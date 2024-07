Khán giả mong chờ gì ở 'Sweet Home: Thế giới ma quái' mùa cuối cùng?

Lee Do Hyun trong Sweet Home: Thế giới ma quái 3 POSTER PHIM

Cốt truyện hấp dẫn hơn

Dựa trên truyện tranh mạng cùng tên, Sweet Home: Thế giới ma quái là sê ri Hàn Quốc xoay quanh loài người giữa thế giới bị quái vật xâm chiếm. Mùa đầu tiên lấy bối cảnh các cư dân mắc kẹt bên trong một tòa nhà khi quái vật bắt đầu tấn công.

Đến mùa hai, tác phẩm tập trung vào những cuộc khủng hoảng mà mỗi người trải qua trong thời thế loạn lạc. Theo ê kíp tiết lộ, mùa ba sắp phát sóng sẽ khắc họa cuộc đấu tranh dữ dội hơn của những "tân nhân loại" - cá thể bị nhiễm virus nhưng không biến đổi hoàn toàn thành quái vật, trong một thế giới dần bước sang kỷ nguyên mới.

Khán giả mong phim đi đến cái kết có hậu POSTER PHIM

Khái niệm "tân nhân loại" hay "bước cuối cùng trong quá trình hóa quái vật" được lặp lại nhiều lần trong trailer gợi nên sự tò mò của đông đảo khán giả. Người hâm mộ không chỉ đưa ra phỏng đoán về số phận của dàn nhân vật chính khi đứng giữa ranh giới thiện - ác trong mùa ba, mà còn kỳ vọng sê ri phim này đi đến cái kết đẹp.

Bên cạnh đó, trước thềm Sweet Home: Thế giới ma quái 3 ra mắt, đạo diễn Lee Eung Bok càng khiến người xem "đứng ngồi không yên" khi bật mí nhiều chi tiết về bộ phim. "Mùa ba đi sâu hơn vào quá trình phát triển nhân vật, đồng thời truyền tải một cách tinh tế mọi cung bậc cảm xúc khi các nút thắt bí ẩn của sê ri được giải quyết", nhà làm phim úp mở.

Tác phẩm có sự góp mặt của dàn sao Hàn đình đám POSTER PHIM

Hành động và kỹ xảo hoành tráng

Trong vòng một tháng trở lại đây, teaser, trailer của mùa mới Sweet Home: Thế giới ma quái gây chú ý với hàng loạt cảnh quay hành động, rượt đuổi ngộp thở. Đặc biệt, phân đoạn Cha Hyun Su (Song Kang) và Lee Eun Hyuk (Lee Do Hyun) đối đầu căng thẳng hay giây phút Pyeon Sang Wook (Lee Jin Wook) điên cuồng chém giết đều ghi dấu ấn mạnh.

Nữ diễn viên Go Min Si (vai Lee Eun Yoo) miêu tả mùa ba sẽ có "những cảnh hành động tuyệt vọng nhưng khốc liệt". Phía đoàn làm phim cũng khẳng định cảnh đánh nhau trong Sweet Home: Thế giới ma quái 3 độc đáo hơn mùa trước.

Những cảnh hoành tráng trong video, ảnh "nhá hàng" của phim CẮT TỪ CLIP

Bộ ảnh hậu trường Sweet Home: Thế giới ma quái xoay quanh các khung cảnh cháy nổ, tòa nhà đổ nát, đường phố hoang tàn… đều được sắp xếp một cách chân thật. Vì thế, tác phẩm hứa hẹn sẽ "chiêu đãi" khán giả bữa tiệc hiệu ứng hình ảnh âm thanh hoành tráng.

Sự bùng nổ của dàn diễn viên đình đám

Sweet Home: Thế giới ma quái 3 là tác phẩm hiếm hoi có thể quy tụ được nhiều diễn viên xứ kim chi đình đám, gồm Song Kang, Lee Jin Wook, Jin Young, Lee Si Young, Lee Do Hyun, Go Min Si, Yoo Oh Sung, Oh Jung Se, Kim Moo Yeol…

Fan mong đợi màn hội ngộ của Song Kang và Lee Do Hyun trên màn ảnh CẮT TỪ CLIP

Đáng chú ý, tác phẩm đánh dấu màn tái hợp của Song Kang và Lee Do Hyun, hai mỹ nam 9X nổi tiếng và đều đang đi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ở mùa đầu tiên, tương tác của bộ đôi sao Hàn này trên màn ảnh nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả.

Do đó, người xem mong chờ Sweet Home: Thế giới ma quái 3 sẽ đem đến cuộc chạm trán bùng nổ giữa Song Kang và Lee Do Hyun, khi nhân vật của họ đều bước vào quá trình hóa quái vật.

Sweet Home: Thế giới ma quái dự kiến lên sóng Netflix vào ngày 19.7.