và 2 khiến nội dung Sweet home 3 thiếu sự rành mạch và trở nên rối rắm.

Qua tám tập mùa 3 Sweet home, khán giả không chỉ mất tập trung trước cốt truyện lộn xộn, mà còn rơi vào mông lung trong mối quan hệ chồng chéo của quá nhiều nhân vật, đồng thời thất vọng bởi lối triển khai lẫn giải quyết tình huống quá tẻ nhạt.

Sự trở lại của nhân vật Lee Eun Hyuk là điểm nhấn của Sweet home 3

POSTER PHIM

Yếu tố quan trọng của Sweet home 3 là những cá thể đang tiến đến quá trình quái vật hóa hoàn toàn, nhưng chúng lại chỉ xuất hiện mờ nhạt và được xem là bước đệm cho màn trở lại bất ngờ của Lee Eun Hyuk (Lee Do Hyun đóng). Để rồi khi Lee Eun Hyuk lộ diện, vai trò của anh trong phim cũng thể hiện nửa vời. Người hâm mộ sê ri Sweet home từng mong chờ vào màn tương tác giữa Lee Eun Hyuk, Cha Hyun Su (Song Kang), Lee Eun Yoo (Go Min Si) cũng không giấu được sự hụt hẫng sau khi theo dõi tác phẩm.

Sau tất cả, Sweet home 3 khép lại một cách vội vàng, khi lần lượt cho các nhân vật chết bừa bãi. Còn phần lớn thời lượng phim chỉ tập trung vào những cảnh đánh đấm tàn khốc, chém giết máu me hay các cuộc rượt đuổi kịch tính. Những điều này làm lu mờ thông điệp ý nghĩa về cuộc sống mà phim từng làm rất tốt ở mùa đầu tiên.

Các ngôi sao Hàn trong phim có lối diễn xuất ấn tượng POSTER PHIM

Dàn nam thần trong Sweet home 3 POSTER PHIM

Vài lời khen hiếm hoi mà Sweet home 3 nhận được là nhờ dàn diễn viên có màn thể hiện nổi bật dù kịch bản "đầu voi đuôi chuột". Song Kang, Lee Jin Wook, Jin Young, Lee Si Young, Lee Do Hyun, Go Min Si, Yoo Oh Sung, Oh Jung Se, Kim Moo Yeol… đều hoàn thành tốt vai diễn của mình. Riêng vẻ điển trai không góc chết của bộ đôi mỹ nam Song Kang và Lee Do Hyun cũng lôi kéo thêm nhiều fan cho bộ phim.

Nhìn chung, Sweet home 3 có sự tiến bộ hơn so với mùa 2, nhưng vẫn không làm hài lòng đông đảo khán giả. Nhiều người xem tiếc nuối khi sê ri Sweet home: Thế giới ma quái có sự mở màn đầy tích cực với mùa 1 hoành tráng, nhưng dần tụt dốc qua mùa 2 đầy "sạn" và đi đến cái kết bằng mùa 3 nhạt nhòa.