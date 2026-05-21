Kết quả kiểm nghiệm sữa nhãn hiệu a2 tại Việt Nam sau khi có thông báo thu hồi

Ngày 21.5 Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, theo báo cáo từ công ty nhập khẩu sữa nhãn hiệu a2 tại Việt Nam, công ty đã được cấp 6 giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và thực hiện tự công bố đối với 8 sản phẩm sữa, thực phẩm bổ sung mang nhãn hiệu "a2".

Căn cứ các hồ sơ, tài liệu của công ty nhập khẩu cung cấp, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Ninh Bình (đơn vị quản lý cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm) chưa phát hiện công ty nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh từ 0 - 12 tháng tuổi nhãn hiệu a2 Platinum premium USA, dạng bột có bổ sung sắt (a2 Platinum premium infant formula 0 - 12 months Milk-based powder with Iron) do Công ty Sữa A2 (A2 Milk company) sản xuất, thuộc diện cảnh báo của Cục An toàn thực phẩm.

Công ty nhập khẩu cũng có báo cáo cho biết, đã gửi 8 mẫu sản phẩm sữa công thức đang lưu hành tại Việt Nam đến Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để kiểm nghiệm.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy các mẫu sản phẩm đều không phát hiện vi khuẩn bacillus cereus (vi khuẩn sinh độc tố cereulide) và độc tố cereulide có trong các mẫu sản phẩm được kiểm nghiệm.

Qua rà soát toàn bộ hồ sơ nhập khẩu, dữ liệu kho hàng và hệ thống phân phối, công ty xác định không nhập khẩu, không kinh doanh và không lưu thông tại thị trường Việt Nam đối với 3 lô sản phẩm thuộc diện thu hồi tự nguyện tại Mỹ nêu trên.

Các sản phẩm sữa a2 tại Việt Nam nhập khẩu theo cấp phép không thuộc các lô sản phẩm bị cảnh báo tại Mỹ.

Trước đó, ngày 4.5.2026, Cục An toàn thực phẩm thông tin về việc thu hồi tự nguyện một số lô sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh từ 0 - 12 tháng tuổi nhãn hiệu a2 Platinum premium USA, dạng bột có bổ sung sắt (a2 Platinum Premium infant formula 0 - 12 months Milk-based powder with Iron) tại thị trường Mỹ, do phát hiện có chứa cereulide, một loại độc tố bền nhiệt được tạo ra bởi một số chủng vi khuẩn bacillus cereus có thể gây hại cho trẻ nhỏ.

Cục An toàn thực phẩm đã đề nghị các địa phương và cơ quan chức năng rà soát việc cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; việc kinh doanh sản phẩm này tại địa phương và trên các sàn thương mại điện tử.