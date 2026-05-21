Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Kết quả kiểm nghiệm sữa nhãn hiệu a2 tại Việt Nam sau khi có thông báo thu hồi

Liên Châu
Liên Châu
21/05/2026 16:42 GMT+7

Ngày 21.5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã thông báo kết quả kiểm tra, rà soát trong nước sau khi cảnh báo lô sản phẩm sữa công thức a2 Platinum premium dành cho trẻ 0 - 12 tháng tuổi bị thu hồi tại Mỹ.

Ngày 21.5 Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, theo báo cáo từ công ty nhập khẩu sữa nhãn hiệu a2 tại Việt Nam, công ty đã được cấp 6 giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và thực hiện tự công bố đối với 8 sản phẩm sữa, thực phẩm bổ sung mang nhãn hiệu "a2".

Không phát hiện độc tố vi khuẩn trong sữa nhãn hiệu 2a tại Việt Nam - Ảnh 1.

Căn cứ các hồ sơ, tài liệu của công ty nhập khẩu cung cấp, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Ninh Bình (đơn vị quản lý cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm) chưa phát hiện công ty nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh từ 0 - 12 tháng tuổi nhãn hiệu a2 Platinum premium USA, dạng bột có bổ sung sắt (a2 Platinum premium infant formula 0 - 12 months Milk-based powder with Iron) do Công ty Sữa A2 (A2 Milk company) sản xuất, thuộc diện cảnh báo của Cục An toàn thực phẩm.

Công ty nhập khẩu cũng có báo cáo cho biết, đã gửi 8 mẫu sản phẩm sữa công thức đang lưu hành tại Việt Nam đến Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để kiểm nghiệm.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy các mẫu sản phẩm đều không phát hiện vi khuẩn bacillus cereus (vi khuẩn sinh độc tố cereulide) và độc tố cereulide có trong các mẫu sản phẩm được kiểm nghiệm.

Qua rà soát toàn bộ hồ sơ nhập khẩu, dữ liệu kho hàng và hệ thống phân phối, công ty xác định không nhập khẩu, không kinh doanh và không lưu thông tại thị trường Việt Nam đối với 3 lô sản phẩm thuộc diện thu hồi tự nguyện tại Mỹ nêu trên.

Các sản phẩm sữa a2 tại Việt Nam nhập khẩu theo cấp phép không thuộc các lô sản phẩm bị cảnh báo tại Mỹ.

Trước đó, ngày 4.5.2026, Cục An toàn thực phẩm thông tin về việc thu hồi tự nguyện một số lô sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh từ 0 - 12 tháng tuổi nhãn hiệu a2 Platinum premium USA, dạng bột có bổ sung sắt (a2 Platinum Premium infant formula 0 - 12 months Milk-based powder with Iron) tại thị trường Mỹ, do phát hiện có chứa cereulide, một loại độc tố bền nhiệt được tạo ra bởi một số chủng vi khuẩn bacillus cereus có thể gây hại cho trẻ nhỏ.

Cục An toàn thực phẩm đã đề nghị các địa phương và cơ quan chức năng rà soát việc cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; việc kinh doanh sản phẩm này tại địa phương và trên các sàn thương mại điện tử.

Tin liên quan

Thu hồi 3 lô sữa cho trẻ nhỏ Platinum premium chứa độc tố

Thu hồi 3 lô sữa cho trẻ nhỏ Platinum premium chứa độc tố

Tối 4.5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có cảnh báo 3 lô sản phẩm sữa công thức a2 Platinum premium dành cho trẻ từ 0 - 12 tháng tuổi có độc tố vi khuẩn.

Trà sữa, kem của Việt Nam lần đầu tham dự triển lãm thức uống quốc tế

Khám phá thêm chủ đề

Cục An Toàn Thực Phẩm Bộ Y tế sữa công thức Vi khuẩn ngộ độc thực phẩm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận