Thu hồi 3 lô sữa cho trẻ nhỏ Platinum premium chứa độc tố

Theo cảnh báo của Cục An toàn thực phẩm, 3 lô sản phẩm sữa công thức a2 Platinum premium dành cho trẻ từ 0 - 12 tháng tuổi có độc tố vi khuẩn Bacillus cereus.

Trước đó, ngày 2.5.2026, Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) ra thông báo về việc Công ty Sữa A2 (A2 Milk Company) tự nguyện thu hồi 3 lô sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh từ 0 - 12 tháng tuổi nhãn hiệu a2 Platinum premium USA, dạng bột có bổ sung sắt (a2 Platinum premium infant formula 0 - 12 months Milk-based powder with iron) do phát hiện có chứa cereulide, một loại độc tố bền nhiệt được tạo ra bởi một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus có thể gây hại cho trẻ nhỏ.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị các tỉnh, thành, các sàn thương mại điện tử rà soát, ngừng kinh doanh các lô sữa bị thu hồi (nếu có) ẢNH: VFA.GOV.VN

Lô sản phẩm bị thu hồi là loại đóng trong hộp thiếc 31.7 ounce được bán tại Mỹ, có thông tin cụ thể như sau:

Lô 2210269454, hạn sử dụng ngày 15.7.2026

Lô 2210324609, hạn sử dụng ngày 21.1.2027

Lô 2210321712, hạn sử dụng ngày 15.1.2027

Cục An toàn thực phẩm đề nghị các sở y tế, sở an toàn thực phẩm, chi cục an toàn thực phẩm các tỉnh, thành khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh từ 0 - 12 tháng tuổi nhãn hiệu a2 Platinum premium USA, dạng bột có bổ sung sắt (a2 Platinum premium infant formula 0 - 12 months Milk-based powder with iron) do Công ty sữa A2 (A2 Milk Company) sản xuất.

Làm việc với công ty công bố sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh từ 0 - 12 tháng tuổi nhãn hiệu a2 Platinum premium USA, dạng bột có bổ sung sắt (nếu có), yêu cầu công ty thông báo cho các đơn vị phân phối, người tiêu dùng ngừng việc sử dụng sản phẩm và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất, báo cáo (số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng còn tồn) và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm theo thông tin thu hồi nêu trên.

Đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch lấy mẫu giám sát các sản phẩm lưu thông trên thị trường; trong đó giám sát sản phẩm sữa và các sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ; kịp thời thu hồi, cảnh báo khi phát hiện các sản phẩm không đạt yêu cầu để ngăn ngừa sự cố an toàn thực phẩm.

Tuyên truyền thông tin cho người tiêu dùng biết để không sử dụng toàn bộ các lô sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh từ 0 - 12 tháng tuổi nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA nêu trên.

Cục cũng đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương thông báo tới các sàn thương mại điện tử, trang website bán hàng của gian hàng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử phối hợp với chủ gian hàng, các nhà phân phối yêu cầu ngừng kinh doanh các lô sữa nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam; gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).



